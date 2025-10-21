Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 21/10/2025 09:00 GMT+7

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Khánh An Thứ ba, ngày 21/10/2025 09:00 GMT+7
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025-2028.
Khi vận hành, các hạ tầng này không chỉ tăng cường năng lực lưu thông mà còn góp phần chỉnh trang đô thị với hành lang cảnh quan xanh dọc tuyến. Đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm TP.HCM xuống còn 15-20 phút.

Hoàn thiện hạ tầng kết nối

Theo chủ trương, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12-16 làn xe với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.

Xa lộ Hà Nội đoạn nút giao Trạm 2.

Hiện dự án được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện điều chỉnh để tái khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027.

Cùng với đó, dự án nút giao Tân Vạn cũng được tập trung thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn bộ năm 2026. Đây là công trình phức tạp nhất tuyến Vành đai 3 TP.HCM, giúp khép kín kết nối vùng và kích hoạt chuỗi phát triển mới tại khu vực.

Theo đó, nút giao Tân Vạn và vùng phụ cận sẽ được tái cấu trúc theo hướng phát triển đô thị đa chức năng, tích hợp công viên, khu vui chơi công cộng, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng hiện đại. Đặc biệt, các khu kho bãi và trung chuyển hàng hóa hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng thành hành lang xanh và không gian cảnh quan.

Nút giao Tân Vạn tiếp giáp trục xa lộ Hà Nội, Vành đai 3.

Song song, loạt hạ tầng trọng điểm tại cửa ngõ của thành phố như nút giao Bình Thái, Vành đai 3, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành (đoạn An Phú - Vành đai 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Chuyên gia nhận định, việc hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn cùng các hạ tầng trọng điểm trong giai đoạn 2025-2028 sẽ mang lại tác động sâu rộng đến toàn vùng kinh tế.

Thứ nhất, giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương cũ, Đồng Nai xuống còn khoảng 15-20 phút.

Thứ hai, đảm bảo an toàn lưu thông nhờ quy mô 12-16 làn xe, trong đó phân tách riêng làn ô tô và xe máy.

Thứ ba, thúc đẩy giao thương, logistics và dịch vụ, đặc biệt tại khu vực từ nút giao Trạm 2 đến khu vực Tân Vạn, tạo thành vùng kinh tế năng động thu hút doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Cuối cùng, sự thông thoáng giao thông từ trục xuyên tâm xa lộ Hà Nội và nút giao Tân Vạn, tuyến Vành Đai 3 không chỉ góp phần thay đổi diện mạo khu Đông mà còn kích thích sự phát triển của thị trường địa ốc dọc tuyến và lân cận.

“Cú hích” cho dự án liền kề

Nằm ngay tâm điểm kết nối trục xa lộ Hà Nội và đường Vành đai 3, The Gió Riverside là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí chiến lược liền kề nút giao Tân Vạn, hưởng trọn lợi thế từ hệ thống hạ tầng khu vực.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside.

Từ dự án, cư dân The Gió Riverside chỉ cần 5 phút kết nối đến phường Trấn Biên (Đồng Nai), 10 phút để kết nối đến đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 20 phút kết nối sân bay quốc tế Long Thành, 70 phút đến phường Vũng Tàu (TP.HCM)…

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với mạng lưới giao thông đồng bộ, The Gió Riverside không chỉ sở hữu lợi thế kết nối linh hoạt, thuận tiện mà còn hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu vực.

Đặc biệt, The Gió Riverside dự kiến bàn giao cuối năm 2027, thời điểm toàn bộ các hạ tầng giao thông này đã đi vào vận hành ổn định. Đây là "điểm rơi" chiến lược giúp dự án đón đầu nhu cầu ở thực và cho thuê từ chuyên gia, cán bộ làm việc tại sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm hành chính mới và các cụm công nghiệp vệ tinh. Đồng thời, mở ra biên độ tăng giá rõ nét trong dài hạn, củng cố tiềm năng của The Gió Riverside.

“Hạ tầng hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực giao thông, mà còn tái định hình dòng chảy kinh tế, cư dân của toàn vùng. Những dự án nằm trong khu vực hưởng lợi trực tiếp như The Gió Riverside sẽ gia tăng rõ rệt về giá trị sử dụng và tiềm năng khai thác thương mại, song hành cùng sự phát triển thực tế của hạ tầng”, đại diện An Gia nói.

Là dự án trọng điểm trong năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside có quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức…

Theo chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái định hình, nhà đầu tư và người mua thường ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, gắn với hạ tầng thật, kết nối thật. The Gió Riverside không chỉ thỏa mãn các tiêu chí đó mà còn đón đúng “điểm rơi” của chu kỳ phát triển hạ tầng khu Đông, sẵn sàng đón đầu tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Truy cập https://www.thegio.vn/ để tìm hiểu thông tin dự án.

