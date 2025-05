Giá thép giữ vùng đáy giữa kỳ vọng đàm phán Mỹ - Trung

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 12/2025 tăng 15 Nhân dân tệ, ở mức 3.127 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt tương lai tại Đại Liên giữ ổn định khi nhà đầu tư cân nhắc giữa hy vọng giảm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những tín hiệu yếu kém từ kinh tế Trung Quốc.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 6 (SZZFM5) tăng 0,92%, đạt 97,45 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt tháng 9, giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc ở mức 704,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 97,58 USD/tấn).

Giá thép dao động trong vùng đáy 7 tháng 'hồi hộp' chờ tin Mỹ và Trung Quốc đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, giúp cải thiện tâm lý thị trường và đẩy cổ phiếu Trung Quốc tăng cao trong phiên thứ Ba.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh đang "đánh giá" đề nghị từ Washington về việc tổ chức đàm phán liên quan đến mức thuế 145% mà Tổng thống Mỹ đề xuất áp dụng.

Ở chiều ngược lại, chỉ số PMI của NBS (Cục thống kê quốc gia) cho thấy sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm vào tháng 4, khi việc trao đổi thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington, khiến đơn hàng xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Tín hiệu tiêu dùng kém đã kéo dài nguy cơ giá bất động sản có thể tiếp tục giảm và duy trì áp lực lên bảng cân đối kế toán của các nhà phát triển đang ngập trong nợ nần, khiến họ có nguy cơ bị thanh lý và loại bỏ nguồn cầu lớn đối với thép thanh toàn cầu.

Theo công ty môi giới Hexun Futures, thị trường thép đang lo ngại nguy cơ suy thoái toàn cầu do thuế quan, đồng thời cảnh báo các biện pháp chống bán phá giá có thể làm giảm nhu cầu thép trong thời gian tới.

Giá thép trong nước tiếp tục ổn định.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.690 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg.



Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.630 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.750 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.200 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.650 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.480 đồng/kg.

Diễn biến khác, "ông lớn" ngành thép trong nước - Hoà Phát cho biết: Quý 1/2025, Tập đoàn đã sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với quý 1/2024.



Các sản phẩm thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 1,19 triệu tấn, tăng 25%. Hòa Phát còn cung cấp 198.000 tấn phôi thép cho thị trường trong nước và xuất khẩu, gấp hơn hai lần cùng kỳ.





Với các sản phẩm hạ nguồn, Tập đoàn Hòa Phát cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 89.000 tấn tôn mạ, giảm 9% so với quý 1/2024. Ống thép ghi nhận 185.000 tấn, tăng 42% so với 3 tháng đầu năm 2024. Thép dự ứng lực các loại đạt 38.500 tấn, tăng 7%.