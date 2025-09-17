Gần 100 người thiệt mạng ở Gaza City trong các cuộc ném bom "mở cổng địa ngục" của Israel

Hàng nghìn người Palestine phải di dời đang cố gắng di chuyển về phía nam vào thứ Ba sau khi lực lượng Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza. Ảnh: Reuters.

"Gaza bốc cháy" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza sau khi ném bom hơn 50 tòa nhà dân cư ở đây. Bất chấp việc hàng chục thường dân Palestine thiệt mạng mỗi ngày, bị quốc tế lên án vì ám sát các nhà đàm phán ngừng bắn ở Qatar , và đối mặt với nguy cơ bị cô lập, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Gaza và Bờ Tây.

Trong các cuộc tấn công hôm thứ Ba 16/9, quân đội Israel đã giết chết ít nhất 91 người trong thành phố, các cơ quan y tế báo cáo rằng một trong những quả bom của quân đội đã đánh trúng một chiếc xe chở người chuẩn bị chạy trốn trên con đường ven biển.

CNN dẫn lời Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel xâm lược thành phố Gaza. "Rõ ràng là cuộc tàn sát này phải chấm dứt và phải chấm dứt ngay lập tức" - ông Türk phát biểu với các nhà báo hôm thứ Ba.

"Điều quan trọng nữa là cả thế giới cùng lên tiếng vì hòa bình. Những gì chúng ta đang thấy là sự leo thang hơn nữa, điều hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Ít nhất 17 tòa nhà dân cư trong thành phố đã bị phá hủy, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo Aybaki ở khu Tuffah về phía đông, nơi đã bị một máy bay chiến đấu của Israel nhắm mục tiêu.

Tòa tháp Al-Ghafri, tòa tháp cao nhất Thành phố Gaza với 20 tầng, đã bị Israel ném bom vào ngày 15/9. Một tên lửa được nhìn thấy đang bay về phía tòa tháp sau khi một tên lửa khác phát nổ ở tầng trệt. Tòa nhà này là nơi ở của hàng trăm gia đình Palestine, các văn phòng sản xuất truyền thông và các doanh nghiệp khác.

Trong khi bom rơi như mưa, quân đội Israel vẫn tiếp tục phá hủy các khu vực ở phía bắc, phía nam và phía đông thành phố bằng robot chứa đầy thuốc nổ.

Đầu tháng này, nhóm nhân quyền Euro-Med Monitor cho biết quân đội đã triển khai 15 robot này, mỗi máy có khả năng phá hủy tới 20 đơn vị nhà ở.

Trong khi mọi người tháo chạy, quân đội Israel đã công bố các cảnh quay trên không cho thấy một số lượng lớn xe tăng và các xe bọc thép khác tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza.

Quân đội Israel thừa nhận vào thứ Ba rằng sẽ mất vài tháng để kiểm soát Thành phố Gaza.

Người phát ngôn quân đội Effie Defrin cho biết: "Bất kể mất bao lâu, chúng tôi sẽ hoạt động ở Gaza", trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã thề trên mạng xã hội rằng sẽ mở "cổng địa ngục" ở Thành phố Gaza nếu Hamas không giao nộp toàn bộ con tin. Israel đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó, trong đó tất cả các con tin sẽ phải được giao nộp.

Theo nguồn tin y tế, ít nhất 106 người đã thiệt mạng trên khắp Gaza kể từ rạng sáng thứ Ba.

Cuối tháng 6, cuộc khảo sát độc lập đầu tiên về số người chết ở Gaza đã được công bố. Cuộc điều tra cho thấy tính đến tháng 1 năm 2025, hơn 84.000 người Palestine đã thiệt mạng, và một báo cáo của Lancet ghi nhận số người chết do Israel gây ra từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024 là ít nhất 186.000 người, cao hơn 41% so với con số chính thức. Theo tình báo quân sự Israel, ít nhất 83% nạn nhân là dân thường .

Ngoài ra, hơn 428 người Palestine, bao gồm 146 trẻ em, đã chết đói vì Israel vũ khí hóa lương thực và chặn mọi cửa khẩu. Trong khi đó, mạng lưới phân phối viện trợ đã trở thành cái bẫy chết người đối với thường dân Palestine khi Israel tìm cách cưỡng bức di dời dân thường và thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza.

Nhiều tổ chức nhân quyền và tòa án quốc tế đã lên án cuộc tấn công của Israel. Một báo cáo của ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc ngày 16/9 lần đầu tiên đã gọi hành động của Israel ở Gaza là diệt chủng.