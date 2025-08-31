Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 19:19 GMT+7

Gia Lai chi trả 355 tỷ đồng quà Quốc khánh 2/9 cho hơn 3,5 triệu người dân

Quy Nhơn Chủ nhật, ngày 31/08/2025 19:19 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai triển khai chi trả hơn 355 tỷ đồng tiền quà cho hơn 3,5 triệu người dân trên toàn tỉnh. Đây là hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương nhằm lan tỏa tinh thần Tết Độc lập, với mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng, được chuyển đến tay người dân thông qua nhiều hình thức.
Ngày 31/8, người dân phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã đến các điểm tiếp nhận để làm thủ tục nhận tiền quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết của Chính phủ.

UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, để đảm bảo tiến độ và tránh quá tải, chính quyền địa phương đã bố trí ba điểm tiếp nhận gồm: trụ sở UBND phường, trụ sở Đảng ủy và trụ sở Công an phường. Việc tiếp nhận và chi trả tiền quà được thực hiện song song qua tài khoản ngân hàng và bằng tiền mặt tại các điểm trực tiếp.

Người dân phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai phấn khởi nhận quà 2/9.

Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo từ cấp trên, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng, tổ chức rà soát danh sách người dân để triển khai nhanh chóng.

“Trong hôm nay, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục để chi tiền qua tài khoản cho người dân. Sang ngày 1/9, phường sẽ mở hai điểm tại số 32 và 47 Nguyễn Huệ để chi trả tiền mặt cho những người dân chưa nhận được”, ông Toàn thông tin.

Cũng theo ông Toàn, toàn bộ lực lượng cán bộ được huy động làm việc xuyên lễ để đảm bảo hoàn tất việc chi trả trong thời gian sớm nhất. Mặc dù hạn chót theo quy định là ngày 15/9, tuy nhiên địa phương đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ việc chi trả trong ngày 1/9.

Về phía tỉnh Gia Lai, ông Trần Cang – Giám đốc Sở Tài chính cho biết, đến sáng 31/8, Sở Tài chính đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hoàn tất việc chuyển 355 tỷ đồng đến 135 xã, phường trên toàn địa bàn để phục vụ việc tặng quà cho người dân.

“Ngay sau khi nhận thông báo từ Trung ương, Sở Tài chính đã có tờ trình để UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí. Tổng số hơn 3,5 triệu người dân sẽ được nhận quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Cán bộ tài chính và kho bạc đã phải làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ”, ông Cang nói.

Người dân Gia Lai xếp hàng để nhận quà.

Cũng theo ông Cang, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đặc biệt tại các khu vực phía Tây, vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Do đó, các địa phương cần nỗ lực cao để đảm bảo việc chi trả đúng tiến độ, không để sót đối tượng.

Hiện người dân tại Gia Lai có thể nhận quà thông qua nhiều hình thức: qua tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID, nhận trực tiếp tại các điểm chi trả, hoặc thông qua các tổ, nhóm tại địa phương.

