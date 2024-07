Giá USD hôm nay 15/7: USD tăng tiến sát mốc 104

Giá USD hôm nay 15/7 thế giới: Chỉ số USD Index tiến sát mốc 104

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 103,98 (6h30 giờ Việt Nam), tăng 0,2% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (103,77).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

USD đi lên sau khi lao dốc trong tuần qua, sau dữ liệu lạm phát của Mỹ vào ngày 11/7. Theo đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 2,98% (so với cùng kỳ năm ngoái) trong tháng 6. Con số này đã giảm so với mức 3,25% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 5. Trong khi đó, CPI cơ bản tăng 3,28% trong tháng 6, giảm so với mức tăng 3,41% trong tháng 5.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed (Cục dự trữ liên bang, tức ngân hàng trung ương Mỹ) đưa ra nhận định về mục tiêu lạm phát cho việc cắt giảm lãi suất trong trong phiên điều trần trước tại Hạ viện Mỹ ngày 10/7.

Fed sẽ không đợi cho đến khi lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2% mới bắt đầu cắt giảm lãi suất, ông Powell nhấn mạnh. Hiện nay, Fed duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25-5,5% và chốt tỷ lệ lãi suất trung lập ở mức 2,5%.

Chủ tịch Fed tại Chicago, Austan Goolsbee, đã gọi dữ liệu lạm phát mới nhất là "tuyệt vời". Chủ tịch Fed tại San Francisco, Mary Daly, nhận định đây là " sự hạ nhiệt đáng hoan nghênh". Những bình luận này càng củng cố niềm tin của thị trường rằng Fed đang tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Theo công cụ FEDWatch của CME, kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 90% sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, tăng mạnh so với mức 70% vào tuần trước.

Bất ổn chính trị toàn cầu và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn. Vào thứ Bảy, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bắn vào tai trong cuộc vận động của ông tại Butler, Pennsylvania, trong vụ việc mà FBI cho biết là một nỗ lực ám sát - theo CNN.

Giá USD hôm nay 15/7 trong nước: Thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.248 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên liền trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.036 – 25.460 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá bán USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.469 VND/USD - 25.460 VND/USD, còn giá mua vào, từ 25.198 – 25.240 VND/USD.

Chẳng hạn như, tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.240 đồng và bán ra 25.460 đồng. Tương tự, tại BIDV cũng đang niêm yết giá mua - bán USD giống với tại Vietcombank.

Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.230 - 25.459 VND/USD.

Hay tại Techcombank, nhà băng này hiện đang niêm yết ở mức 25.232 - 25.460 VND/USD. Hầu hết các ngân hàng đều chưa có gì thay đổi so với cuối tuần qua.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.690 - 25.770 VND/USD, tăng 35 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch liền kề.

Ngân hàng UOB đánh giá, sự mất giá gần đây của VND, trong khi USD mạnh lên và tỷ lệ lạm phát gia tăng có thể khiến Ngân hàng Nhà nước thận trọng trong mọi thay đổi về lãi suất chính sách. Với lưu ý rằng đà tăng trưởng hiện tại có thể sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm 2024, UOB tin rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,5%.

Cũng theo đánh giá của các nhà phân tích UOB, VND có xu hướng phục hồi. Mặc dù các yếu tố cơ bản trong nước được cải thiện, VND vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của USD trên diện rộng trong quý II/2024 và được giao dịch ở mức kỷ lục mới gần 25.500 VND/USD. Tuy nhiên, VND có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 do áp lực bên ngoài từ USD giảm giá trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào tháng 9. Ngoài ra, VND có thể được hưởng lợi từ sự phục hồi tiếp theo của đồng nhân dân tệ trong nửa cuối năm 2024 do nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu ổn định rõ ràng hơn.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 10/7 giảm nhẹ từ 4,98% lên 4,87%, tương ứng tăng 0,11 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 5,07% xuống 4,89%; kỳ hạn 1 tháng lại tăng từ 4,40% lên 4,63% và kỳ hạn 3 tháng tăng từ 5,17% lên 5,21%.