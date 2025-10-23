Giá vàng hôm nay 23/10 đang nóng, nhất là vàng nhẫn, tiệm vàng bất ngờ báo hết sạch rồi

Giá vàng hôm nay 23/10: Bất ngờ hết vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay 23/10 đang căng thẳng khi rớt khỏi mốc 150 triệu đồng/lượng, chỉ còn 148,6 triệu đồng/lượng sau chuỗi ngày tăng nóng.

Bất ngờ nhất là vàng nhẫn khi vàng nhẫn vẫn đang giữ giá ngang ngửa vàng miếng. Trong bối cảnh vàng miếng SJC thời gian qua khan hiếm, người dân chỉ tập trung mua vàng nhẫn thì sáng nay, nhiều tiệm vàng lớn tại TP.HCM đồng loạt báo hết vàng nhẫn.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy các cửa hàng Mi Hồng - nơi giao dịch vàng nhẫn sôi động những ngày qua, sáng nay đều báo hết vàng nhẫn. Nhiều khách vào mua đều chưng hửng vì cửa hàng hết vàng.

Giá vàng hôm nay 23/10: Tiệm vàng hết sạch vàng nhẫn sáng 23/10. Ảnh: Hồng Phúc

Tại cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, lúc 10h sáng, tủ vàng nhẫn và vàng miếng trống trơn. Nhiều khách vào hỏi mua vàng đều được nhân viên báo “hết vàng”.

Khách thắc mắc buổi chiều có vàng lại hay không, nhân viên nói: “Chị quay lại vào sáng mai, sáng mai bên em mới có vàng trở lại”.

Mất công đến vào buổi sáng để mua vàng nên nhiều người đã nán lại ở khu vực sảnh chờ, hy vọng “cửa hàng bất ngờ có vàng trở lại”.

Tại một cửa hàng khác của Mi Hồng, phường Gia Định, nhiều khách vào hỏi mua vàng nhẫn cũng được nhân viên báo hết. Trong tủ kính không còn chiếc nhẫn nào.

“Thấy giá vàng đang giảm nên tôi tính ra mua nhưng cuối cùng lại không có. Chỗ này từ trước đến nay ít khi hết vàng, nếu hết thì cũng sẽ nhanh chóng có lại do bị tạm đứt hàng. Nhưng hôm nay, nhân viên báo chưa biết khi nào có lại, có thể là sáng mai nên tôi rất bất ngờ”, bà Hạnh, ngụ phường Gia Định nói.

Vàng nhẫn là vàng giao dịch phổ biến những ngày qua do vàng miếng khan hiếm, song nhiều tiệm vàng ở đường Nguyễn Hữu Cầu, bên hông chợ Tân Định cũng báo hết.

Giá vàng hôm nay: Giá vàng nhẫn đang ngang ngửa giá vàng miếng

Giá vàng hôm nay 23/10 đi ngang so với cuối ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, mua vào 146,6 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC từng lập đỉnh bán ra 154,6 triệu đồng/lượng hôm 21/10, nay giảm một mạch mất 6 triệu đồng khiến nhiều người sốc.

Giá vàng nhẫn hôm nay tại Công ty SJC niêm yết bán ra 147,9 triệu đồng/lượng, mua vào 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/10: Nhiều khách chuyển sang mua nữ trang. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác đẩy giá vàng nhẫn lên ngang ngửa giá vàng miếng.

Các cửa hàng PNJ tại TP.HCM bán ra vàng nhẫn 148,6 triệu đồng/lượng, mua vào 146 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại PNJ giao dịch 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI niêm yết bán vàng nhẫn 148,5 triệu đồng/lượng, mua vào 145,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại DOJI bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, mua vào 146,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, mua vào 147,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng.

Giá vàng trong nước đang nóng theo chiều hướng giảm sâu tương tự diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã có phiên giảm mạnh nhất nhiều năm qua, đưa giá về giao dịch dưới 4.100 USD/ounce. Nguyên nhân là sau nhiều phiên tăng mạnh, các nhà đầu tư đã quyết bán ra chốt lời, đẩy giá vàng giảm mạnh.

Dù vậy, theo quy đổi thì giá vàng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.