Giá USD hôm nay 1/9 trên thế giới: Tâm điểm tuần này là Fed

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần nhích nhẹ lên ngưỡng 97,77 điểm.

Theo hãng tin Reuters, báo cáo về thị trường lao động Mỹ vào cuối tuần này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về tình hình kinh tế. Đây cũng là phép thử để đánh giá niềm tin của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Jack Janasiewicz, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Natixis Investment Managers Solutions cho biết, báo cáo việc làm yếu kém của tháng 8 có thể làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái kinh tế. Đồng thời, diễn biến này cũng có thể khiến thị trường dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, thị trường dự báo số ​​việc làm trong tháng 8 sẽ tăng 75.000. Trong báo cáo tháng trước, bảng lương phi nông nghiệp tăng 73.000, một con số yếu kém đáng ngạc nhiên, cộng thêm những điều chỉnh giảm mạnh về tăng trưởng trong hai tháng trước đó.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Alex Grassino, nhà kinh tế trưởng toàn cầu, đứng đầu chiến lược vĩ mô tại Manulife Investment Management cho biết, ông kỳ vọng các thành phần của báo cáo việc làm, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập theo giờ. Bởi những con số này "sẽ chỉ ra cùng một thông điệp cơ bản, đó là thị trường lao động Hoa Kỳ đã nguội lạnh".

Mặc dù tỷ lệ Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần như ở mức chắc chắn, nhưng dữ liệu việc làm cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về mức độ nới lỏng trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, những diễn biến khác tại Fed cũng sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trong tuần này, sau khi ông Trump quyết định sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook trong nỗ lực tái cấu trúc hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương. Bà Cook đã đệ đơn kiện vào cuối tuần qua, tuyên bố ông Trump không có thẩm quyền cách chức bà.

Cuộc đối đầu này đã làm dấy lên lo ngại về uy tín của Fed và khả năng thực hiện chính sách tiền tệ mà không chịu áp lực chính trị, sau khi ông Trump trong nhiều tháng chỉ trích Fed và Chủ tịch Fed Powell vì không hạ lãi suất theo mức ông mong muốn.

Grassino cho biết, dù tình hình đã làm dấy lên đồn đoán trên thị trường vốn về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhưng những rủi ro này có thể đã được thị trường tính toán hợp lý vào thời điểm hiện tại.



Giá USD hôm nay 1/9 trong nước: Trầm lắng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hôm nay (1/9), Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đều đóng cửa do đang ở trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2/9).



Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: DV t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.740 đồng (mua vào) và 26.820 đồng (bán ra), không biến động so với sáng qua.

Tuần qua, trong hai ngày 25-26/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán USD với tỷ giá 26.550 VND/USD cho các tổ chức tín dụng âm trạng thái ngoại tệ.

Mức ngoại tệ bán ra tối đa trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng về cân bằng. Các giao dịch được hủy ngang tối đa 2-3 lần.

Đây là sự can thiệp của nhà điều hành trong bối cảnh tỷ giá tăng gần 4% so với đầu năm 2025, trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ quốc tế suy giảm gần 10%. Sau động thái từ ngân hàng trung ương, tỷ giá trung tâm ghi nhận 1 phiên đi ngang và 4 phiên giảm điểm trong tuần qua. Dù vậy, giá USD bán ra tại các ngân hàng vẫn chưa hẳn đã "hạ nhiệt".

Theo giới phân tích, áp lực tỷ giá hiện nay là kết quả của cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, chịu chi phối từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Ở bên ngoài, hai tác động lớn nhất đến từ chính sách thuế quan mới của Mỹ và lộ trình thay đổi chính sách tiền tệ của Fed

Việc Mỹ thay đổi chính sách thuế quan khiến dòng vốn FDI toàn cầu vào Việt Nam giải ngân chậm lại, trong khi thặng dư thương mại có xu hướng bị thu hẹp, làm giảm khả năng bổ sung dự trữ ngoại hối. Cùng lúc, Fed duy trì lãi suất đô la Mỹ ở mức cao khiến đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn so với tiền đồng.

Các nhà phân tích nhấn mạnh, động thái bán ngoại tệ lần này song hành cùng việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất liên ngân hàng ở mức khoảng 4%, bất chấp nguồn cung tiền dồi dào. Mục tiêu là để giảm khoảng cách giữa lãi suất VND và USD, từ đó giảm bớt sức hấp dẫn của việc nắm giữ USD. Điều này cho thấy cơ quan điều hành đang áp dụng đồng thời nhiều công cụ, từ lãi suất đến can thiệp ngoại tệ, để ổn định tỷ giá hối đoái.