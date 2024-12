Giá USD hôm nay 1/12: Giảm không ngừng, tỷ giá "chợ đen" trên 25.700 VND/USD

Giá USD hôm nay 1/12: Thế giới có tuần lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu, hiện mức 105,83.

Diến biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở phiên đầu tuần (25/11), chỉ số USD Index đã giảm về mức 106,9 nhưng có thời điểm kiểm tra lại ngưỡng 107 ở phiên ngày 26/11. Dù vậy, đồng bạc xanh không giữ được đà tăng mà biến động giằng co, giảm 0,6% về mức 106,84.

Trong khi đồng USD diễn biến không mấy tích cực thì những kỳ vọng về một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã thu hút dòng vốn quốc tế đổ vào các tài sản định giá bằng USD, như cổ phiếu Mỹ và trái phiếu chính phủ. Nhu cầu mua USD tăng lên đã làm giá trị đồng tiền này tăng vọt, góp phần thúc đẩy đà tăng của đồng USD trong thời gian qua.

Đến ngày 27/11, đồng USD giữ sắc xanh ở mức 106,9. Chỉ số giằng co trong bối cảnh thị trường Mỹ chuẩn bị nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Dữ liệu chính duy nhất được công bố trong tuần là số liệu GDP quý 3 sau điều chỉnh và chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tháng 10 của Mỹ.

Đáng chú ý, ngày 28/11, USD Index lao dốc và "bốc hơi" hơn 1%, về mức 105,87. Giới chuyên gia cho rằng, bất chấp những đợt thoái lui gần đây do hoạt động chốt lời và bất ổn địa chính trị, xu hướng tăng của đồng bạc xanh vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng củng cố với các điều kiện mua quá mức đang giảm bớt.

Sau nhiều phiên giảm điểm, ngày 29/11, chỉ số phục hồi nhẹ lên mức 106,14. Tuy nhiên, do đang trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và "Thứ Sáu đen tối" nên thanh khoản mỏng và hầu hết các sàn giao dịch lớn đều đóng cửa trên khắp Hoa Kỳ.

Sang ngày 30/11, đồng USD biến động trong phạm vi hẹp, ở mức 106,037. Dữ liệu cho thấy, chỉ số USD giảm gần 1,6% trong tuần này, bao gồm sự tác động bởi các dữ liệu quan trọng như chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng phù hợp với dự báo. Thêm vào đó, một báo cáo khác cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý III.

Đáng chú ý, biên bản họp gần đây của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc nới lỏng lãi suất dần dần, làm dấy lên nghi ngờ về chính sách dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các biện pháp lạm phát dưới thời Tổng thống Trump.

Giá USD hôm nay 1/12 trong nước giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 VND/USD, giảm 41 đồng so với phiên đàu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.037 – 25.464 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h,

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.130 - 25.463 VND/USD, giảm lần lượt 15 đồng và 21 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.160 - 25.463 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.096 - 25.463 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.630 - 25.730 VND, giảm 60 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 534 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 263 đồng.

Nhóm phân tích VNDirect cho rằng, nhà điều hành cần theo dõi chặt biến động tỷ giá, đặc biệt vào thời điểm cuộc họp của Fed vào giữa tháng 12/2024 sắp tới và thời điểm ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Tuy vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam ở mức cao, FDI thực hiện tăng 8,8% và dòng kiều hối dồi dào vào cuối năm được kỳ vọng sẽ phần nào hỗ trợ đồng VND.

Cho năm 2025, trong bối cảnh các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump chưa có hiệu lực, chúng tôi cho rằng tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 là không đáng kể. Tác động hiện tại chủ yếu xoay quanh sự gia tăng của chỉ số DXY đã gây áp lực lên tỷ giá USD/VNĐ, từ đó thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Theo nhóm phân tích CTCK VNDirect

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 27/11 hiện ở mức 4,41%, giảm 1,02% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,71%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,07%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,67%;...