Giá USD hôm nay 16/5: Trong và ngoài nước đồng loạt "lao dốc"

Giá USD hôm nay 16/5: Chỉ số USD Index trượt dốc

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,02 tại phiên giao dịch lúc 8h00 giờ Việt Nam, giảm 0,8% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. (104,91).

Đồng USD tiếp tục trượt về sát mốc 104 và ở mức thấp nhất 1 tháng vừa qua sau khi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 được công bố, cho thấy lạm phát tiếp tục có xu hướng hạ nhiệt trong quý II, làm tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thực hiện cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9.

Cụ thể, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho biết CPI tháng 4 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tăng 0,4% so với tháng 3 và 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 3,6% so với một năm trước, phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế và đã hạ nhiệt so với kết quả của tháng 3.

Báo cáo cho biết việc CPI đi lên trong tháng 4 được thúc đẩy chủ yếu bởi sự gia tăng về chi phí nhà ở (shelter) và năng lượng.

Chi phí nhà ở, vốn là vấn đề khiến các quan chức Fed lo ngại sẽ ngăn lạm phát hạ nhiệt trong năm nay, đã tăng 0,4% so với tháng 3 và 5,5% so với một năm trước. Cả hai kết quả này đều đang ở mức cao, thách thức nỗ lực đưa lạm phát về 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 16/5 ở mức 24.240 đồng, giảm mạnh 29 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD hiện chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua, hiện ở mức 25.820 đồng mỗi USD và chiều mua đang ở mức 25.750 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang niêm yết giá mua - bán ở mức 25.182- 25.482 VND/USD,giữ nguyên mức niêm yết so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, hiện giá USD đang được niêm yết ở mức 25.225 - 25.482 đồng, giữ nguyên mức niêm yết ở cae 2 chiều mua và bán.

Giá USD tại ngân hàng BIDV đang được niêm yết ở mức 25.182 - 25.482 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 14/5 đã giảm từ 4,24% xuống 4,22%, tương ứng giảm nhẹ 0,02 điểm % so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,40% xuống 4,36%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,59% xuống 4,48% và kỳ hạn 3 tháng thì tăng từ 4,64% lên 5,02%.