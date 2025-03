Giá USD hôm nay 31/3: Giảm nhẹ, thị trường tự do bán ra đi ngang áp sát 26.000 VND/USD

Giá USD hôm nay 31/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ về 103,51.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh chịu áp lực do lo ngại về tăng trưởng trước thông báo về thuế quan đối ứng vào tuần này của Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, từ tuần trước, tỷ giá USD đã suy yếu do lo ngại về tăng trưởng trước thông báo theo kế hoạch vào tuần này của Tổng thống Donald Trump về thuế quan đối ứng.

Các nhà phân tích FX của Bank of America cho biết, những rủi ro sẽ cân bằng khi các thông tin về thuế quan đối với các sản phẩm được chọn lọc sẽ công bố vào tuần tới như những gì thị trường mong đợi.

Họ cũng cho rằng sức mạnh của USD sẽ không bền vững vì các nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ. Việc thực hiện các mức thuế mới cũng có thể mất thời gian vì còn nhường chỗ cho các cuộc đàm phán.

Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã phá vỡ trên mốc 4,35% nhưng không duy trì được. Lợi suất trái phiếu đã đảo chiều giảm sau khi chạm mốc 4,40%. Mức hỗ trợ hiện tại đối với lợi suất là 4,2%. Nếu phá vỡ dưới mức này có thể kéo lợi suất giảm xuống mốc 4,1% - mức hỗ trợ quan trọng.

Giá USD hôm nay 31/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.837 VND/USD, giảm 6 đồng so với chốt phiên tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.595- 26.078 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm 3 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.651 - 26.035 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.370 - 25.760 VND/USD, đi ngang so với chốt phiên tuần trước. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.395 - 25.755, tăng 150 đồng chiều mua vào và giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước. BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.400 - 25.760 VND/USD, lần lượt giảm 5 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với phiên cuối tuần. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.380 - 25.740 VND/USD, đi ngang so với cuối tuần trước.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều tại các đơn vị.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.308 - 25.842 VND/USD (giảm 10 đồng ở chiều mua vào, và tăng 5 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với đầu tuần.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.099 và bán ra ở mức 24.740 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và đi ngang ở chiều bán so với sáng qua. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank đang mua - bán USD ở mức 25.370 - 25.750, cũng đi ngang so với cập nhật sáng qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.860 - 25.960 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, tỷ giá "chợ đen" hiện đắt hơn mức giá trần Ngân hàng Nhà nước cho phép là 118 đồng.

Một số chuyên gia dự báo, giá VND/USD sẽ tiếp tục biến động trong năm 2025 trước các quyết sách mà chính quyền ông Donald Trump dự kiến sẽ công bố vào thời gian tới có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đồng USD.

Nửa đầu năm là giai đoạn khó đoán do nhiều thông điệp về chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo áp lực lên tỷ giá. Tuy nhiên, khi các thỏa thuận thương mại thuế quan đạt được vào nửa cuối năm, tỷ giá có thể hạ nhiệt. Vị này dự báo tỷ giá cuối năm nay sẽ khoảng 26.000 đồng/USD, tăng 2% so với năm 2024.