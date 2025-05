Sơn Kim: Từ tiệm may gia đình đến một trong những đế chế tư nhân lớn nhất Việt Nam

Lịch sử của gia tộc Sơn Kim bắt đầu từ những năm 1950 với một tiệm may mang tên Đại Thành tại Sài Gòn, do bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập gia tộc - đứng ra điều hành. Sau năm 1975, giữa bối cảnh nhiều biến động, gia đình bà Sơn vẫn duy trì hoạt động sản xuất và tiếp tục phát triển ngành dệt may, một lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống của miền Nam.

Đến thập niên 1990, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa, các thành viên trong gia đình bắt đầu có những hướng đi riêng, từ thời trang, dược phẩm cho đến bất động sản.

Trong đó, ông Lê Hùng Anh, con trai bà Nguyễn Thị Sơn đã sáng lập nên Công ty CP Quốc tế Sơn Kim (Sơn Kim Group), tập trung phát triển mạnh vào hai lĩnh vực chính là bất động sản và bán lẻ.

Sau nhiều năm phát triển, tập đoàn này hiện sở hữu khoảng 11 công ty, chuyên kinh doanh 4 mảng chính như: Sơn Kim Land (bất động sản), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình), Sơn Kim Mode (thời trang), và Vision 21 (Khai thác phim trường).



Một trong những điều khiến gia tộc Sơn Kim khác biệt so với các “đại gia đình” khác tại Việt Nam là không quá phô trương. Họ hiếm khi xuất hiện trên truyền thông đại chúng, không công bố rầm rộ về tài sản hay dự án, nhưng vẫn luôn có mặt trong danh sách các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại TP. HCM.

"Gia tộc" Sơn Kim và số lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông.

Sơn Kim Land được coi là “con át chủ bài” của gia tộc. Doanh nghiệp này khởi đầu không bằng những quỹ đất rộng ở vùng ven, mà bằng các dự án boutique hạng sang ở những quỹ đất vàng trung tâm như Thảo Điền, Quận 1 hay mới đây là khu lõi Thủ Thiêm.

Giới bất động sản TP. HCM không ai xa lạ với cái tên Sơn Kim Land, chủ đầu tư đứng sau các dự án cao cấp như The 9 Stellars (16,5 ha tại TP Thủ Đức), The Galleria Residence (456 căn hộ), The Crest Residence (240 căn hộ), The Opera Residence (646 căn hộ), Gateway Thảo Điền (436 căn hộ) và Serenity Sky Villas (45 căn hộ).

Với thiết kế sang trọng và vị trí đắc địa, các dự án này không chỉ phục vụ giới thượng lưu mà còn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế.

Gateway Thảo Điền tọa lạc tại cửa ngõ Thảo Điền liền kề ga metro An Phú. Ảnh: Sơn Kim Land

“Bắt tay” ngoại: Vũ khí để vươn ra khỏi sân nhà

Một trong những điểm khiến giới đầu tư đánh giá cao Sơn Kim là khả năng hợp tác với các đối tác ngoại, đặc biệt là các quỹ đầu tư và tập đoàn phát triển bất động sản quốc tế.

Cái bắt tay với Hongkong Land trong dự án The Nassim Thảo Điền hay với GS E&C trong nhiều giai đoạn của The 9 Stellars không chỉ giúp Sơn Kim đảm bảo chất lượng thi công mà còn nâng tầm dự án về mặt thiết kế, quản lý và thương hiệu.

Đáng chú ý, quỹ đầu tư EXS Capital (Hong Kong) cũng từng rót vốn vào Sơn Kim Land, khẳng định sức hút của doanh nghiệp này trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư Việt Nam chật vật tiếp cận vốn, thì Sơn Kim lại nhận được dòng tiền ngoại nhờ định hướng phát triển rõ ràng và uy tín được xây dựng qua nhiều năm.

Dù không công bố tình hình tài chính nhưng trên cổng thông tin của HNX, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (công ty con do CTCP Bất động sản Sơn Kim nắm giữ 99,99% cổ phần) có thông báo báo cáo kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận sau thuế gần 6,14 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ sau thuế gần 5,98 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh năm gần nhất của Đầu tư BĐS Sơn Kim được công bố trên HNX. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2022 đạt gần 574 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 161 tỷ đồng kỳ trước, tăng gấp 3,5 lần. Mặt khác, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,7 còn 1,0. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 2,5 còn 0,9.

Lần gần nhất, trong năm 2022, Đầu tư bất động sản Sơn Kim đã phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 29/9/2025, mã trái phiếu SLICH2225001. Doanh nghiệp đã hoàn tất đợt phát hành vào đầu tháng 10/2022 với giá trị huy động được là 500 tỷ đồng.

Hiện tại, doanh nghiệp này ghi nhận không còn lô trái phiếu nào đang lưu hành.

Thông tin trái phiếu của Đầu tư BĐS Sơn Kim trên HNX. Ảnh chụp màn hình ngày 13/5/2025

Tối ngày 12/5, ông Hồ Nhân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen đã qua đời, hưởng thọ 59 tuổi.



Thông tin này được bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group và cũng là mẹ vợ của ông Hồ Nhân, chia sẻ trên mạng xã hội như một lời tưởng niệm gửi đến người con rể.



Theo nguồn tin riêng, ông Hồ Nhân ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.



Ông Hồ Nhân là người có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y sinh tại Việt Nam, được công chúng biết đến nhiều nhất với vai trò là "cha đẻ" của Nanocovax – vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và phát triển, từng bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong thời kỳ cao điểm của đại dịch.