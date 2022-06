Giá mít Thái hôm nay 19/6: Mít Kem lớn giữ giá, mít Kem nhỏ giảm

Một số vựa chuyên mua mít Thái xuất khẩu ở ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay 19/6 có biến động nhẹ so với hôm qua. Theo đó, mít Kem lớn giữ giá, mít Kem nhỏ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 19/6 ở ĐBSCL có biến động nhẹ so với hôm qua. Theo đó, mít Kem lớn giữ giá, mít Kem nhỏ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Giá giảm mạnh do trồng tự phát không theo quy hoạch?

Tại Tiền Giang, các vựa thông báo mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mức giá này tương đương với hôm qua. Tuy nhiên, giá mít Kem nhỏ còn 3.000 đồng/kg, trong khi ngày hôm qua từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 19/6 cũng biến động nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, mít Kem lớn giữ giá, mít Kem nhỏ giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Các vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ vẫn cố định giá hơn 1 tháng qua. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô 2.500 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Giá mít giảm "sập sàn" là do đua nhau trồng tự phát không theo quy hoạch?

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Phúc ở xã Chánh an, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Theo ông Phúc, giá mít Thái giảm cũng một phần là do người dân trồng tự phát, không theo quy hoạch, khi diện tích tăng quá cao thì giá mít Thái phải giảm theo quy luật thị trường.

Riêng cá nhân ông không trồng theo phong trào mà tự tìm tòi, lai tạo giống mới để sản xuất. Cụ thể, mới đây, ông đã lai tạo ra giống nhãn mới hơn hẳn các giống nhãn khác trên cả nước và không thua các giống nhãn của nước ngoài.

Ông Phúc cho biết, giống nhãn mới này rất sai trái, cho trái từng chùm nặng từ 3 - 4 kg. Mỗi cây, nếu để tán từ 3 - 4 m, có thể cho trên 150 kg trái. Do năng suất rất cao nên ông Phúc thường gọi là nhãn siêu trái.

Ngoài cho năng suất cao, giống nhãn mới của ông Phúc còn đạt đầy đủ các yêu cầu xuất khẩu với có vỏ dày, cơm dày, hột nhỏ, 95% trái trên cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu về size trái. Ông Phúc bán nhãn siêu trái với giá 100.000 đồng/kg, còn cây giống là 1,5 triệu đồng/cây.

Anh Lê Vĩnh Thọ ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước đây ông cũng trồng mít Thái. Tuy nhiên, do nhiều người trồng quá, anh đã quyết tâm chuyển vườn mít Thái sang trồng bưởi Tam Hồng. Nguyên nhân là do thu nhập cao và ổn định hơn mít Thái.

Theo anh Thọ, bưởi Tâm Hồng ở Vĩnh Long luôn dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Cây phát triển tốt, ít bệnh, người dân có thể yên tâm trồng. Còn cây mít Thái, tuy nói dễ trồng nhưng thực thế có rất nhiều bệnh như xơ đen, nứt mầu, thối trái, vàng lá,...

Còn ông Sơn Văn Luận ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thì nói: "Hiện giá mít Thái giảm rất mạnh. Ngoài nguyên nhân do Trung Quốc không mua giá cao cũng do người dân trồng quá nhiều. Hiện nay ở xã Trung Thành có rất nhiều hộ dân chuyển từ đất trồng khoai lang, đất trồng lúa sang trồng mít Thái".