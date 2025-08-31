Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Tín hiệu báo sẽ tăng mạnh trong tuần tới?

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc
Ngày 30/8/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Đại diện LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã tham dự và đón nhận bằng khen cao quý này, ghi nhận những thành tựu nổi bật của Ngân hàng trong công tác an sinh xã hội, tích cực đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.