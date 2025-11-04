Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ ba, ngày 04/11/2025 16:57 GMT+7

Gia Lai kích hoạt kịch bản cao nhất ứng phó bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh: "Không để cảnh cứu dân trên nóc nhà"

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 04/11/2025 16:57 GMT+7
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi được dự báo có sức tàn phá rất lớn, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và “không để xảy ra cảnh cứu người dân trên nóc nhà”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Quyết liệt di dời dân, đảm bảo an toàn nơi trú ẩn

Chiều 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi, cơn bão được dự báo có sức tàn phá rất lớn và diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tinh thần “phòng bão là chính”, yêu cầu toàn tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt.

“Từ ngày mai, tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão. Phải khẩn trương đưa lực lượng xuống các địa phương, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để xảy ra cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn yêu cầu.

Chiều 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi, cơn bão được dự báo có sức tàn phá rất lớn và diễn biến phức tạp. Ảnh: DT.

Theo Chủ tịch tỉnh, công tác di dời người dân cần được thực hiện với tinh thần cương quyết, thậm chí cưỡng chế khi cần thiết, đồng thời đảm bảo đầy đủ nơi ở, lương thực và an toàn tại các điểm tránh trú bão.

“Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, lãnh đạo đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, chằng chống nhà cửa, kiểm tra các công trình, hệ thống đê điều, hồ đập, đồng thời triển khai lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu.

Bè nuôi của ngư dân ở Gia Lai được yêu cầu gia cố, tránh thiệt hại. Ảnh: DT.

Có thể lũ sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử của tỉnh Bình Định cũ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất khi bão đổ bộ, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổng chỉ huy công tác phòng chống bão lũ. Các khu vực phải chủ động xử lý sự cố theo tinh thần “nhanh, kịp thời, an toàn tuyệt đối”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, nếu bão Kalmaegi diễn biến đúng dự báo, mực nước lũ tại khu vực tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) có thể vượt đỉnh lũ lịch sử của tỉnh Bình Định cũ, trong các thời kỳ trước. Dự kiến ngày mai (5/11), lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ vào Gia Lai để kiểm tra, chỉ đạo và thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương tại địa phương.

Cảnh báo sạt lở ở vùng nguy hiểm, di dời dân đến nơi an toàn ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

Theo báo cáo của ngành chức năng, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 4 điểm nguy cơ sạt lở cao gồm: núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn). Khu vực phía Tây ghi nhận 1 điểm sạt lở tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã Ia Ly.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, lên phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Tin tức
Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tin tức
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin tức
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tin tức
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Đọc thêm

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo 'nóng'
Tin tức

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo "nóng"

Tin tức

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo "nóng"

Tổng Bí thư: Đừng để tình trạng tuyên bố tinh gọn bộ máy nhưng lại sinh thêm tầng nấc xin - cho
Tin tức

Tổng Bí thư: Đừng để tình trạng tuyên bố tinh gọn bộ máy nhưng lại sinh thêm tầng nấc xin - cho

Tin tức

“Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin - cho ngoài thực tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt.

Thành phố Huế: Nhiều cách làm sáng tạo giúp lao động thất nghiệp tìm việc làm
Xã hội

Thành phố Huế: Nhiều cách làm sáng tạo giúp lao động thất nghiệp tìm việc làm

Xã hội

Không chỉ được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp một cách nhanh nhất, nhiều lao động thất nghiệp tại TP Huế còn được hỗ trợ để giới thiệu việc làm một cách nhanh nhất.

Thành viên NATO cảnh báo 'nóng' về kỷ nguyên hạt nhân mới, bóng ma Chiến tranh Lạnh trỗi dậy ở châu Âu
Thế giới

Thành viên NATO cảnh báo "nóng" về kỷ nguyên hạt nhân mới, bóng ma Chiến tranh Lạnh trỗi dậy ở châu Âu

Thế giới

Trong bài phát biểu quan trọng về an ninh tại Helsinki, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố thế giới đang bước vào một “kỷ nguyên hạt nhân mới”, đồng thời chỉ rõ chiến tranh Nga – Ukraine là nguyên nhân chính tạo ra môi trường an ninh khắc nghiệt hiện nay.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!

Thể thao

Nếu như nhóm đầu rất “chật chội” khi Ninh Bình FC, CLB CAHN và Thể Công Viettel bám sát nhau thì ở cuối bảng có tới 5 đội đang cùng điểm và khu vực “có nguy cơ” đã lan tới cả vị trí của đội ĐKVĐ (chỉ hơn nhóm cuối vỏn vẹn 1 điểm). Lâu rồi khán giả mới lại được chứng kiến sự đua tranh gay gắt như vậy…

Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa thời khắc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa chào đời, chính quyền cách mạng non trẻ vẫn quyết in ra đồng tiền của riêng mình – “Giấy bạc Cụ Hồ”. Trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, giữa muôn vàn thiếu thốn, những họa sĩ tài hoa như Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Huyến... đã vẽ nên tờ tiền đầu tiên, biểu tượng của độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng nặng, đang ách tắc
Kinh tế

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng nặng, đang ách tắc

Kinh tế

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng, thông tin vừa được Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết.

Dân xã đảo duy nhất của Gia Lai xúc cát, chằng chống mái nhà… ứng phó bão Kalmeagi
Tin tức

Dân xã đảo duy nhất của Gia Lai xúc cát, chằng chống mái nhà… ứng phó bão Kalmeagi

Tin tức

Trước khi bão Kalmeagi dự kiến đổ bộ, không khí khẩn trương bao trùm xã đảo Nhơn Châu - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Từng nhóm người dân, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên hỗ trợ các hộ neo đơn, hối hả xúc cát vào bao, chằng buộc mái tôn, gia cố cửa sổ… và di dời đến nơi an toàn. Tất cả cùng chung quyết tâm bảo vệ đảo bình yên trước khi bão ập đến.

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị
Tin tức

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị

Tin tức

Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa giải cứu thành công 3 người dân quê tỉnh Nghệ An bị mắc kẹt trong rừng do lũ lụt.

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA
Thể thao

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA

Thể thao

Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA; HLV Alonso tin tưởng Wirtz thành công ở Liverpool; U17 Việt Nam thắng đậm U17 Campuchia trong trận đấu tập tại PVF; HLV Ancelotti triệu tập ĐT Brazil, loại Neymar và Antony; Lamine Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Italia

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11) ghi nhận cú "đảo chiều" ngoạn mục. Sau phiên sáng bị sắc đỏ bao trùm và tâm lý bi quan lan rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng vọt trong phiên chiều, khi dòng tiền nội quay lại giải ngân chủ động.

Bộ Công an phát động phong trào 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' trong toàn lực lượng
Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng

Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", kêu gọi toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân.

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều ngày 4/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất lớn khi cửa hàng vừa mở bán vài tiếng đã hết hàng.

Loại thịt được coi như 'nhân sâm động vật', ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon
Gia đình

Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

Gia đình

Ăn loại thịt này vào mùa thu đông không chỉ bồi bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giúp cơ bắp và xương cốt chắc khỏe.

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Nhà nông

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp

Nhà nông

Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Pháp luật

Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ
Thế giới

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa 'bội thu': Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã
Kinh tế

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa "bội thu": Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã

Kinh tế

Vinaconex ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng tăng gấp 5 lần so với năm liền trước. CC1 cũng chứng kiến lợi nhuận quý III/2025 tăng tới 394%. Taseco cũng khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần tăng đột biến, lên hơn 1.238 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập
Thể thao

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập

Thể thao

Lần đầu tiên, hai giải Hà Đông Super League và Bắc Từ Liêm Super Cup “bắt tay” tổ chức một sự kiện chung – Giải Bóng bàn Siêu Cup Hà Nội 2025. Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ, đánh dấu sự gắn kết và chuyên nghiệp hóa của phong trào bóng bàn Thủ đô.

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch
Tin tức

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch

Tin tức

Năm 2025, VinFuture tròn 5 tuổi. Dù vẫn còn non trẻ, song giải thưởng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khoa học vị nhân sinh, nơi tri thức gắn liền với sứ mệnh phụng sự con người. Hạt giống cho vị thế hôm nay của VinFuture được gieo ngay từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa tâm dịch Covid-19.

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi
Tin tức

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi

Tin tức

Từ 15h chiều nay 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, trước khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền.

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng
Văn hóa - Giải trí

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
Xã hội

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
10

Xã hội

Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm
Nhà đất

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm

Nhà đất

Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này
Nhà nông

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này

Nhà nông

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện phát sinh gần 370 ngàn m3 đá xây dựng, ngoài khối lượng đã phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức
Thể thao

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức

Thể thao

Sau án phạt từ FIFA, báo chí Malaysia dậy sóng, yêu cầu quan chức FAM từ chức, chịu trách nhiệm và vạch trần những kẻ lừa dối trong liên đoàn bóng đá nước này.

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka
Nhà nông

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka

Nhà nông

Từ 1/1/2026, lệnh cấm nhập khẩu ghẹ (swimming crab) từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka sẽ được tạm hoãn cho đến khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA/NMFS) hoàn tất việc xem xét lại các “khả năng so sánh tương đương”.

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private
Kinh tế

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private

Kinh tế

Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại gi

Tin đọc nhiều

1

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

2

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

3

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

4

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió