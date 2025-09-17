Chủ đề nóng

Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Thế giới
Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:49 GMT+7

Gần 100 người thiệt mạng ở Gaza City trong các cuộc ném bom "mở cổng địa ngục" của Israel

+ aA -
V.N (Theo Al Jazeera, UR) Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:49 GMT+7
Quân đội Israel đã tấn công thành phố Gaza bằng những cuộc tấn công tàn khốc nhất trong hai năm chiến tranh, khiến hàng nghìn cư dân phải chạy trốn dưới bom đạn trong nỗi lo sợ rằng họ có thể không bao giờ quay trở lại. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc tấn công này là "khủng khiếp".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hàng nghìn người Palestine phải di dời đang cố gắng di chuyển về phía nam vào thứ Ba sau khi lực lượng Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza. Ảnh: Reuters.

"Gaza bốc cháy" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza sau khi ném bom hơn 50 tòa nhà dân cư ở đây. Bất chấp việc hàng chục thường dân Palestine thiệt mạng mỗi ngày, bị quốc tế lên án vì ám sát các nhà đàm phán ngừng bắn ở Qatar , và đối mặt với nguy cơ bị cô lập, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Gaza và Bờ Tây.

Trong các cuộc tấn công hôm thứ Ba 16/9, quân đội Israel đã giết chết ít nhất 91 người trong thành phố, các cơ quan y tế báo cáo rằng một trong những quả bom của quân đội đã đánh trúng một chiếc xe chở người chuẩn bị chạy trốn trên con đường ven biển.

CNN dẫn lời Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel xâm lược thành phố Gaza. "Rõ ràng là cuộc tàn sát này phải chấm dứt và phải chấm dứt ngay lập tức" - ông Türk phát biểu với các nhà báo hôm thứ Ba.

"Điều quan trọng nữa là cả thế giới cùng lên tiếng vì hòa bình. Những gì chúng ta đang thấy là sự leo thang hơn nữa, điều hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Ít nhất 17 tòa nhà dân cư trong thành phố đã bị phá hủy, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo Aybaki ở khu Tuffah về phía đông, nơi đã bị một máy bay chiến đấu của Israel nhắm mục tiêu.

Tòa tháp Al-Ghafri, tòa tháp cao nhất Thành phố Gaza với 20 tầng, đã bị Israel ném bom vào ngày 15/9. Một tên lửa được nhìn thấy đang bay về phía tòa tháp sau khi một tên lửa khác phát nổ ở tầng trệt. Tòa nhà này là nơi ở của hàng trăm gia đình Palestine, các văn phòng sản xuất truyền thông và các doanh nghiệp khác.

Trong khi bom rơi như mưa, quân đội Israel vẫn tiếp tục phá hủy các khu vực ở phía bắc, phía nam và phía đông thành phố bằng robot chứa đầy thuốc nổ.

Đầu tháng này, nhóm nhân quyền Euro-Med Monitor cho biết quân đội đã triển khai 15 robot này, mỗi máy có khả năng phá hủy tới 20 đơn vị nhà ở.

Trong khi mọi người tháo chạy, quân đội Israel đã công bố các cảnh quay trên không cho thấy một số lượng lớn xe tăng và các xe bọc thép khác tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza.

Quân đội Israel thừa nhận vào thứ Ba rằng sẽ mất vài tháng để kiểm soát Thành phố Gaza.

Người phát ngôn quân đội Effie Defrin cho biết: "Bất kể mất bao lâu, chúng tôi sẽ hoạt động ở Gaza", trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại trung tâm đô thị lớn nhất của vùng đất này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã thề trên mạng xã hội rằng sẽ mở "cổng địa ngục" ở Thành phố Gaza nếu Hamas không giao nộp toàn bộ con tin. Israel đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó, trong đó tất cả các con tin sẽ phải được giao nộp.

Theo nguồn tin y tế, ít nhất 106 người đã thiệt mạng trên khắp Gaza kể từ rạng sáng thứ Ba.

Cuối tháng 6, cuộc khảo sát độc lập đầu tiên về số người chết ở Gaza đã được công bố. Cuộc điều tra cho thấy tính đến tháng 1 năm 2025, hơn 84.000 người Palestine đã thiệt mạng, và một báo cáo của Lancet ghi nhận số người chết do Israel gây ra từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024 là ít nhất 186.000 người, cao hơn 41% so với con số chính thức. Theo tình báo quân sự Israel, ít nhất 83% nạn nhân là dân thường .

Ngoài ra, hơn 428 người Palestine, bao gồm 146 trẻ em, đã chết đói vì Israel vũ khí hóa lương thực và chặn mọi cửa khẩu. Trong khi đó, mạng lưới phân phối viện trợ đã trở thành cái bẫy chết người đối với thường dân Palestine khi Israel tìm cách cưỡng bức di dời dân thường và thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza.

Nhiều tổ chức nhân quyền và tòa án quốc tế đã lên án cuộc tấn công của Israel. Một báo cáo của ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc ngày 16/9 lần đầu tiên đã gọi hành động của Israel ở Gaza là diệt chủng.

Tham khảo thêm

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Những lời của đại diện chính thức của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya về vụ việc máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan đã khiến Warsaw tức giận, tờ Najwyższy Czas đưa tin.

Tình báo Nga phát hiện châu Âu âm mưu 'đảo chính kiểu Ukraine' ở Serbia

Điểm nóng
Tình báo Nga phát hiện châu Âu âm mưu 'đảo chính kiểu Ukraine' ở Serbia

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải "đi trên lưỡi dao"

Điểm nóng
Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải 'đi trên lưỡi dao'

Món quà bất ngờ: Ông Trump tuyên bố truy lùng 'kẻ thù chính' của ông Putin

Điểm nóng
Món quà bất ngờ: Ông Trump tuyên bố truy lùng 'kẻ thù chính' của ông Putin

"Chỉ bằng một đòn", phương Tây tiết lộ cách Nga thay đổi luật chơi ở Ukraine

Điểm nóng
'Chỉ bằng một đòn', phương Tây tiết lộ cách Nga thay đổi luật chơi ở Ukraine

Đọc thêm

Giá USD hôm nay 17/9: Tỷ giá trung tâm giảm sâu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 17/9: Tỷ giá trung tâm giảm sâu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 17/9 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên hôm qua.

Trường công lập từ 25/9/2025: Có được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài?
Bạn đọc

Trường công lập từ 25/9/2025: Có được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài?

Bạn đọc

Các cơ sở giáo dục công lập sẽ được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/9/2025. Nghị định cũng yêu cầu đảm bảo chất lượng, công khai minh bạch và khuyến khích ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Ô Thanh Bảo có phải là ô Cầu Giấy?
Đông Tây - Kim Cổ

Ô Thanh Bảo có phải là ô Cầu Giấy?

Đông Tây - Kim Cổ

Gần đây có ý kiến cho rằng ô Cầu Giấy chính là ô Thanh Bảo. Để giải thích vấn đề này chúng ta lại phải tìm hiểu sâu xa về sự hình thành toà thành Thăng Long từ các triều đại Lý, Trần, Lê cho đến thành Hà Nội thời Nguyễn.

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Dự báo 'sốc' giá Bitcoin, nhiều dự án crypto của người Việt 'sốt ruột'
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Dự báo "sốc" giá Bitcoin, nhiều dự án crypto của người Việt "sốt ruột"

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Nhà đầu tư kiêm chuyên gia giao dịch Gareth Soloway dự báo giá Bitcoin có thể giảm từ 30% đến 50% trong ngắn hạn.

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi hàng nghìn m2 đất chưa nhận được tiền đền bù: Sở NNMT và xã lên phương án bồi thường
Nhà nông

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi hàng nghìn m2 đất chưa nhận được tiền đền bù: Sở NNMT và xã lên phương án bồi thường

Nhà nông

Phòng Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giá đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) sẽ phối hợp rà soát; sau đó, UBND xã Yên Mỹ lên phương án bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3.

Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ- “Người đi trong bão lũ” còn mãi trong lòng nông dân
Nhà nông

Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ- “Người đi trong bão lũ” còn mãi trong lòng nông dân

Nhà nông

Cố Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ, người được gọi là “Bộ trưởng nông dân”, ra đi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nông dân cả nước. Ông gắn bó cả cuộc đời với nông nghiệp, nông thôn, nông dân; một con người giản dị, khiêm nhường, luôn đi trong “bão lũ” để lo cho dân.

Tuyên Quang quyết tâm trở thành trung tâm chế biến gỗ của cả nước
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang quyết tâm trở thành trung tâm chế biến gỗ của cả nước

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang từ lâu được biết đến là vùng đất có truyền thống trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Với diện tích rừng sản xuất rộng lớn, cùng sự đồng hành ngày càng chặt chẽ của các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm nghiệp đã và đang trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh.

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V.

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin 'giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần' là sai sự thật
Xã hội

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Xã hội

UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vừa có báo cáo chính thức khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn Lô Lô Chải "đắt gấp 3 lần thực tế" là không đúng sự thật và thiếu căn cứ.

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: 'Chúng tôi bị lừa dối'
Bạn đọc

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: "Chúng tôi bị lừa dối"

Bạn đọc

Sau loạt bài điều tra độc quyền "Rau trôi nổi được 'phù phép' vào bếp ăn học đường ở Hà Nội" đăng trên báo Dân Việt, đại diện công ty cung cấp suất ăn, trường học cho biết vô cùng bất ngờ...!

Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam
Xã hội

Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam

Xã hội

Sáng 16/9, tại Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã giới thiệu những công nghệ y tế hàng đầu thế giới, nổi bật là “bộ ba siêu Robot AI” và nhiều giải pháp y tế cao cấp.

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia

Tin tức

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư lan rộng, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia. Ở Việt Nam, Đảng ta sớm xác định vai trò then chốt của chuyển đổi số, ban hành nhiều quyết sách chiến lược, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng internet và mạng xã hội để tung ra luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số – một bước đi nhằm công kích toàn diện nền tảng chính trị nước ta.

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 16/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công Dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên cũ, nay là xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
Bạn đọc

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
9

Bạn đọc

Mỗi cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub trên địa bàn TP.Huế phải lắp đặt tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát trực tuyến.

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Từ lâu, bãi biển Khai Long, thuộc ấp Khai Long, xã Ðất Mũi, tỉnh Cà Mau được biết đến như một bãi biển hoang sơ, có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Cà Mau. Không ngờ, sắp tới Khai Long sẽ là nơi hội tụ của những công trình mang tầm thế kỷ, làm cho “Mũi con tàu Tổ quốc” bừng sáng chưa từng có.

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus
Thế giới

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus

Thế giới

Lầu Năm Góc xác nhận các quan chức quân sự Mỹ đã quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus, lần đầu tiên nhận lời mời kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm
Giao thông - Xây dựng

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm

Giao thông - Xây dựng

Nếu các tuyến đường huyết mạch không được hoàn thành đồng bộ và kịp thời, sân bay Long Thành có nguy cơ bị giảm hiệu quả khai thác, thậm chí trở thành điểm nghẽn của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hà Nội kiểm tra, xem xét thu hồi giấy phép hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza
Tin tức

Hà Nội kiểm tra, xem xét thu hồi giấy phép hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza

Tin tức

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động của hộ kinh doanh “Dragon Poker” tại Khách sạn Grand Plaza sau phản ánh có dấu hiệu “vượt rào” trong cấp phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ biến tướng thành cờ bạc trá hình, bảo đảm an ninh trật tự.

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời ở tuổi 89
Văn hóa - Giải trí

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Robert Redford qua đời ở tuổi 89

Văn hóa - Giải trí

Robert Redford, đạo diễn và diễn viên kỳ cựu người Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng ở Utah vào ngày 15/9, khép lại sự nghiệp huy hoàng kéo dài sáu thập niên gắn với điện ảnh độc lập và Hollywood cổ điển.

Cây cảnh tưởng lạ mà quen, lá mềm như nước, hoa lấp lánh như sao xanh, đắt độc đẹp, chỉ người giàu mới dám chơi
Gia đình

Cây cảnh tưởng lạ mà quen, lá mềm như nước, hoa lấp lánh như sao xanh, đắt độc đẹp, chỉ người giàu mới dám chơi

Gia đình

Những bông hoa của cây cảnh này có màu xanh lam phát sáng dưới ánh nắng, khiến chúng như những ngôi sao xanh lớn, lấp lánh, sinh động.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thế nào về Ratchaburi FC?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá thế nào về Ratchaburi FC?

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nhận định, Ratchaburi là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, thế nhưng với lợi thế sân nhà Thiên Trường, mục tiêu của Thép xanh Nam Định là giành chiến thắng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tăng nhanh bất thường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tăng nhanh bất thường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 17/9, trên thị trường giá dầu thô liên tiếp tăng dữ dội từ đầu tuần cho đến nay, với sắc xanh phủ đồng loạt các chỉ số.

Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật
Kinh tế

Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật

Kinh tế

Công ty TNHH POSCO VST kêu bị thiệt hại hơn 304 tỷ đồng do các quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan. Ngược lại, Cục Hải quan cho rằng quá trình kiểm tra, xử lý đều đúng quy định và vụ việc hiện đang được Bộ Tài chính thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine
Thế giới

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông Zelensky sẽ phải đạt được thỏa thuận về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi đạt một thỏa thuận để chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt một thỏa thuận với Moscow.

Trưởng thôn ở Phú Thọ kêu oan trước cáo buộc lạm quyền khi họp dân, cùng lấy đất làm nghĩa trang
Pháp luật

Trưởng thôn ở Phú Thọ kêu oan trước cáo buộc lạm quyền khi họp dân, cùng lấy đất làm nghĩa trang

Pháp luật

Họp 106 hộ trong thôn, thống nhất sẽ thu 140.000 đồng/m2 với những người có nhu cầu lấy đất làm nghĩa trang, Trưởng thôn ở Phú Thọ bị phạt 5 năm tù nhưng kháng cáo kêu oan. Luật sư của vị này cho rằng theo quy định mới, trưởng thôn không thể “thi hành công vụ” nên không phạm tội.

Hơn 2.385 tỷ đồng được ‘rót’ vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân
Nhà đất

Hơn 2.385 tỷ đồng được ‘rót’ vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân

Nhà đất

Dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân, do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư với quy mô gần 2.400 tỷ đồng, sẽ khởi công từ quý 1/2026, gồm 1 một cầu cảng 30.000 DWT và 4 cầu cảng sà lan 7.500 DWT.

Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có
Thể thao

Đánh bại Marseille, Real tạo nên kỷ lục chưa từng có

Thể thao

Chiến thắng nhọc nhắn với tỷ số 2-1 trước Marseille giúp Real Madrid tạo nên kỷ lục chưa từng có tại đấu trường Champions League.

Bắc Ninh giao đất cho công ty con của Vinhomes thực hiện dự án Khu đô thị sân golf hơn 6.600 tỷ đồng
Nhà đất

Bắc Ninh giao đất cho công ty con của Vinhomes thực hiện dự án Khu đô thị sân golf hơn 6.600 tỷ đồng

Nhà đất

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp Thường vụ Quân ủy Trung ương rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp Thường vụ Quân ủy Trung ương rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý một số nội dung cần tập trung hoàn thành, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công.

Một vùng đất cổ Hưng Yên, như điểm hẹn của 2 miền ký ức xưa, Thăng Long kinh kỳ với Phố Hiến thủa vàng son
Nhà nông

Một vùng đất cổ Hưng Yên, như điểm hẹn của 2 miền ký ức xưa, Thăng Long kinh kỳ với Phố Hiến thủa vàng son

Nhà nông

Nằm giữa miền đồng bằng Bắc Bộ trù phú, Trai Trang từ bao đời là một chấm son trên bản đồ quê hương Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xưa Trai Trang thuộc thị trấn Yên Mỹ, nay là một phần của xã Yên Mỹ, (tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập) làng cổ tựa như điểm hẹn giữa hai miền ký ức, Thăng Long ngàn năm văn hiến và Phố Hiến một thuở vàng son.

Tin đọc nhiều

1

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

2

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

3

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

4

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

5

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?