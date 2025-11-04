Gia Lai kích hoạt kịch bản cao nhất ứng phó bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh: "Không để cảnh cứu dân trên nóc nhà"

Quyết liệt di dời dân, đảm bảo an toàn nơi trú ẩn

Chiều 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi, cơn bão được dự báo có sức tàn phá rất lớn và diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tinh thần “phòng bão là chính”, yêu cầu toàn tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt.

“Từ ngày mai, tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão. Phải khẩn trương đưa lực lượng xuống các địa phương, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để xảy ra cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn yêu cầu.

Ảnh: DT.

Theo Chủ tịch tỉnh, công tác di dời người dân cần được thực hiện với tinh thần cương quyết, thậm chí cưỡng chế khi cần thiết, đồng thời đảm bảo đầy đủ nơi ở, lương thực và an toàn tại các điểm tránh trú bão.

“Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, lãnh đạo đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, chằng chống nhà cửa, kiểm tra các công trình, hệ thống đê điều, hồ đập, đồng thời triển khai lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu.



Bè nuôi của ngư dân ở Gia Lai được yêu cầu gia cố, tránh thiệt hại. Ảnh: DT.

Có thể lũ sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử của tỉnh Bình Định cũ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất khi bão đổ bộ, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổng chỉ huy công tác phòng chống bão lũ. Các khu vực phải chủ động xử lý sự cố theo tinh thần “nhanh, kịp thời, an toàn tuyệt đối”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, nếu bão Kalmaegi diễn biến đúng dự báo, mực nước lũ tại khu vực tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) có thể vượt đỉnh lũ lịch sử của tỉnh Bình Định cũ, trong các thời kỳ trước. Dự kiến ngày mai (5/11), lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ vào Gia Lai để kiểm tra, chỉ đạo và thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại địa phương.



Cảnh báo sạt lở ở vùng nguy hiểm, di dời dân đến nơi an toàn ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

Theo báo cáo của ngành chức năng, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 4 điểm nguy cơ sạt lở cao gồm: núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn). Khu vực phía Tây ghi nhận 1 điểm sạt lở tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã Ia Ly.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, lên phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.