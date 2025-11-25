Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường, con người trong sinh hoạt, sản xuất... tại nhiều địa phương.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu".

Hình ảnh thiếu nữ trong trẻo bên tà áo dài trắng tinh khiết ở đường phố Thủ đô.

Cô gái này là Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 - Lê Thu Trà.

Những gánh hoa trên phố như tô điểm thêm sắc thu đậm chất Hà Nội.

Tác giả và nhân vật trong ảnh - Lê Thu Trà tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lê Thị Thu Trà sinh năm 2002, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77 m. Cô từng tốt nghiệp Đại học loại giỏi và hiện đang theo học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại.