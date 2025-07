Giá thép Trung Quốc phục hồi bất chấp áp lực thuế Mỹ

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9, giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên giao dịch ban ngày tăng 0,14%, đạt 733 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 102,21 USD), sau khi đã giảm gần 0,7% trong phiên liền trước.

Giá quặng sắt tương lai phục hồi nhờ nhu cầu ngắn hạn ổn định tại Trung Quốc, đây là quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, mặc dù đà tăng bị kiềm chế bởi tâm lý thận trọng trước nguy cơ Mỹ áp thuế cao hơn theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 8 (SZZFQ5) tăng 0,44% lên 95,65 USD/tấn.

Bất chấp áp lực thuế từ Mỹ nhưng giá thép và quặng sắt Trung Quốc vẫn phục hồi nhờ nhu cầu ổn định.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, nhu cầu tiêu thụ quặng sắt trong ngắn hạn vẫn ở mức cao. Tính đến ngày 3/7, sản lượng kim loại nóng đạt trung bình 2,41 triệu tấn/ngày, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng kim loại nóng là chỉ báo then chốt phản ánh nhu cầu quặng sắt trong ngành thép.

Ngoài ra, tồn kho quặng sắt tại các cảng biển Trung Quốc cũng đang có xu hướng giảm, với mức giảm 0,4% trong tuần xuống còn 144,04 triệu tấn tính đến ngày 7/7, tiếp tục hỗ trợ cho giá.

Tuy nhiên, đà tăng của giá bị kìm hãm do căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với khoảng một chục quốc gia kể từ ngày 1/8, bao gồm cả những đối tác lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là bước leo thang tiếp theo trong cuộc chiến thương mại mà ông khởi động từ đầu năm nay.

Công ty môi giới Jinrui Futures nhận định: "Tâm điểm thị trường thép đã quay lại với các yếu tố cơ bản yếu theo mùa sau khi làn sóng kỳ vọng từ các cam kết kiểm soát giá cả dịu xuống. Tuy nhiên, khả năng giá giảm sâu là không cao do không xuất hiện sự mất cân đối lớn giữa cung và cầu ở thời điểm hiện tại".

Giá thép trong nước giữ vững đà ổn định.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.

Theo số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam, tổng lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng 5 đạt gần 2,88 triệu tấn, tăng mạnh 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng bán hàng đạt 13,22 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ.Tổng lượng xuất khẩu thép thành phẩm trong tháng 5 đạt 462.460 tấn, giảm mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước.



Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu chỉ đạt 2,46 triệu tấn, giảm tới 31% so với cùng kỳ, phản ánh rõ khó khăn mà ngành thép Việt Nam đang đối mặt trên thị trường quốc tế, đặc biệt là câu chuyện thuế quan (thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá).



Chứng khoán MBS dự báo các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội địa cao như Hoà Phát và Hoa Sen dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 19% và 3% so với cùng kỳ. Trái lại, doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu cao như Nam Kim, Tôn Đông Á có thể ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 32% và 65% so với quý 2/2024.