Giá mua bán sầu riêng ở vùng trồng lớn nhất tỉnh Khánh Hòa diễn biến thế nào mà khiến nông dân đang lo?

Sầu riêng huyện Khánh Sơn cũ (nay là 3 xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn), tỉnh Khánh Hòa từ lâu đã nổi tiếng với hương vị đặc trưng, cơm dày, hạt lép và vị ngọt béo.



Nông dân trồng sầu riêng ở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang thu hoạch sầu riêng bán cho các thương lái

Do được trồng trên độ cao lý tưởng và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, sầu riêng nơi đây có chất lượng vượt trội so với các loại sầu riêng khác.

Những ngày gần đây, bà con trên địa bàn đã bước vào vụ thu hoạch sầu riêng bán cho các thương lái để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Nhiều chiếc xe ô tô tải, các phương tiện được huy động để thu hoạch sầu riêng. Tuy nhiên, so với các năm trước năm nay nay giá sầu riêng giảm mạnh.

Ông Trần Văn Quốc, xã Sơn Bình (nay là xã Khánh Sơn, Khánh Hòa) có thâm niên làm sầu riêng hàng chục năm nay cho biết: "Năm trước các thương lái đến chốt tại vườn với giá 70.000 đồng/kg, với giá này năm trước gia đình tôi có lãi. Riêng năm nay, thương lái mua giá chỉ 40.000 đồng/kg, gia đình tôi tự thu hoạch rồi chuyên chở ra bán cho các thương lái để kiếm thêm vài đồng".

Cây sầu riêng ở Khánh Sơn, Khánh Hòa năm trước giá bán cao, tuy nhiên năm nay giá bán giảm mạnh.

Với diện tích 8ha, dự kiến vườn ông Quốc thu hoạch khoảng 100 tấn, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch khoảng 30 tấn, với giá bán này gia đình ông chẳng vui.

Ông Cao Hồ Vân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Sơn cho biết, diện tích trồng sầu riêng ở địa phương 1.100ha, trong đó đã thu hoạch 800ha và diện tích còn lại bà con đang thu hoạch.

Ông Vân cho biết thêm, năm trước thời tiết thuận lợi nông dân trồng sầu riêng bán với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, hiện tại giá bán giảm mạnh chỉ còn từ 40.000 - 60.000 đồng/kg (tùy loại sầu riêng).

Ông Trịnh Văn Quyền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn cho biết, tại địa phương năm trước bà con bán sầu riêng giá cao, dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, thậm chí một số hộ bán với giá 85.000 đồng/kg, tuy nhiên năm nay giá giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với năm trước.

Bà con nông dân 3 xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bước vào vụ thu hoạch sầu riêng.

Theo Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn, đến thời điểm này diện tích thu hoạch sầu riêng khoảng trên 40%. Giá bán giảm do thời tiết năm nay không thuận lợi và thời điểm thu hoạch ở địa phương trùng với một số tỉnh thành khác trong cả nước.

Dù giá giảm, các chủ vựa sầu riêng ở địa phương vẫn cố gắng duy trì chất lượng tốt nhất để giữ uy tín với người tiêu dùng. Các chủ vựa vẫn cam kết cung cấp những trái sầu riêng tươi ngon, chất lượng cao, đúng chuẩn cho khách hàng.

Khu vực miền núi Khánh Sơn gồm 3 xã Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn hiện có khoảng 2.600 ha sầu riêng, trong đó khoảng 1.600 - 1.700 ha đang vào thời kỳ kinh doanh. Bà con nông dân trồng chủ yếu các giống sầu riêng như: Musaking, Ri6, Chín Hóa,...