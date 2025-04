Mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực,… ở Luật Xử lý VPHC đã trở nên lạc hậu

Theo Bộ Tư pháp, sau 12 năm triển khai thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước, hệ thống quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn.

Cụ thể, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính còn rườm rà, phức tạp. Việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính, sự chuyển giao nhiệm vụ quản lý giữa các bộ, ngành tác động lớn đến các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền quyết định cưỡng chế, thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của các chức danh và các quy định về quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính…

Theo tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà Bộ Tư pháp gửi Chính phủ, Bộ Tư pháp cho biết các quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp và chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Ảnh: BTP

Mặt khác, một số quy định cụ thể liên quan đến mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực, thẩm quyền phạt tiền,… trong Luật Xử lý vi phạm hành chính đã trở nên lạc hậu trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Sự gia tăng về thu nhập, giá trị hàng hoá và mức độ vi phạm khiến nhiều quy định về thẩm quyền và mức phạt hiện tại không còn đủ tính răn đe, vụ việc dồn quá nhiều lên cấp trên do giới hạn về thẩm quyền phạt tiền của các chức danh cơ sở, gây khó khăn cho công tác xử phạt.

Các quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa thực sự phù hợp và chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn.

Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành chính là đạo luật có nhiều quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân và doanh nghiệp nên việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng các nội dung để có thể cụ thể hoá chủ trương vừa bảo đảm quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, vừa mang tính ổn định, có giá trị lâu dài, bám sát yêu cầu thực tiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính giai đoạn hiện nay.

Dự kiến trích một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ hoạt động xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm 3 Điều, nội dung cơ bản dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 21/143 điều, sửa kỹ thuật 10/143 điều, bổ sung mới 1 điều, bãi bỏ 16 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định bị tác động bởi sắp xếp, tổ chức bộ máy. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong xử phạt vi phạm hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và đơn giản hoá thủ tục xử phạt; tháo gỡ vưỡng mắc, bất cập lớn, cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Cùng với đó, dự thảo Luật sẽ tăng cường quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo Luật dự kiến quy định theo hướng định hình nguyên tắc nền tảng, “xương sống” và trao thẩm quyền, tạo điều kiện cho các chủ thể quy định chủ động, linh hoạt, phù hợp với các yêu cầu, đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên thực tế.

Dự thảo Luật cũng dự kiến bổ sung thẩm quyền xử phạt cho một số chức danh thuộc hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân nhằm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn thực hiện công tác kiểm soát hoạt động tư pháp của hệ thống cơ quan này.

Dự thảo Luật nêu, bổ sung quy định về việc trích một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi đã nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử lý vi phạm hành chính. Ảnh minh hoạ

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo hướng quy định chung một thời hiệu xử phạt là “2 năm” thay vì phân loại “1 năm” và “2 năm” như hiện nay, đồng thời cho phép thực hiện theo các luật khác nếu có quy định về thời hiệu xử phạt (nhưng có giới hạn tối đa không quá 5 năm) nhằm tăng cường hiệu quả, bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, xử lý triệt để hành vi vi phạm trong bối cảnh vi phạm hành chính diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp.

Bổ sung quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động trong xử lý vi phạm hành chính, trong đó, bổ sung quy định về việc trích một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi đã nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

“Việc bổ sung nội dung này nhằm tạo điều kiện để tăng cường, hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bọi cũng như các nguồn lực khác trong việc tổ chức thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, góp phần tháo gỡ những khó khăn do thiếu hụt nhân lực, vật lực trong thời gian qua, đồng thời bảo đảm thống nhất trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính giữa các lực lượng tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính” - Bộ Tư pháp nêu rõ.

Bộ Tư pháp trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tới Chính phủ để xem xét, quyết định.

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tại Điều 6 “Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính”, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 6 quy định tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước là 2 năm, đồng thời cho phép các luật khác quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 5 năm.

Tại Điều 24 “Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực”, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 24 quy định tăng mức tiền phạt tối đa trong một số lĩnh vực như tăng lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng. Lĩnh vực cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính từ 40 triệu lên 50 triệu đồng và bổ sung mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh đến 30 triệu đồng. Lý do tăng được đưa ra là để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội hiện nay, đồng thời tăng tính răn đe với đối tượng vi phạm…

Tại Điều 83 “Quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu, nộp tiền phạt”, dự thảo Luật bổ sung khoản 3, Điều 83 quy định bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và phục vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm.

Lý do được đưa ra là để tạo điều kiện tăng cường, hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cũng như các nguồn lực khác trong việc tổ chức thi hành pháp luật...