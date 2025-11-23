Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức"

Những hình ảnh đẹp dịu dàng, tinh tế của mùa thu với các nét văn hóa độc đáo đã gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách về đẹp của Thủ đô qua sự đẹp dịu dàng, tinh tế của mùa thu.

Điểm nhấn quan trọng của Festival năm nay là chương trình đồng diễn nghệ thuật diễn ra vào sáng nay 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Các thiếu nữ Bắc Bộ trong trang phục xưa.

Hoạt động quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ như múa lân sư rồng Thanh Oai, múa rối cạn Tế Tiêu, chèo tàu Đan Phượng, vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ.

Những hình ảnh mang đầy ký ức xưa về Hà Nội như tái hiện sống động.

Thiếu nữ Hà Thành tinh khôi trong nắng với những gánh hàng rong quen thuộc, "từng mang vị mùa thu" đi khắp phố phường tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.

Phường rối cạn duy nhất của Hà Nội, phường rối Tế Tiêu trình diễn rối tuồng, một loại hình diễn xướng độc đáo.

Màn “múa đĩ đánh bồng” nức tiếng của làng Triều Khúc cũng được trình diễn.

Trong đời sống văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường tại Thủ đô, tiếng cồng chiêng luôn tồn tại như âm nhạc vọng về từ sâu thẳm cội nguồn tại ông tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.

Các trò chơi dân gian được tái hiện.

Du khách thưởng thức cốm làng Vòng tại Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức sáng nay.

