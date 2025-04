Giá vàng hôm nay 13/4 lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 13/4 tiếp tục tăng mạnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khi SJC đóng cửa giao dịch do rơi vào cuối tuần thì các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng tiếp tục điều chỉnh tăng giá vàng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được doanh nghiệp này bán ra 105,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá mua vào vàng miếng SJC tại Mi Hồng là 104 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng nhẫn 9999 tại Mi Hồng bán ra 102,5 triệu đồng/lượng, mua vào 100,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại một số doanh nghiệp tiếp tục tăng vọt. Ảnh: Hồng Phúc

Tại DOJI, vàng miếng SJC niêm yết bán ra 106,5 triệu đồng/lượng, mua vào 103 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại đây lên đến 104,8 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 101,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chấp nhận bán ra vàng miếng SJC với giá 106,5 triệu đồng/lượng, mua vào 103 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại đây bán ra 104,9 triệu đồng/lượng, mua vào 101,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chốt cuối tuần của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 106,5 triệu đồng/lượng, mua vào 103 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán lên đến 3,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng miếng SJC đã lập đỉnh mới 106,5 triệu đồng/lượng, mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC cũng lần đầu tiên bán ra lên đến 104,9 triệu đồng/lượng, mua vào 101,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã tăng vọt theo giá vàng thế giới. Các chuyên gia tài chính nhận định đồng USD suy yếu và căng thẳng Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang khiến nhà đầu tư đổ xô mua kim loại quý.

Nói về giá vàng tăng mạnh hiện nay, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, nhận định thị trường vàng Việt Nam hiện chịu tác động bởi thị trường vàng thế giới.

Theo ông Hiếu, thị trường thế giới đang trong giai đoạn biến động rất mạnh chủ yếu do liên quan vấn đề thuế quan. Chứng khoán rất bấp bênh do ảnh hưởng thuế quan. Thị trường bất động sản cũng chưa có gì khởi sắc, rồi những thị trường khác cũng không có gì chắc chắn. Nhà đầu tư cảm thấy chỉ có vàng mới là kênh đầu tư an toàn nhất dành cho họ.

SJC dự báo doanh thu bán vàng năm nay tăng vọt

Trước biến động của giá vàng theo chiều hướng liên tục lập đỉnh mới, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã dự tính về kết quả kinh doanh năm 2025.

SJC đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt hơn 34.800 tỷ đồng, tăng gần 16% so với kế hoạch năm trước. Ảnh: SJC

Theo đó, SJC đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt hơn 34.800 tỷ đồng, tăng gần 16% so với kế hoạch năm trước. SJC kỳ vọng sẽ đạt 118,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 88,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với năm trước.

Để đạt mục tiêu, SJC dự tính năm nay gia công trên 20.000 lượng vàng, đồng thời bán ra hơn 500.000 món nữ trang.

“Ông lớn” ngành vàng bạc này đặt mục tiêu mở rộng thị trường, đưa thương hiệu SJC tiếp cận khu vực Đông Nam Á, giữ vững thương hiệu quốc gia và thương hiệu nữ trang SJC trở thành doanh nghiệp đầu ngành về sản xuất và kinh doanh nữ trang.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, thành lập năm 1988. Năm 1989, SJC cho ra đời sản phẩm vàng miếng đầu tiên mang nhãn hiệu Rồng Vàng SJC 9999, gồm loại miếng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng…

Vàng SJC được Ngân hàng Nhà nước lấy thương hiệu để sản xuất vàng miếng và chịu trách nhiệm về chất lượng vàng miếng SJC từ nhiều năm nay.