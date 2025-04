EVNHANOI khuyến cáo người dân không thả diều gần hành lang an toàn lưới điện

Thả diều là hoạt động vui chơi quen thuộc, nhưng khi thực hiện gần đường dây điện, trạm điện nó trở thành “Cái bẫy chết người” do nguy cơ điện giật, cháy nổ, tai nạn thương tâm. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân không thả diều gần hành lang an toàn lưới điện để đảm bảo an toàn tính mạng và cung ứng điện an toàn, ổn định .