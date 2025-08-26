Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, CEO Samsung nêu "điều đặc biệt" khi 2 tỷ chiếc điện thoại đã được sản xuất ở Việt Nam

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Samsung cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD; các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại của Samsung tại Việt Nam đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD.

Đáng nói, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua, đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ và Châu Âu.

Gặp CEO của Samsung, Thủ tướng khẳng định, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031.

Việt Nam xác định phải thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đó Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 57-NQ/TW, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung và Tổng Giám đốc Roh Tae Moon tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên; đồng thời, triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch, cam kết đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng mong Tập đoàn Samsung trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong hành trình phát triển kinh tế và công nghệ, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ mong hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip và điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nâng cao tỉ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; có người Việt Nam trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam…

Ông Roh Tae Moon cho biết, Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Về kế hoạch phát triển, CEO của Samsung cho biết từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đáng nói từ đầu năm nay, Samsung Việt Nam đã kết hợp với công ty mẹ thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.