Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Tín hiệu báo sẽ tăng mạnh trong tuần tới?

Cụ thể, rạng sáng nay 31/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới suy giảm mạnh so với hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Dầu thô trượt dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 64 USD/thùng, giảm 0,6 USD/ thùng, tương đương giảm 0,9% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, giảm 0,5 USD/ thùng, tương ứng mức giảm 0,78% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô bình quân tháng 8 giảm nhanh so với tháng trước, trong đó dầu WTI giảm 8,56%, trong khi dầu Brent giảm 6,9% so với giá dầu thô tháng liền kề trước dó. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 12% đến gần 13% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0,7% xuống còn 68,1 USD/thùng vào thứ Sáu, khi các nhà giao dịch cân nhắc nhu cầu yếu hơn của Hoa Kỳ và khả năng ngừng bắn ở Ukraine.

Trong khi đó, biểu đồ giá 1 tháng cho thấy, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ có pha tăng mạnh trong tuần tới đây.

Sự chú ý của thị trường dầu thô đổ dồn vào cuộc họp OPEC+ vào tuần tới, với việc nhóm này tăng sản lượng nhanh hơn, làm tăng triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Theo báo cáo, lượng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ giảm lớn hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu đang tiếp tục trong các lĩnh vực công nghiệp và vận tải hàng hóa.

Các yếu tố địa chính trị, bao gồm việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp các mối đe dọa thuế quan của Hoa Kỳ, vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Bất chấp sự sụt giảm vào thứ Sáu, giá dầu Brent đã ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp, mặc dù chuẩn mực này đã ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên trong bốn tháng.

Giá xăng dầu hôm nay: Trong nước, giá xăng dầu bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 31/8 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 28/8, trong đó giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 140 đồng đến hơn 450 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng, giá bán lẻ 19.771 đồng, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.363 đồng/lít;

- Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.357 đồng/lít;

- Giá dầu hoả tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.225 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).