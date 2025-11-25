Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.
Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường, con người trong sinh hoạt, sản xuất... tại nhiều địa phương.
Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu".
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi tỉnh, thành phố nhằm đề xuất biên chế và tinh giản biên chế với từng tỉnh, thành phố cho giai đoạn 2026-2031. Đặc biệt, Bộ này nhấn mạnh việc bố chí biên chế phải được sắp xếp dựa theo vị trí việc làm.
Nếu như cách đây chừng một thập kỷ, xóm Xuân Lai (trước thuộc xã Tân Kim nay là xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) vẫn còn là một xóm thuần nông nghèo khó, đường đất lầy lội, nhà cửa thưa thớt, sinh kế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, thì hôm nay diện mạo nơi đây đã khoác lên mình chiếc áo mới.
Đại biểu Quốc hội lo việc giao thẩm quyền xác nhận gia cảnh cho Chủ tịch UBND cấp xã có thể dẫn tới cảm tính, thiếu minh bạch, thậm chí có thể bị lợi dụng để trì hoãn việc đưa đối tượng nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Với đặc thù như một giao điểm dễ xảy ra xung đột giao thông, cổng trường học cùng lúc là vị trí xuất phát của người này và lại là điểm đích của người khác nên rất cần giải pháp căn cơ, tránh xảy ra mất an toàn.
Ngày 25/11 tại sự kiện trao giải tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ), VinFast được Ban tổ chức Jagran Hi-Tech Awards 2025 vinh danh là “Nhà sản xuất xe điện của năm”, trong khi mẫu xe VF 7 của hãng xe điện Việt Nam cũng nhận giải “Mẫu xe điện đột phá của năm”. Cú đúp danh hiệu này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng của VinFast tại thị trường Ấn Độ.
Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) do Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich dẫn đầu tới thăm và làm việc với TP Hà Nội.
Dòng chảy của tiền hôm nay (25/11) phản ánh sự thận trọng khi VN-Index quay đầu giảm dưới áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng, dù KBC, VIC và đặc biệt GEE tăng trần nhưng vẫn không đủ sức kéo thị trường đi lên.
Có bạn nhỏ ôm đôi giày mới vào ngực, nâng niu như thể đó là kho báu vừa tìm thấy. Có cô bé bật nhảy lên sung sướng khi nhận được chiếc áo mà em luôn mơ về, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Và có bạn nhỏ cứ xoay vòng mãi trong chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt bừng sáng như đang bước vào thế giới cổ tích của riêng mình. Những khoảnh khắc ấy – giản dị mà đẹp đến nao lòng – chính là điều khiến hành trình “Gieo hạnh phúc” đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Đang là điểm đến lập nghiệp và an cư hấp dẫn hàng đầu cả nước, tỉnh Phú Thọ giữ vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tầm quốc gia. Sau sáp nhập, cùng môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, sức ép mới buộc Phú Thọ phải nâng tầm thương hiệu ở phạm vi quốc tế.
Dù nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ với hơn 50 mã giảm giá, cổ phiếu VIC vẫn “gồng gánh” giúp chỉ số ngành nhích nhẹ 0,01%, đồng thời đưa Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới.
Cập nhật vụ cơ sở sơ chế hàng tấn nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh: Sáng 25/11, PV Dân Việt tiếp cận được chủ khu đất cho thuê làm khu xưởng. Chủ đất cho biết, theo hợp đồng, đơn vị thuê là Hợp tác xã Nông sản – Dược liệu Minh Đức, có địa chỉ tại thị trấn Thắng, Hiệp Hòa (cũ), để chế biến nông sản và sấy dược liệu khô.
Lực lượng Công an thuộc Đội CC&CNCH Khu vực 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ lật xe tải trên đèo Phú Sơn, trong khi đó người dân đã giúp thu gom nhiều tấn cà phê bị vương vãi.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.
Tin bão mới nhất hôm nay,25/11, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.
Dù Chính phủ đã liên tục thúc đẩy, hàng loạt ưu đãi được bổ sung và nhiều rào cản thủ tục đang được tháo gỡ, doanh nghiệp vẫn dè dặt với nhà ở xã hội. Không ít chủ đầu tư cho rằng bài toán lợi nhuận - chi phí - trách nhiệm đang tạo ra một “nghịch lý kinh tế”, khiến phân khúc chưa thể bứt phá đúng kỳ vọng.
Sáng 25/11, tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.