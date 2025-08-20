Bắc Ninh: Trạm y tế đạt chuẩn, điểm tựa an sinh, giảm nghèo bền vững

Trạm y tế như bệnh viện huyện

Tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe y tế cho bà con nhân dân từ cơ sở. Đây là một trong số những tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.

Từ khi trạm y tế đạt chuẩn được đưa vào hoạt động, niềm vui không chỉ dừng lại ở đội ngũ y bác sĩ mà còn lan tỏa đến từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình nghèo, cận nghèo vốn trước đây luôn lo lắng mỗi khi ốm đau. Nếu trước kia, người dân phải vượt chặng đường dài để tới bệnh viện huyện, tốn kém chi phí đi lại và điều trị, thì nay, ngay tại trạm y tế xã, họ đã được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh với bác sĩ được đào tạo bài bản, trang thiết bị đầy đủ, thuốc men đảm bảo.

Nhiều trạm ý tế trên địa bàn các xã của tỉnh Bắc Ninh được đầu tư khang trang, trang thiết bị hiện đại để phục vụ người bệnh từ cơ sở.

Quan trọng hơn, nhiều dịch vụ y tế vốn chỉ có ở tuyến trên nay đã được triển khai tại chỗ, giảm đáng kể gánh nặng kinh tế cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hộ cận nghèo ở xã Nhã Nam cảm động chia sẻ: “Gia đình tôi neo đơn, trước đây mỗi lần đau ốm đều phải bắt xe ra bệnh viện huyện, chi phí cả triệu đồng. Nay chỉ cần ra trạm y tế, vừa được khám kịp thời, vừa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chi phí giảm hẳn. Đó là sự hỗ trợ rất thiết thực với những hộ khó khăn như chúng tôi”.

Câu chuyện của bà Hòa cũng là minh chứng rõ rệt cho ý nghĩa mà việc nâng chuẩn y tế mang lại, chăm sóc sức khỏe kịp thời, đúng tuyến, giảm rủi ro tái nghèo do bệnh tật.

Bác sĩ Giáp Thị Thu Hường – Trạm trưởng trạm y tế xã Nhã Nam hồi hởi cho biết, trạm y tế cơ sở bây giờ khác xưa rất nhiều rồi. “Từ máy siêu âm, máy xét nghiệm, đến phòng sơ cấp cứu, kho dược, vườn thuốc nam chúng tôi đều có”, bác sĩ Hường nhấn mạnh.

Áp dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh giúp người bệnh bớt điều nhiều thủ tục không cần thiết.

Theo bác sĩ Hường, tất cả các trang thiết bị, vật tư y tế đều được bố trí khoa học, đảm bảo điều kiện tiếp nhận bệnh nhân ở mọi tình huống khẩn cấp. Hiện trạm duy trì 7–8 cán bộ y tế, trong đó có bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, hộ sinh và kỹ thuật viên.

Trạm không chỉ khám chữa bệnh thông thường mà còn triển khai y học cổ truyền, một lợi thế được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ được tham gia tập huấn thường xuyên về kỹ năng khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng phần mềm y tế thông minh, những công cụ mới giúp y tế cơ sở từng bước bắt kịp chuyển đổi số quốc gia.

Y tế từ cơ sở, điểm tựa cho người nghèo vững tin thoát nghèo

Không chỉ ở xã Nhã Nam, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh đầu tư trạm y tế đạt chuẩn. Tại xã Yên Định (Bắc Ninh), vùng đất còn nhiều khó khăn, đã nâng cấp trạm y tế để người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại cơ sở, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Những quy định nghiêm ngặt ở một trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các trạm y tế xã như Kiên Lao, Lục Ngạn (Bắc Ninh) cũng được bổ sung thiết bị siêu âm, xét nghiệm cơ bản, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm nguy cơ nghèo hóa do chi phí y tế lớn. Trong khi đó, tại xã Hiệp Hòa, mô hình “trạm y tế xanh – sạch – đẹp, thân thiện” không chỉ nâng cấp cơ sở vật chất mà còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em thuộc hộ nghèo.

Những mô hình này đang tạo ra thay đổi bền vững, bởi khi sức khỏe cộng đồng được đảm bảo, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần rất lớn vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh từ trạm y tế xã tới trung tâm y tế huyện.

Cán bộ y tế được đào tạo, nâng cao trình độ để thích nghi với môi trường làm việc mới.

Đây là một trong những giải pháp giúp bệnh nhân, nhất là hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ y tế hiện đại, không phải tốn kém đi lại nhiều lần. Cách làm mới này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở, mà còn trực tiếp giảm gánh nặng kinh tế cho các gia đình khó khăn, qua đó củng cố nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Linh, một cán bộ ngành y tế tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Nếu chỉ hỗ trợ kinh tế mà bỏ qua y tế, rất dễ tái nghèo khi người dân gặp rủi ro bệnh tật. Do đó, việc chuẩn hóa trạm y tế xã là then chốt, giúp chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở, giảm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần ổn định xã hội”.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn, đồng thời tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững dưới 1%. Đây là con số không chỉ thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương phát triển.

