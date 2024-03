Gạt máy đo nồng độ cồn, lăng mạ cảnh sát, 1 người đàn ông bị bắt

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Sơn (sinh năm 1972), trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định hình sự đối với Vũ Đình Sơn. Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tối ngày 29/2/2024, Tổ công tác đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tiền Hải tiến hành kiểm tra tại Km số 00+50 đường ĐT 462 thuộc địa phận thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe mô tô BKS 17K2-1519 do Vũ Đình Sơn điều khiển.

Tuy nhiên, Sơn đã không chấp hành, có nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ tổ công tác và dùng tay gạt văng máy đo nồng độ cồn trên tay lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện của Vũ Đình Sơn và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải để xử lý. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra Vũ Đình Sơn có nồng độ cồn là 0,668 mg/L khí thở.

Tiến hành củng cố hồ sơ, Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố bị can đối với người đàn ông này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.