Giá USD hôm nay 14/7: Đồng bạc xanh ghi nhận tuần thứ 2 liên tiếp giảm, dự báo tỷ giá sẽ hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 14/7 thế giới: Chỉ số USD Index ghi nhận tuần suy giảm

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 103,77, giảm từ 104,62 tại phiên giao dịch đầu tuần.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (8/7), đồng USD tăng 0,14% sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần trước đã thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Đà tăng của đồng bạc xanh kéo dài đến ngày tiếp theo (10/7) với việc tăng 0,12% khi Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận tiến triển về lạm phát và thị trường việc làm đang hạ nhiệt, nhưng không đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng Ngân hàng trung ương Mỹ sắp cắt giảm lãi suất.

Theo đó, ông Powell nói rằng, lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed, nhưng đã được cải thiện trong những tháng gần đây và nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Trong bài phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông cũng lưu ý rằng, thị trường việc làm đã hạ nhiệt, đồng thời nói thêm rằng “chúng ta hiện phải đối mặt với rủi ro hai mặt” và không thể chỉ tập trung vào lạm phát nữa.

Chỉ số DXY lại giảm 0,15%, xuống mốc 104,98 vào ngày 11/7 giữa lúc Chủ tịch Fed chỉ ra rằng, Ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, song vẫn muốn lạm phát giảm thêm.

Chốt tuần, USD Index đạt 103,77.

Báo cáo CPI được công bố ngày 11/7 thấp hơn dự kiến, điều này làm tăng đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 9.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, các nhà giao dịch hiện đang định giá 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng so với mức 73% trước khi chỉ số CPI được công bố.

Giá USD hôm nay 14/7 trong nước: Liên tục biến động

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 8/7 đến ngày 14/7 giảm từ 24.243 lên mức 24.248 VND/USD, dù trong tuần đã có phiên tăng vọt tới 24.253 VND/USD.

Với biên độ +/-5% của phiên giao dịch cuối tuần tỷ giá trần và sàn các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.036 – 25.460 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Ngược lại, giá USD tại các Ngân hàng niêm yết lại đang điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Chẳng hạn như tại Vietcombank, ngân hàng này đang niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.240 đồng và bán ra 25.460 đồng, giảm 5 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tương tự, BIDV cũng tăng 6 đồng ở cả chiều mua và bán, hiện đang ở mức 25.240 đồng và bán ra 25.460 đồng,...

Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.230 - 25.459 VND/USD. Nhà băng này giữ nguyên mức niêm yết ở chiều mua nhưnggiảm 6 đồng ở chiều bán.

Hay tại Techcombank, nhà băng này giảm 13 đồng ở chiều mua nhưng tăng nhẹ 1 đồng ở chiều bán so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, hiện đang ở mức 25.232 - 25.460 VND/USD.

Giá USD tự do tăng 35 đồng ở cả 2 chiều, hiện đang ở mức 25.690 - 25.770 VND/USD (mua - bán).

Theo báo cáo vĩ mô mới nhất, MBS cho biết: trong tháng 6 vừa qua, chỉ số DXY tăng mạnh trong tháng đã gây thêm áp lực cho tỷ giá VND/USD, khiến việc bình ổn tỷ giá của NHNN trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, những nỗ lực của NHNN như phát hành tín phiếu và bán ngoại hối nhằm hút thanh khoản hệ thống (Tính đến 25/6, NHNN đã bán khoảng 5,5 tỷ USD kể từ cuối tháng 4 nhằm điều tiết tỷ giá, và con số này có thể tăng thêm trong thời gian sắp tới), là yếu tố quan trọng tác động lên tỷ giá tháng này.

Tỷ giá USD/VND liên NH tháng 6 tăng nhẹ lên mức 25.459, đánh dấu mức tăng 4,5% so với đầu năm. Tỷ giá thị trường tự do tiếp tục đà tăng lên mức 25.990 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm niêm yết tại 24.260 VND/USD, tăng lần lượt 5% và 1,7% so với đầu năm.

MBS cho rằng áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 25.300 – 25.700 VND/USD trong nửa sau của năm 2024 dưới những yếu tố tích cực như: Thặng dư thương mại tích cực (gần 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024), dòng vốn FDI (10,8 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ) và du lịch phục hồi mạnh mẽ (tăng 58% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2024). Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 10/7 giảm nhẹ từ 4,98% lên 4,87%, tương ứng tăng 0,11 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 5,07% xuống 4,89%; kỳ hạn 1 tháng lại tăng từ 4,40% lên 4,63% và kỳ hạn 3 tháng tăng từ 5,17% lên 5,21%.