Bắt thanh niên vờ vào tiệm vàng mua nhẫn, rồi cướp nhẫn vàng tháo chạy, kéo ngã nữ nhân viên

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM bắt giữ đối tượng Trần Anh Dũng (31 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Bắt thanh niên vào tiệm vàng rồi cướp nhẫn vàng, tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, trưa 29/7, Dũng chạy xe máy, đeo khẩu trang đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân.

Tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3. Ảnh: A.X.

Thời điểm Dũng vào tiệm vàng vờ hỏi mua nhẫn vàng. Ảnh: A.X.

Dũng vào bên trong rồi vờ hỏi mua vàng. Khi cầm chiếc nhẫn vàng để xem thì Dũng cầm chiếc nhẫn vàng chạy ra ngoài, nổ xe máy tẩu thoát.

Lúc này, người phụ nữ trong tiệm vàng đã chạy theo và nắm được cổ áo của Dũng, đối tượng tăng ga bỏ chạy, kéo ngã người phụ nữ trên đường.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy xét nghi phạm.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Dũng khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.