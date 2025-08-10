Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

UBND phường Thuận Hóa, TP.Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.H.V (trú phường Thuận An, TP.Huế) do cơ sở kinh doanh của ông này gây ô nhiễm tiếng ồn.

Ông L.V.H.V là chủ quán nhậu Say Hi Beer Garden, địa chỉ tại số 5 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, TP.Huế. Trong quá trình hoạt động, quán nhậu này gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

Quán nhậu Say Hi Beer Garden ở TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Căn cứ theo khoản 4, Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, UBND phường Thuận Hóa xử phạt ông L.V.H.V số tiền 40 triệu đồng.

UBND phường Thuận Hóa cũng đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của quán nhậu Say Hi Beer Garden trong 4 tháng và buộc ông L.V.H.V thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, ông L.V.H.V còn phải chi trả kinh phí giám định, đo đạc cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và môi trường TP.Huế.

Trước đó, quán nhậu Say Hi Beer Garden từng 3 lần bị xử phạt về hành vi vi phạm tương tự vào các ngày 28/4, 10/6 và 25/6/2025. Lần xử phạt này chủ quán nhậu bị áp dụng tình tiết tăng nặng do tái phạm nhiều lần.