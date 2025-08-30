"Đã mắt" với màn xẻ thịt cá ngừ "khủng" nặng hơn 50kg ngay giữa phố biển Quy Nhơn ở Gia Lai

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
