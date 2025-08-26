Giá USD hôm nay 26/8: Tỷ giá ngân hàng "hạ nhiệt" sau khi SBV bán USD kỳ hạn can thiệp

Giá USD hôm nay 26/8 trên thế giới tiếp đà phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi sau lên so với cập nhật sáng qua, lên ngưỡng 98,12 điểm.

Sau tín hiệu cắt giảm lãi suất được Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi từ tuần trước tại Hội nghị Jackson Hole, các công ty môi giới lớn, bao gồm Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank, dự báo ​​Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Matt Weller, giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX, cho biết: "Mặc dù Chủ tịch Powell và các thành viên Fed vẫn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới, nhưng điều này vẫn có thể bị trì hoãn. Nếu báo cáo PCE cốt lõi tuần này, dữ liệu NFP vào tuần tới và chỉ số CPI tháng 8 đồng loạt cho thấy lạm phát vẫn tăng cao và triển vọng việc làm suy yếu, ngân hàng trung ương có thể sẽ thay đổi quyết định và hoãn việc cắt giảm lãi suất".

Vị chuyên gia nói thêm, nói cách khác, các nhà giao dịch ngoại hối đang nhận ra rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn chưa phải là điều chắc chắn. Họ đang phòng ngừa rủi ro trước khả năng Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong một tháng nữa, điều này đã dẫn đến sự phục hồi khiêm tốn nhưng trên diện rộng của đồng đô la Mỹ.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Thị trường đang định giá 84,3% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm ít nhất một phần tư điểm tại cuộc họp tháng 9, giảm nhẹ so với mức 84,7% trong phiên trước, theo công cụ FedWatch của CME. Dù vậy, mức này vẫn cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 61,9% của một tháng trước.

Ngoài đường lối chính sách của Fed, các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục tập trung vào các cuộc chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào Powell và các nhà hoạch định chính sách khác của Fed, điều này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt, "đắt" hơn thế giới gần 20 triệu/lượng

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett trả lời phỏng vấn của CNBC rằng động thái thay thế ông Powell làm người đứng đầu ngân hàng trung ương của chính quyền Trump có thể sẽ mất nhiều tháng để quyết định người thay thế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng nhẹ 0,1 điểm cơ bản và hiện ở mức 4,8836%. "Những nỗ lực tái cấu trúc Fed đang đặt ra thách thức tiềm tàng đối với các kỳ hạn dài hơn", các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo.

Giá USD hôm nay 26/8 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.273 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.009 - 26.536 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.077 - 26.550, giảm 7 đồng chiều mua và tăng 38 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật lúc 8h20' tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.500 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.120 và bán ra ở ngưỡng 26.470 VND/USD, giảm 90 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.120 - 26.480 VND/USD, giảm 30 đồng cả hai chiều so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.051 - 26.536 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và giảm 19 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.490 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và bán so với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.990 và bán ra ở mức 26.480 VND/USD, giảm 90 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.563 đồng (mua vào) và 26.648 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Trong phiên giao dịch hôm qua (25/8), Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đ

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Giới phân tích cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) là một động thái chiến lược. Mục tiêu là để tạo ra một ngưỡng kháng cự vững chắc cho tỷ giá liên ngân hàng, giữ mức tỷ giá ổn định quanh mốc 26.550 đồng. Bằng cách này, NHNN đã gửi đi thông điệp rõ ràng, giải tỏa tâm lý thị trường và xóa bỏ kỳ vọng về việc sẽ nới trần tỷ giá trong tương lai. Nhờ đó, tỷ giá hối đoái đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Ngoài ra, động thái này của NHNN cũng được đánh giá là nhằm đẩy nhu cầu mua USD của các ngân hàng sang giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Giai đoạn này được dự báo là sẽ có nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn, nhờ dòng kiều hối và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.



