Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Kinh tế
Thứ ba, ngày 26/08/2025 09:14 GMT+7

Giá USD hôm nay 26/8: Tỷ giá ngân hàng "hạ nhiệt" sau khi SBV bán USD kỳ hạn can thiệp

+ aA -
Linh Anh Thứ ba, ngày 26/08/2025 09:14 GMT+7
Giá USD hôm nay 26/8: Tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 26/8 trên thế giới tiếp đà phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi sau lên so với cập nhật sáng qua, lên ngưỡng 98,12 điểm.

Sau tín hiệu cắt giảm lãi suất được Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi từ tuần trước tại Hội nghị Jackson Hole, các công ty môi giới lớn, bao gồm Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank, dự báo ​​Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Matt Weller, giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX, cho biết: "Mặc dù Chủ tịch Powell và các thành viên Fed vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới, nhưng điều này vẫn có thể bị trì hoãn. Nếu báo cáo PCE cốt lõi tuần này, dữ liệu NFP vào tuần tới và chỉ số CPI tháng 8 đồng loạt cho thấy lạm phát vẫn tăng cao và triển vọng việc làm suy yếu, ngân hàng trung ương có thể sẽ thay đổi quyết định và hoãn việc cắt giảm lãi suất".

Vị chuyên gia nói thêm, nói cách khác, các nhà giao dịch ngoại hối đang nhận ra rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn chưa phải là điều chắc chắn. Họ đang phòng ngừa rủi ro trước khả năng Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong một tháng nữa, điều này đã dẫn đến sự phục hồi khiêm tốn nhưng trên diện rộng của đồng đô la Mỹ.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Thị trường đang định giá 84,3% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm ít nhất một phần tư điểm tại cuộc họp tháng 9, giảm nhẹ so với mức 84,7% trong phiên trước, theo công cụ FedWatch của CME. Dù vậy, mức này vẫn cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 61,9% của một tháng trước.

Ngoài đường lối chính sách của Fed, các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục tập trung vào các cuộc chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào Powell và các nhà hoạch định chính sách khác của Fed, điều này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt, "đắt" hơn thế giới gần 20 triệu/lượng

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett trả lời phỏng vấn của CNBC rằng động thái thay thế ông Powell làm người đứng đầu ngân hàng trung ương của chính quyền Trump có thể sẽ mất nhiều tháng để quyết định người thay thế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng nhẹ 0,1 điểm cơ bản và hiện ở mức 4,8836%. "Những nỗ lực tái cấu trúc Fed đang đặt ra thách thức tiềm tàng đối với các kỳ hạn dài hơn", các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo.

Giá USD hôm nay 26/8 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.273 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.009 - 26.536 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.077 - 26.550, giảm 7 đồng chiều mua và tăng 38 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật lúc 8h20' tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.500 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.120 và bán ra ở ngưỡng 26.470 VND/USD, giảm 90 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.120 - 26.480 VND/USD, giảm 30 đồng cả hai chiều so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.051 - 26.536 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và giảm 19 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.490 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và bán so với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.990 và bán ra ở mức 26.480 VND/USD, giảm 90 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.563 đồng (mua vào) và 26.648 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Trong phiên giao dịch hôm qua (25/8), Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đ

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Giới phân tích cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) là một động thái chiến lược. Mục tiêu là để tạo ra một ngưỡng kháng cự vững chắc cho tỷ giá liên ngân hàng, giữ mức tỷ giá ổn định quanh mốc 26.550 đồng. Bằng cách này, NHNN đã gửi đi thông điệp rõ ràng, giải tỏa tâm lý thị trường và xóa bỏ kỳ vọng về việc sẽ nới trần tỷ giá trong tương lai. Nhờ đó, tỷ giá hối đoái đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Ngoài ra, động thái này của NHNN cũng được đánh giá là nhằm đẩy nhu cầu mua USD của các ngân hàng sang giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Giai đoạn này được dự báo là sẽ có nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn, nhờ dòng kiều hối và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.


Tham khảo thêm

Giá vàng miếng SJC tăng vọt, 'đắt' hơn thế giới gần 20 triệu/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng vọt, "đắt" hơn thế giới gần 20 triệu/lượng

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Bật tăng dữ dội, chu kỳ tăng mới bắt đầu

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Bật tăng dữ dội, chu kỳ tăng mới bắt đầu

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông 'phá vỡ' kỷ lục cũ, thiết lập 'cột mốc mới'

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông "phá vỡ" kỷ lục cũ, thiết lập "cột mốc mới"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Dự án Quốc lộ 1A tuyến tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từng được gia hạn vì chậm tiến độ. Giờ đây, vì vướng mặt bằng, dự án 415 tỷ đồng này có nguy cơ “lặp lại lịch sử”.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế
Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Kinh tế
Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Kinh tế
Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Từ 8 lên 25 doanh nghiệp: Đà Nẵng khẳng định vị thế mới trên bản đồ bán dẫn Việt Nam

Kinh tế
Từ 8 lên 25 doanh nghiệp: Đà Nẵng khẳng định vị thế mới trên bản đồ bán dẫn Việt Nam

Đọc thêm

Vì sao Tuỳ Văn Đế Dương Kiên lại được gọi là “Khai Hoàng chi trị”?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Tuỳ Văn Đế Dương Kiên lại được gọi là “Khai Hoàng chi trị”?

Đông Tây - Kim Cổ

Là đấng minh quân trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, 23 năm trị vì của Dương Kiên được gọi là “Khai Hoàng chi trị”, ông được tôn là Tùy Văn Đế.

Ai sinh ngày Âm lịch này khởi đầu ảm đạm, kết thúc huy hoàng, biến kinh nghiệm thành vàng bạc
Gia đình

Ai sinh ngày Âm lịch này khởi đầu ảm đạm, kết thúc huy hoàng, biến kinh nghiệm thành vàng bạc

Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này không phải là người kém may mắn, chỉ là may mắn đến muộn. Nhưng chính vì đã chờ đợi quá lâu nên họ biết trân trọng nó hơn.

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Doanh nghiệp

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Doanh nghiệp

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng, không gian triển lãm của Vinamilk trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Khai mạc “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 ở Mù Cang Chải
Lào Cai thi đua yêu nước

Khai mạc “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 ở Mù Cang Chải

Lào Cai thi đua yêu nước

Tối 30/8, “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 và chương trình nghệ thuật “Sắc vàng non cao - Âm vang Tổ quốc” được tổ chức tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trần Đình Thám - Vị thám hoa giả điếc khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Đình Thám - Vị thám hoa giả điếc khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 2 (âm lịch) năm Canh Thìn - 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, Trần Đình Thám bèn giả điếc, bị trung thừa là Đồng Thức tố giác, phải giáng làm Đồng giám tu quốc sử bí thư giám.

Cầu bắc qua sông Lam sạt lở nghiêm trọng, xã Tam Quang rào chắn cấm mọi phương tiện qua lại
Tin tức

Cầu bắc qua sông Lam sạt lở nghiêm trọng, xã Tam Quang rào chắn cấm mọi phương tiện qua lại

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến cầu bắc qua sông Lam ở xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Mố cầu đổ sập xuống sông, xã Tam Quang đã rào chắn, cử lực lượng túc trược, cấm mọi phương tiện lưu thông qua.

Hà Nội: Ùn tắc hàng giờ trên các tuyến đường về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia Đông Anh
Tin tức

Hà Nội: Ùn tắc hàng giờ trên các tuyến đường về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia Đông Anh

Tin tức

Hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia Đông Anh chiều tối 30/8 đã khiến các tuyến đường cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng. Dòng xe ô tô nối đuôi nhau nhích từng tí một trong hàng cây số, xe máy tràn lên vỉa hè, nhiều gia đình phải gửi xe cách xa hàng km để cuốc bộ trong mưa mới vào được hội chợ.

ThaiBinh Seed vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong công tác xã hội và cộng đồng
Nhà nông

ThaiBinh Seed vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong công tác xã hội và cộng đồng

Nhà nông

Tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, ThaiBinh Seed vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định trách nhiệm xã hội và vai trò tiên phong.

Ghi 2 bàn bằng đầu trong 5 phút, Thể Công Viettel đả bại Becamex TP.HCM
Thể thao

Ghi 2 bàn bằng đầu trong 5 phút, Thể Công Viettel đả bại Becamex TP.HCM

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng 3 V.League, Pedro Henrique và Bùi Tiến Dũng thay nhau ghi bàn bằng đầu trong vòng 5 phút giúp Thể Công Viettel vượt qua Becamex TP.HCM với kết quả 2-0.

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao
Văn hóa - Giải trí

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Văn hóa - Giải trí

Chiều 30/8, trên Fanpage chính thức, Công ty Luật TNHH PN Legal – đơn vị đại diện pháp lý của rapper Negav – đã phát đi thông báo đính chính liên quan đến văn bản số 1 từng gây xôn xao dư luận ngày 21/8.

Bộ GDĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học, hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày
Xã hội

Bộ GDĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học, hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày

Xã hội

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9/2025 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Thủ tướng Đức cảnh báo sốc châu Âu về cuộc chiến Nga-Ukraine
Thế giới

Thủ tướng Đức cảnh báo sốc châu Âu về cuộc chiến Nga-Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Sáu (29/8) tuyên bố, người dân châu Âu cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, khi các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ, theo Anadolu.

Đăng tin sai sự thật về việc công an thu giữ diều sáo, 1 thanh niên ở Hưng Yên bị xử lý
Pháp luật

Đăng tin sai sự thật về việc công an thu giữ diều sáo, 1 thanh niên ở Hưng Yên bị xử lý

Pháp luật

Công an xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, xử lý trường hợp công dân chia sẻ, phát tán video có nội dung xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện
Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại Trung Quốc khi bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, cư xử thiếu văn hóa trong giới giải trí.

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Thể thao

Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam? ĐT nữ Indonesia nhập tịch 3 cầu thủ; Messi cân nhắc khả năng chia tay ĐT Argentina; cựu tuyển thủ Anh phải chi trả 10.000 bảng tiền thuế/tháng; Jackson tới Bayern kiểm tra y tế.

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh
Thế giới

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh

Thế giới

Mặt trận Ukraine đã có biến chuyển lớn trong mùa hè này. Những chiến hào bỏ trống của Ukraine, các cứ điểm bỏ hoang, pháo đài sụp đổ và vòng vây của lực lượng Nga ngày càng siết chặt đang phản ánh cục diện chiến tranh ngày càng rõ rệt và nghiêng về phía Moscow.

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc
Kinh tế

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc

Kinh tế

Người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra 3 thông điệp quan trọng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành với Chính phủ thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và sáng tạo.

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu
Xã hội

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội

Rất may, đến thời điểm này, 131 trường hợp được đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế ở tỉnh Gia Lai đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Thể thao

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Thể thao

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9/1945, bóng đá Việt Nam đã đi cùng dân tộc qua biết bao chặng đường lịch sử. Từ những trận bóng trong kháng chiến, trên những bãi đất dã chiến, đến những trận cầu rực lửa tại các sân vận động hiện đại; từ niềm vui nhỏ bé nơi làng quê đến những khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung niềm tự hào, bóng đá luôn hiện diện như một phần của sức mạnh tinh thần Việt Nam.

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ
Gia đình

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được sự may mắn cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu, cuộc sống thịnh vượng.

'BTV Thời sự trẻ nhất VTV' xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên
Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên

Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" đã có chia sẻ xúc động về gần 1 tháng tập luyện tại lễ diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ
Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, chính thức gửi lời xin lỗi công khai sau khi bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn "lạ".

'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già
Xã hội

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9
Xã hội

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9

Xã hội

Giữa làn nước xanh thẳm của thủy cung, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong tay một “nàng tiên cá”. Màn biểu diễn đặc biệt của chị Ánh trước thềm Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều du khách không giấu nổi xúc động.

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine
Thế giới

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Thế giới

Các công ty quân sự tư nhân của Mỹ có thể được triển khai tới Ukraine như một phần trong kế hoạch hòa bình dài hạn. Kế hoạch này được đưa ra như một giải pháp thay thế, sau khi Tổng thống Mỹ cam kết sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ tại Ukraine.

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị
Xã hội

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã trình báo vụ việc hai nhân viên vệ sinh bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ, phải nhập viện điều trị.

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng
Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông

Có được nguồn vốn, chị Huệ, nông dân trồng hoa lan ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) mạnh dạn nhập thêm các giống hoa lan mới, lạ về trồng. Đến nay, vườn hoa lan của chị Huệ đã phát triển khoảng 10.000 chậu, với nhiều loại hoa lan như: hoa lan rừng, lan Kiếm, Cattlayda, hoa lan Hồ Điệp và các dòng hoa lan phổ thông.

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Trong bức tranh phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã nuôi hươu sao Hội Cựu chiến binh Trọng Hùng (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã và đang khẳng định hướng đi bền vững, trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ
Nhà nông

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ

Nhà nông

Tại Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định (tỉnh Ninh Bình), đang diễn ra Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất với 40 gian hàng, giới thiệu hơn 400 sản phẩm nông nghiệp và OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

5

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi