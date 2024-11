Giá USD hôm nay 16/11: Đảo chiều giảm nhẹ

Giá USD hôm nay 16/11 trên thế giới đảo chiều giảm nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ vững đà tăng, hiện đứng mức 106,57, giảm nhẹ không đáng kể so với kết phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 16/11 trên thế giới đảo chiều giảm nhẹ. Nguồn: investing.com

Dù đảo chiều giảm nhẹ nhưng chỉ số USD Index vẫn duy trì ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2023. Đà tăng này phần nào được thúc đẩy bởi chiến thắng vang dội của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống, cùng với việc đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Chính sách hạn chế nhập cư và thúc đẩy sản xuất nội địa của ông Trump được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến kinh tế Mỹ, nhưng đồng thời cũng tạo thêm áp lực lạm phát, giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất và tăng sức mạnh cho đồng USD.

Ngoài ra, đồng USD gặp nhịp điều chỉnh khi nhà đầu tư đang nhanh chóng giảm cược về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào tháng 12. Nguyên nhân do trong bài phát biểu hôm thứ 5 (14/11) từ Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chỉ ra rằng nền kinh tế đang hoạt động tốt và thị trường việc làm có vẻ lành mạnh.

Giá USD hôm nay 16/11 trong nước chưa dứt đà tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.298 VND/USD, tăng 8 VND so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.083 – 25.512 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.160 - 25.512 VND/USD, lần lượt tăng 6 đồng và 8 đồng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.190 - 25.512 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.135 - 25.512 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.170 - 25.512 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.600 - 25.709 VND, giảm 20 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 465 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 197 đồng.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 11/11, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, kể từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp quan trọng về kiên định điều hành theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ ổn định giá trị VNĐ. Cùng với đó là những chính sách kết hợp lãi suất và tỷ giá để sao cho việc nắm giữ VNĐ hấp dẫn và có lợi hơn như đưa lãi suất USD đưa về 0%, thực hiện các giải pháp để ổn định tỷ giá và ban hành các thông tư hạn chế doanh nghiệp mua trước khi có nhu cầu về ngoại tệ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá trên cơ sở tỷ giá trung tâm với biến động lên xuống mỗi ngày, từ đó, giúp giảm tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ và giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Người dân và doanh nghiệp theo đó có USD bán cho tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: Chủ trương của Việt Nam là chống vàng hoá, hạn chế USD hoá. "Chính vì thế, chủ trương áp lãi suất gửi ngoại tệ 0% sẽ thúc đẩy doanh nghiệp và người dân có ngoại tệ sẽ bán cho ngân hàng, chuyển hoá thành VNĐ để đầu tư cho sản xuất kinh doanh", Tư lệnh ngành ngân hàng nói.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 15/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 19.999,94 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 19.999,94 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Tuy nhiên, trong phiên này, nhà điều hành đã ngưng phát hành các loại tín phiếu.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 12/11 hiện ở mức 4,72%, tăng 0,12% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,85%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,83%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,80%;...