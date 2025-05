Doanh nghiệp

Công ty TNHH Xuất – Nhập Khẩu và Bán Lẻ Hàng Tiêu Dùng Hà Nội (HCRC) vừa vinh dự được nhận giấy khen trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024”, ghi nhận những nỗ lực của công ty HCRC trong việc triển khai và duy trì hiệu quả mô hình “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, xây dựng một môi trường làm việc an toàn văn minh cho gần 800 cán bộ nhân viên.