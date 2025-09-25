FIFA xem xét mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?

FIFA xem xét mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Theo Ole (tờ báo lâu đời và rất nổi tiếng ở Argentina), LĐBĐ thế giới (FIFA) đang nghiêm túc thảo luận về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, thay vì 48 đội như World Cup 2022 và 2026.

Đây là đề xuất chỉ dành cho World Cup 2030 nhằm kỉ niệm 100 năm thành lập giải đấu, chứ không phải thể thức lâu dài. Trước khi xem xét đề xuất này thì FIFA đã sớm xác định chủ nhà World Cup 2030 là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

World Cup 2030 có thể mở rộng lên thành 64 đội.

Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên 3 quốc gia từ 2 châu lục đăng cai giải đấu. Trong đó, Tây Ban Nha lần thứ 2 đăng cai sau lần đầu tiên vào năm 1982, còn Bồ Đào Nha và Morocco lần đầu tham dự với tư cách chủ nhà.

Nếu chốt phương án 64 đội, FIFA sẽ chia làm 16 bảng đấu, thay vì 12 như hiện tại. Ngoài 3 quốc gia trên là chủ nhà chính của World Cup 2030, 3 quốc gia ở Nam Mỹ gồm Argentina, Paraguay và Uruguay cũng đóng vai trò đồng chủ nhà, với kết hoạch ban đầu là đăng cai 3 trận mở màn của giải đấu.

Tuy nhiên, nếu phương án 64 đội được thông qua, FIFA sẽ để 3 quốc gia Nam Mỹ, mỗi quốc gia đăng cai 1 bảng đấu thay vì 1 trận. Đương nhiên điều này sẽ nhận được sự ủng hộ của Argentina, Paraguay và Uruguay vì thêm trận đấu đồng nghĩa rằng họ sẽ có thêm cơ hội quảng bá, thu hút khách du lịch.

Nếu World Cup 2030 được mở rộng lên thành 64 đội, châu Á sẽ có từ 10-11 suất, điều này đồng nghĩa, cơ hội cũng rộng mở với ĐT Việt Nam. Tuy vậy, nó cũng mang tới những thách thức lớn, khi những đối thủ đồng cân, đồng lạng với ĐT Việt Nam như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Lebanon... cũng sẽ đầu tư rất mạnh để tìm kiếm vé dự ngày hội bóng đá thế giới vào năm 2030.

Trước mắt, World Cu 2026 sẽ không có bất kì thay đổi nào, vẫn 48 đội tham dự như World Cup 2022. Giải đấu do Mỹ, Mexico và Canada đăng cai, nhưng phần lớn các trận đấu sẽ tổ chức tại xứ cờ hoa, bao gồm trận chung kết.

Theo: Theo Bóng đá số