Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (13-19/10): Heo đón phước lành, Hổ thuận tự nhiên, Rồng cưỡi gió

+ aA -
Nguyễn Huy Thứ hai, ngày 13/10/2025 09:36 GMT+7
Tuần mới (từ 13-19/10), vận may của 12 con giáp có nhiều thay đổi, trong đó may mắn nhất là Hợi, Thìn, Ngọ nên thận trọng, Tỵ hành động thận trọng.
Con giáp tuổi Tý: Tiến triển đều đặn, đừng liều lĩnh

Tuần này (13-19/10), con giáp tuổi Tý sẽ noi gương "rồng ẩn" trong Kinh Dịch. Cơ hội có thể đến, nhưng đừng khoe khoang.

Trong công việc, bạn có thể gặp phải những dự án có vẻ đầy hứa hẹn nhưng lại ẩn chứa những cạm bẫy tiềm ẩn, như những bông hoa thoáng qua lớp giấy. Tập trung vào những công việc thực tế trước mắt có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người có địa vị.

Về tài chính, thu nhập chính đáng ổn định như Thái Sơn, nhưng hãy tránh những hoạt động phi pháp. Tử vi nhắc nhở bạn: nếu có ai đó cố gắng thuyết phục bạn đầu tư vào một doanh nghiệp "lợi nhuận đảm bảo" trong tuần này, hãy cảnh giác.

Mặt khác, chuyện tình cảm của con giáp này có thể sẽ khá tươi sáng. Những người độc thân có thể gặp được một người bạn tâm giao đeo kính trong thư viện hoặc phòng làm việc.

Tuần mới, con giáp tuổi Sửu siêng năng cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng. Bản tính cần cù của bạn hoàn toàn phù hợp với mùa này.

Con giáp tuổi Sửu: Sẵn sàng bứt phá khi thời cơ đến

Tuần mới, chú Trâu già siêng năng cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng. Bản tính cần cù của bạn hoàn toàn phù hợp với mùa này. Sự nghiệp của bạn giống như một cánh đồng lúa sau khi cày xong vào mùa xuân; những hạt giống được gieo trồng trước đó sắp trổ bông và đơm bông kết trái.

Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp có thể nhận được một hợp đồng lớn có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Tuy nhiên, hãy cảnh giác với những dấu hiệu của xích mích. Những đồng nghiệp hay chỉ trích bạn có thể đang cố tình bắt bẻ bạn. Học tập theo Đức Phật Di Lặc là chiến lược tốt nhất.

Về sức khỏe, bạn nên tập trung duy trì một lá lách và dạ dày khỏe mạnh. Một bát cháo kê vào buổi sáng còn bổ dưỡng hơn cả nhân sâm và yến sào!

Con giáp tuổi Dần: Thuận theo tự nhiên, tránh phô trương.

Vua rừng nên giấu móng vuốt và hành động như một con hổ đang ẩn núp. Nơi làm việc giống như chiến trường; đừng như Võ Tòng liều lĩnh, ép mình chiến đấu - hợp tác là chìa khóa thành công.

Đặc biệt, con giáp tuổi Dần có thể sẽ tìm được một người bạn đời vào tuần tới, một điều may mắn trời cho. Trong chuyện tình cảm, hãy cẩn thận với xích mích. Người đã kết hôn có thể gặp “đào hoa thối” khi nhận được quà từ người khác giới. ".

Nên thận trọng trong vấn đề tài chính, vì đầu tư mạnh tay có thể dẫn đến phá sản.

Con giáp tuổi Mão biết cách che giấu sự sắc bén của mình sẽ đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Con giáp tuổi Mão: Mềm mỏng vượt qua sự cứng rắn

Đã đến lúc vận dụng trí tuệ của con mèo láu cá! Tuần này, bạn sẽ như một đám mây trôi bồng bềnh trước trăng sáng. Biết cách che giấu sự sắc bén của mình sẽ đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Nguyên tắc "tránh mạnh, tấn công yếu" trong Binh pháp Tôn Tử chính là bí quyết chiến thắng của bạn. Đừng cố gắng làm những công việc khó khăn; hãy tìm cách giải quyết và khéo léo xoay chuyển tình thế, rồi tương lai tươi sáng sẽ đến.

Sức khỏe của bạn giống như làn gió xuân, hoàn hảo để điều hòa khí huyết. Thêm một chút ngải cứu vào nước ngâm chân buổi tối còn tốt hơn cả việc uống thuốc bổ.

Vận may nằm ở những chi tiết nhỏ; việc phát hiện ra những con tem cổ khi sắp xếp lại đồ cũ có thể là một bất ngờ thú vị!

Con giáp tuổi Thìn: Cưỡi gió bay lên trời

Con giáp tuổi Thìn nên nắm bắt vận may này! Cơ hội thăng tiến và tăng lương như táo chín đang chờ bạn hái. Tuy nhiên, hãy nhớ câu nói "Kẻ kiêu ngạo sẽ hối hận". Hoàn cảnh càng thuận lợi, bạn càng nên khiêm tốn.

Bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý trong các mối quan hệ xã hội. Trong lời nói và hành động, hãy cởi mở, thân thiện, tránh bướng bỉnh, kiêu ngạo.

Vận may bất ngờ của con giáp này sẽ rất lớn đến nỗi bạn thậm chí có thể trúng xổ số. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng quá tham lam.

Con giáp tuổi Thìn nên nắm bắt vận may này

Con giáp tuổi Tỵ: Hãy thận trọng vượt qua khó khăn

Ảnh hưởng của năm con giáp này vẫn còn dai dẳng, vì vậy người tuổi Tỵ cần cẩn trọng trong lời nói và hành động. Nơi làm việc giống như một con đường chông gai, và mọi quyết định đều phải được đưa ra với sự cẩn trọng và thận trọng như khi bước qua một cây cầu ván đơn.

Hãy khiêm nhường và tìm kiếm lời khuyên từ những người đã từng giúp đỡ bạn chắc chắn sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống khó khăn. Về tài chính, hãy thận và sao chép ít nhất ba bản sao các tài liệu quan trọng để có được sự an tâm.

Tin tốt là vận may tình cảm của bạn đang âm thầm nở rộ. Người quyến rũ mà bạn tình cờ gặp khi ngắm hoa cúc trong công viên có thể chính là người định mệnh của bạn!

Con giáp tuổi Ngọ: Ngựa nhanh cũng cần dây cương.

Ngựa ngàn dặm cũng sợ vách đá dựng đứng! Tuần này, hoạt động sôi nổi ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con giáp tuổi Ngọ.

Khi làm việc, hãy lên kế hoạch cẩn thận, tránh chạy theo tốc độ một cách mù quáng và mắc sai lầm trong chi tiết.

Sức khỏe đang báo động đỏ. Những người tuổi Ngọ làm việc nhiều giờ liền tại bàn làm việc nên đứng dậy và thư giãn. Chuyện tình cảm của bạn đang sóng gió, và các cặp đôi dễ cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Hãy nhớ câu nói "Kiên nhẫn sinh hòa".

Đầu tư và quản lý tài chính phù hợp với các hoạt động ngắn hạn; tốt nhất nên rút lui khi bạn đang có lợi thế.

Tuần này, con giáp tuổi Mùi sẽ tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Con giáp tuổi Mùi: Hòa hợp mang lại tài lộc và may mắn

Tuần này, con giáp tuổi Mùi sẽ tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Các mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ như bánh răng được bôi trơn tốt. Hành động như một người hòa giải tại nơi làm việc thực sự có thể giành được sự ủng hộ lẫn nhau.

Vận may tài chính của bạn đang tăng lên, và một công việc bán thời gian bạn nhận vào cuối tuần có thể mang lại cho bạn những lợi ích bất ngờ.

Về sức khỏe, bạn cần tập trung giữ ấm các khớp; chườm băng cá nhân trong những cơn mưa mùa thu sẽ tốt hơn là uống thuốc giảm đau. Vận may trong nhà của bạn đang được cải thiện đáng kể, vì vậy hãy cân nhắc thay đèn phòng khách bằng một chiếc đèn ấm hơn.

Con giáp tuổi Thân: Đa tài đa nghệ, thể hiện tài năng của mình

Lần này, những người thông minh nên vận dụng sự thông minh của mình một cách hiệu quả! Những tình huống phức tạp gặp phải trong công việc, con giáp này nên sử dụng các chiến lược đẩy tay của Thái Cực Quyền để giải quyết các tình huống khó khăn mà không tốn nhiều công sức.

Bạn là người vui vẻ bẩm sinh trong các mối quan hệ xã hội, nhưng hãy lưu ý giới hạn của mình và tránh lạm dụng nó. Bạn có thể tìm thấy của cải bất ngờ trong chuyến đi; những món quà lưu niệm mua trong các chuyến công tác có thể có tiềm năng tăng giá trị.

Tuần mới, con giáp tuổi Dậu sắp sửa mở ra bình minh của riêng mình.

Con giáp tuổi Dậu: Tìm kiếm một nửa của mình

Tuần mới, con giáp tuổi Dậu sắp sửa mở ra bình minh của riêng mình. Tài năng của bạn cuối cùng đã tìm được sân khấu để tỏa sáng, tái sinh như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn.

Những đề xuất sáng tạo của bạn trong công việc có thể sẽ được cấp trên ủng hộ, vì vậy hãy thoải mái bày tỏ ý tưởng và noi gương sự can đảm của bản thân trong việc tự quảng bá.

Chuyện tình cảm của bạn ngọt ngào như mật ong và đối với những người đã có người yêu, đây là thời điểm hoàn hảo để khơi dậy cảm giác yêu đương thuở ban đầu.

Về sức khỏe, hãy cẩn thận với các bệnh về đường hô hấp; mặc áo khoác nhẹ buổi sáng và buổi tối thực tế hơn nhiều so với việc cố gắng tỏ ra sành điệu. Về tài chính, hãy đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn; bạn hiểu nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào một giỏ!

Con giáp tuổi Tuất: Tỏ lòng trung thành và trách nhiệm

Tuần này, con giáp tuổi Tuất chính trực sẽ trở thành sứ giả của công lý! Tuy gánh vác những trách nhiệm nặng nề trong công việc có thể rất vất vả, nhưng nó cũng có thể giúp bạn xây dựng các mối quan hệ. Sự ngay thẳng, chính trực chắc chắn sẽ mang lại cho bạn vô số lời khen ngợi.

Về mặt tài chính, vận may của bạn sẽ phát đạt, tiền làm thêm giờ cùng tiền thưởng hậu hĩnh dễ đạt được. Hãy chú ý đến lưng và eo của bạn, và nếu bạn ngồi làm việc trong thời gian dài, hãy nhớ giãn cơ mỗi giờ.

Tình yêu sẽ nảy nở trong cuộc sống của bạn, và những người độc thân có thể gặp lại người yêu thời thơ ấu của mình tại một buổi họp lớp. Hãy giữ nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp, và may mắn sẽ tự nhiên gõ cửa nhà bạn với một không gian tươi mới, sạch sẽ!

Vận may chung của con giáp tuỏi Hợi đang tăng lên như thủy triều dâng

Con giáp tuổi Hợi: Phước lành và hạnh phúc ngập tràn

Ngay cả Peppa Pig cũng phải ghen tị với vận may của bạn! Vận may chung của con giáp tuỏi Hợi đang tăng lên như thủy triều dâng, khiến mọi việc bạn làm đều hiệu quả hơn.

“Thời tới” giúp bạn có thể kiếm tiền ngay cả khi không làm gì cả. Nhưng đừng chỉ nằm im không làm gì; điều đúng đắn cần làm là tận dụng vận may của mình, đóng góp từ thiện và tích lũy công đức.

Về sức khỏe, hãy chú ý đến khẩu vị của mình. Hãy giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn và vững chắc. Hãy thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách lắp đặt máy lọc nước cho cha mẹ vào cuối tuần này!

Thực ra, vận may cũng giống như sợi dây diều trong tay bạn. Nếu bạn kéo quá căng, nó sẽ dễ đứt, và nếu bạn thả lỏng quá, nó sẽ không bay xa được.

Trí tuệ mà tổ tiên để lại rất quan trọng để vận dụng nó một cách linh hoạt - đừng quên lên kế hoạch trước khi bạn thuận theo dòng chảy, và nhớ chừa chỗ cho sự xoay xở khi bạn đang phấn chấn.

(Theo SH)

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Theo người xưa, có 1 số cây trồng trong nhà không nên chặt. Chúng chính là những báu vật bảo vệ ngôi nhà, nếu chặt sẽ mang lại xui xẻo, đói nghèo cho gia đình.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khiêm tốn, hiền hòa, âm thầm nỗ lực, lặng lẽ vươn lên, sớm chạm đích giàu có

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp khiêm tốn, hiền hòa, âm thầm nỗ lực, lặng lẽ vươn lên, sớm chạm đích giàu có

Xem phim, tôi rút ra được 1 bài học để đời khi dạy con: Muốn con thành công, đừng bỏ lỡ

Gia đình
Xem phim, tôi rút ra được 1 bài học để đời khi dạy con: Muốn con thành công, đừng bỏ lỡ

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu tiến từng bước chậm mà chắc, giàu có cả ví tiền lẫn tinh thần

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu tiến từng bước chậm mà chắc, giàu có cả ví tiền lẫn tinh thần

Đọc thêm

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, 'phán xử' HLV Patrick Kluivert
Thể thao

LĐBĐ Indonesia họp khẩn, "phán xử" HLV Patrick Kluivert

Thể thao

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji kêu gọi Ban chấp hành (Exco) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra quyết định rõ ràng và dứt khoát về tương lai của HLV Patrick Kluivert.

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!
Xã hội

Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!

Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, mức tăng là 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ cho biết, sẽ trình Chính phủ phương án này trong tháng 10.

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh việc khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98, sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi Ngân 98 bị Công an TP.HCM khởi tố bắt giam, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ cao cấp của người này ở phường Cát Lái.

Cảnh báo 'nóng' tới các doanh nghiệp bảo hiểm
Bảo hiểm

Cảnh báo "nóng" tới các doanh nghiệp bảo hiểm

Bảo hiểm

Theo Thứ trưởng Lê Tuấn Cận, Bộ Tài chính nhận thức rõ bất cập về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, và đang tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra và phân loại doanh nghiệp có nhiều phản ánh.

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?
Nhà nông

3 con động vật hoang dã mà người dân Quảng Ngãi bắt được, giao nộp cho ngành chức năng thuộc nhóm nào trong sách Đỏ?

Nhà nông

3 con động vật hoang dã là 3 con tê tê java được người dân Quảng Ngãi (sau sáp nhập tỉnh Kon Tum) phát hiện, bắt lại và giao nộp cho ngành chức năng để thả về môi trường tự nhiên, được xác định là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong sách Đỏ.

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10
Nhà nông

Lưu lượng về hồ tăng, công trình thủy điện lớn nhất Phú Thọ lại mở cửa đáy xả lũ vào 15h00 chiều nay, 14/10

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h00’ ngày 14/10/2025.

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Xã hội

Hành trình thắp lửa sau bão lũ Nghệ An và chia sẻ đầy xót xa của em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ!

Xã hội

Tại điểm trường Tà Sỏi (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), trong buổi trao quà hỗ trợ học sinh vùng lũ, một em nhỏ nói trong nghẹn ngào: “Bố mẹ con chết hết rồi". Câu nói ngây thơ nhưng đầy xót xa khiến cả đoàn thiện nguyện lặng người.

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp
Kinh tế

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

Kinh tế

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025. Giải thưởng củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng
Doanh nghiệp

Vệ sinh môi trường ở Xã Tiên Lãng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ từ Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng

Doanh nghiệp

Hơn 1 năm qua, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, công tác vệ sinh môi trường ở khu vực thị trấn Tiên Lãng (nay thuộc xã Tiên Lãng) đã trở nên xanh sạch đẹp hơn.

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm
Xã hội

Hà Tĩnh: Thanh niên dũng cảm cứu bé trai khỏi lũ cuốn nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Xã hội

Anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi) trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì hành động quả cảm cứu bé trai 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi.

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn
Gia đình

Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn

Gia đình

Loại thực phẩm này có nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhờ chứa protein, chất xơ, canxi... bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe.

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến 2 nhóm xô xát với nhau, sau đó dẫn đến vụ án mạng thương tâm tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội
Tin tức

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Tin tức

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và sẽ chính thức hoạt động từ nay cho đến ngày 17/10/2025.

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025
Kinh tế

Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025

Kinh tế

Ngày 9/10/2025, tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, Eximbank được vinh danh với hai hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) và Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award). Thành tích này đánh dấu bước tiến mới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Eximbank trên thị trường tài chính khu vực.

Đồng hành cùng con trên mọi hành trình: Giải pháp an toàn cho xe điện học sinh 
Doanh nghiệp

Đồng hành cùng con trên mọi hành trình: Giải pháp an toàn cho xe điện học sinh 

Doanh nghiệp

Sau hơn một tháng nhập học, nhiều học sinh, sinh viên đã dần quen với nhịp sống mới và bắt đầu tự đi xe điện đến trường mỗi ngày. Khi đó, các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng: con có đi đúng tuyến đường không, có về nhà an toàn, có chạy quá tốc độ có lạc đường giữa giờ tan học, hoặc thậm chí không may mất cắp xe? VNPT Safe Motor – “Lá chắn công nghệ” cho hành trình an toàn của con.

Hà Nội mưa đúng giờ cao điểm, nhiều người đứng im trên đường, chật vật di chuyển tới công sở
Ảnh

Hà Nội mưa đúng giờ cao điểm, nhiều người đứng im trên đường, chật vật di chuyển tới công sở

Ảnh

Hà Nội mưa lớn giờ cao điểm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Người dân Thủ đô chật vật di chuyển, trễ giờ làm.

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ
Kinh tế

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ

Kinh tế

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện năm 2024, Sunshine Group đang cho thấy sức bật ngoạn mục cả về tài chính lẫn quy mô đầu tư. Trong đó, 3 dự án vừa đổ bộ TP.HCM của tập đoàn bao gồm Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat Vung Tau.

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng
Nhân ái

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng

Nhân ái

Hôm nay (14/10), Báo NTNN/Dân Việt đã trao 300 Thùng Tiếp Sức đến người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Cao Bằng. Đây là món quà có sự đồng hành, sẻ chia từ Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup), bạn đọc, nhà hảo tâm trong cả nước sau khi Báo NTNN/Dân Việt phát động chương trình tiếp sức người dân vùng bão lũ.

Vietnam Airlines lên tiếng về việc thông tin khách hàng 'có thể bị truy cập trái phép'
Kinh tế

Vietnam Airlines lên tiếng về việc thông tin khách hàng "có thể bị truy cập trái phép"

Kinh tế

Ngày 14/10, chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp.

Hà Nội: Xe chuyên dụng chở cán bộ về tận thôn phục vụ người dân làm 'sổ đỏ' và các thủ tục an sinh-xã hội
Tin tức

Hà Nội: Xe chuyên dụng chở cán bộ về tận thôn phục vụ người dân làm "sổ đỏ" và các thủ tục an sinh-xã hội

Tin tức

Chiếc xe dịch vụ công lưu động đầu tiên của Hà Nội về tận thôn Đồi Bùng (xã Mỹ Đức), giúp người dân làm thủ tục hành chính ngay tại nhà, không còn phải lên huyện, chờ đợi hay đi lại vất vả.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, không thể phân cấp
Tin tức

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, không thể phân cấp

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đã là quy hoạch ngành phải là Chính phủ, quy hoạch quốc gia phải là Quốc hội. Ông lấy ví dụ về công tác cán bộ, cán bộ cấp chiến lược phải là Trung ương, Bộ Chính trị, cán bộ lãnh đạo địa phương là Ban Bí thư, không thể phân cấp.

Chuyên gia quốc tế “kinh ngạc” trước bước tiến của Vinmec trong điều trị ung thư xương
Y tế

Chuyên gia quốc tế “kinh ngạc” trước bước tiến của Vinmec trong điều trị ung thư xương

Y tế

Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là “có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á”.

Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng
Kinh tế

Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng

Kinh tế

Ngày 12/10, sự kiện ra mắt Cora Tower chủ đề “Tâm Điểm Ánh Dương” diễn ra tại Đà Nẵng đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khắp mọi miền, tiếp nối chuỗi thành công của Sun Property (thành viên Sun Group) với loạt dự án tại khu vực Nam Đà Nẵng.

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam (19h30 ngày 14/10): “Đội khách” thắng thuyết phục?
Thể thao

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam (19h30 ngày 14/10): “Đội khách” thắng thuyết phục?

Thể thao

ĐT Nepal vs ĐT Việt Nam là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua tranh vé dự VCK.

Thăm dò người dân Ukraine: Ông Zelensky được tin tưởng, nhưng ít người muốn ông tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh
Điểm nóng

Thăm dò người dân Ukraine: Ông Zelensky được tin tưởng, nhưng ít người muốn ông tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh

Điểm nóng

Theo cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện từ ngày 19/9 đến ngày 5/10, khoảng 60% người Ukraine tin tưởng Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ có 1/4 tin rằng ông nên tiếp tục nắm quyền sau chiến tranh.

Hạ tầng tỷ đô hiện thực hóa giấc mơ 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ
Nhà đất

Hạ tầng tỷ đô hiện thực hóa giấc mơ 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ

Nhà đất

Nằm giữa trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu, Cần Giờ với những biến đổi ngoạn mục của hạ tầng và sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, trở thành “siêu điểm đến” mới của khu vực.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 9 ngày: Cơ hội kích cầu tiêu dùng, lĩnh vực nào hưởng lợi nhất?
Thị trường

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 9 ngày: Cơ hội kích cầu tiêu dùng, lĩnh vực nào hưởng lợi nhất?

Thị trường

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày kỳ vọng thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng. Trong đó, lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải và nhu cầu mua sắm hàng hóa thường sẽ tăng "đột biến" trong thời gian này.

Nhà 3 tầng với 4 khoảng thông tầng, hành trình tìm lại sự tĩnh lặng giữa đô thị
Nhà đất

Nhà 3 tầng với 4 khoảng thông tầng, hành trình tìm lại sự tĩnh lặng giữa đô thị

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng là bài thực hành tinh tế của kiến trúc đương đại, nơi ranh giới giữa trong và ngoài được xóa nhòa bằng ánh sáng, vật liệu bản địa và các lớp không gian thở, tạo nên một cấu trúc sống chan hòa với tự nhiên.

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?
Nhà đất

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?

Nhà đất

Tòa The Queen thuộc tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội đang xôn xao thị trường khi mở bán với mức giá hơn 80 - 110 triệu đồng/m2. Giá bán sơ cấp này ngang giá thứ cấp tòa IP1,2,3. Trong khi đó, hàng trăm cư dân các tòa IP1, 2, 3 vẫn đang căng băng rôn đòi sổ hồng sau 7 năm chờ đợi.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người
Chuyển động Sài Gòn

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 người

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 người.

