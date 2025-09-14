Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi Giết người, sau khi lái ôtô bồn kéo lê nữ sinh đi xe máy điện khiến nạn nhân tử vong.

Đinh Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Khoảng 9h20 ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, ôtô bồn chở bê tông do Long điều khiển va chạm với xe máy điện do nữ sinh 14 tuổi cầm lái. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng không qua khỏi.

Theo điều tra, sau va chạm, Long không dừng lại mà cố tình điều khiển xe kéo lê nạn nhân khiến cô bé bị thương nặng rồi tử vong.

Tài xế sau đó bỏ trốn, đến 19h cùng ngày ra đầu thú và khai nhận muốn nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

Hiện, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.