Trong số những đất nước đang cố gắng chiếm lấy thị trường béo bở của khách du lịch Trung Quốc sau đại dịch, Thái Lan đã nổi lên như một người chiến thắng. Nhật Bản và Úc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc.



Bloomberg gần đây đã báo cáo lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan sẽ đạt 1 triệu lượt mỗi tháng vào tháng 10, mức gần đây nhất được nhìn thấy trước đại dịch. Dự kiến, lượng khách đi du lịch sẽ tăng đột biến trong mùa đông và các kỳ nghỉ lễ dài ngày của quốc gia.

Theo Bangkok Post, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, 12.805 chuyến bay từ Trung Quốc đã đến Thái Lan. Nopasit Chakpitak, Chủ tịch Đài phát thanh hàng không Thái Lan, dự đoán rằng con số khoảng 5.330 chuyến bay hàng tháng trong tháng 5 sẽ tăng lên 7.340 vào tháng 9.

Du khách Trung Quốc ủng hộ du lịch Thái Lan

Các bãi biển của Koh Mak tại Thái Lan. Ảnh: IT.

Mặc dù những con số này vẫn thể hiện mức giảm từ 60% trở lên so với năm 2019, nhưng tần suất các chuyến bay từ Trung Quốc ngày càng tăng đã góp phần mang lại sự phục hồi tốt hơn mong đợi về tổng lượng khách.

Thái Lan đã vượt mục tiêu trong quý đầu tiên khi đón 9,47 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay (tính đến ngày 20 tháng 5). Lượng du khách này đã tạo ra doanh thu khoảng 391 tỷ baht (88,5 tỷ HKD/11 tỷ USD), theo báo cáo của Bloomberg.

Mặt khác, Nhật Bản đang nỗ lực khôi phục mối quan hệ du lịch với Trung Quốc, quốc gia đón gần 10 triệu du khách (30% tổng số) vào năm 2019. Trong khi sức hấp dẫn của Tokyo, Osaka và Okinawa vẫn mạnh mẽ, Nhật Bản không nằm trong số đó. 60 quốc gia được Bắc Kinh coi là xứng đáng với khách du lịch Trung Quốc.

Australia cũng phải đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự. Trong tháng 2, nước này ghi nhận vỏn vẹn 40.430 du khách ngắn hạn đến từ Trung Quốc, chỉ chiếm 20% lượng du khách trong cùng tháng năm 2019. Du lịch Australia dự đoán, thậm chí đến tháng 9, số chuyến bay giữa hai nước sẽ chỉ đạt 51% so với năm 2019.

Du khách Trung Quốc tại Thái Lan. Ảnh: IT.

Một trở ngại đáng kể đối với các quốc gia mong muốn thu hút khách du lịch Trung Quốc là thiếu "Điểm đến được phê duyệt" (ADS). Nếu không có thỏa thuận ADS, các quốc gia này không thể tiếp nhận các đoàn du lịch Trung Quốc hoặc quảng bá các điểm đến du lịch của họ ở Trung Quốc.

Trong thời kỳ hậu đại dịch, Bắc Kinh đã công bố hai danh sách các quốc gia được coi là phù hợp để công dân của họ đến thăm. Thái Lan được đưa vào danh sách đầu tiên, phát hành vào ngày 6 tháng 2, bao gồm 20 quốc gia. Indonesia, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Nga và Nam Phi cũng nằm trong danh sách này.

Danh sách thứ hai, được công bố vào ngày 10 tháng 3, bổ sung thêm 40 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Nepal, Pháp và Tây Ban Nha, cùng một số quốc gia khác. Đáng chú ý là vắng mặt trong cả hai danh sách là các quốc gia lớn nói tiếng Anh chính thống (như Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand và Ireland )và các đồng minh thân cận nhất của họ.

Tuy nhiên, bất chấp thành công của Thái Lan trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc, vẫn có những thách thức tồn tại. Một số công ty du lịch ở Chiang Mai đã thông báo hủy các đơn đặt hàng từ Trung Quốc do lo ngại về an toàn, sau vụ việc gây chấn động liên quan đến cái chết bạo lực của một doanh nhân Trung Quốc trong phòng khách sạn nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Ngoài ra, ba du khách Trung Quốc đã bị cướp một cách bạo lực vào đầu tháng này. Văn phòng du lịch Thái Lan thừa nhận rằng tổng số 237.000 du khách Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm dưới mức mong đợi.

Những tin tức tiêu cực như thế này lan truyền nhanh chóng qua các nền tảng như WeChat, ảnh hưởng đến quyết định của khách du lịch Trung Quốc.

Hồi phục thiên nhiên đang là chiến lược dài hơi của du lịch Thái Lan. Ảnh: IT.

Trong một diễn biến khác, Marriott International tại Nhật Bản đã nhận ra tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề về khí hậu bằng cách hợp tác với Plugo, một công ty dịch vụ sạc xe điện (EV) dựa vào năng lượng tái tạo. Sự hợp tác này nhằm mục đích lắp đặt các trạm sạc EV tại 30 khách sạn Marriott ở Nhật Bản vào năm 2024. Sáu khách sạn, bao gồm Moxy Tokyo Kinshicho, The Westin Tokyo và Fairfield by Marriott Tochigi Nikko, sẽ được trang bị trạm sạc trong năm nay, dành cho cả khách sạn khách và công chúng thông qua ứng dụng điện thoại thông minh My Plugo.

Tại Thái Lan, Laguna Phuket đã bắt tay vào một sáng kiến môi trường với sự hợp tác của các chuyên gia đa dạng sinh học SUGi. Dự án liên quan đến việc đưa các loài bản địa trở lại tự nhiên, bắt đầu bằng việc tạo ra các "rừng bỏ túi" trên khắp khu nghỉ dưỡng rộng 400 ha và tám khách sạn của nó. Nhóm đặt mục tiêu thiết lập các khu rừng bỏ túi tự duy trì trong vòng một năm, theo phương pháp trồng rừng Miyawaki. Phương pháp này lựa chọn các loài cây bản địa dựa trên rừng nhiệt đới ban đầu của hòn đảo và nhằm mục đích bắt chước quá trình tái tạo rừng tự nhiên. Sáng kiến hứa hẹn tăng trưởng nhanh hơn và mật độ lớn hơn, cung cấp môi trường sống cho các loài thụ phấn, chim và côn trùng.