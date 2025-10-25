Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: "Chợ đen" loạn giá, nhà vàng niêm yết cách biệt

Theo đó, cập nhật của PV Dân Việt, giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất với vàng SJC tại Tập đoàn DOJI đứng mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua - bán, không thay đổi so với sáng qua. Đây cũng là giá vàng miếng SJC niêm yết tại một số thương hiệu lớn như SJC, PNJ,...

Còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn các thương hiệu nêu trên 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Hay như Phú Quý, doanh nghiệp này công bố giá vàng miếng SJC ở mức 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 500.000 đồng/lượng mua vào so với các thương hiệu DOJI, PNJ, SJC,...

Giá vàng hôm nay mới nhất: Diễn biến giá vàng 3 tháng qua. Nguồn: giavang.org.

Đối với vàng nhẫn, thương hiệu SJC công bố giá giao dịch ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán); DOJI ở mức 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); PNJ neo mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán)...

Thậm chí, Bảo Tín Minh Châu còn giao dịch ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng "đắt" hơn tối thiểu 1,6 triệu đồng/lượng so với các sản phẩm vàng nhẫn thống kê nêu trên.

Chênh lệch mua - bán tại các thương hiệu này dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng vàng.

Như vậy, thống kê cho thấy, chưa kể các tiệm vàng tư nhân nhỏ, thị trường tự do, chỉ riêng các thương hiệu lớn đã có sự chênh lệch đáng kể về giá giao dịch vàng miếng SJC, vàng nhẫn.

Tình trạng diễn ra nhiều ngày qua trên các "phố vàng" Hà Nội như Cầu Giấy, Trần Nhân Tông. Người dân túc trực tại "phố vàng" với cơ may mua được hàng dù một số nơi bán ra số lượng rất ít, thậm chí hết vàng. Ảnh: Linh Anh.

Đáng nói, sau một số phiên điều chỉnh, "sức nóng" của thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các doanh nghiệp vàng liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, trong khi nhu cầu mua của người dân vẫn lớn.

Trước tình trạng này, không ít người mua phải tìm đến thị trường "chợ đen", các tiệm vàng tư nhân nhỏ, lẻ với nhiều rủi ro vàng giả, vàng kém chất lượng, "ngáo giá", lừa đảo,... Giá vàng SJC trên chợ đen này có thời điểm được "hét" lên 190 triệu đồng/lượng, trong khi vàng Bảo Tín Minh Châu lên tới 165 triệu đồng/lượng.

Giá rao bán vàng chợ đen vẫn giữ mức cao mặc dù giá vàng niêm yết giảm. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, vàng nhẫn tại các tiệm vàng tư nhân nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại các tỉnh, thành phố cũng bán đắt như tôm tươi. Đặc biệt, chênh lệch giá mua vào - bán ra được các tiệm vàng này đẩy lên tới 5 - 7 triệu đồng/lượng.

Do doanh thu tăng đột biến, tại nhiều địa phương, một số doanh nghiệp vàng không nhận chuyển khoản, chỉ chấp nhận giao dịch bằng tiền mặt để trốn thuế.

Hiện giá vàng trên thị trường chợ đen cao hơn giá thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng, trong khi giá niêm yết tại các nhà vàng cao hơn giá thế giới 18 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo gửi tới Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới giá vàng trong nước chênh lệch lớn với giá thế giới là tình trạng làm giá. “Không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá nhằm trục lợi bất chính…”, NHNN nhận định.

Giá vàng hôm nay 25/10: ĐBQH nói không thể để tăng mãi

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước cũng đang rất “nóng”. Đặc biệt là tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị nới rộng lên hàng chục triệu đồng/lượng.

“Trước đây chúng ta đã kiểm soát được mức chênh này chỉ 3-5 triệu đồng/lượng. Đến nay chênh lệch lại bị kéo lên mười mấy triệu đồng”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Thời gian sau đó, bằng các biện pháp quản lý, giá vàng trong nước đã được kiềm chế, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Tuy nhiên đến nay, giá vàng Việt Nam lại cao hơn thế giới 15-17 triệu đồng/lượng.

“Không thể chấp nhận được mức giá vàng đó”, đại biểu Hòa nói và nhấn mạnh cũng không thể để giá vàng Việt Nam cứ tăng mãi.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: mediaquochoi.

Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cho biết, giá vàng tăng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời cũng khiến nhà đầu tư, quốc tế đánh giá đồng tiền Việt Nam mất giá.

Giá vàng tăng quá cao khiến người lao động lương cao, được tăng lương cũng không mua nổi một lượng vàng. Kéo theo đó là giá cả ngoài thị trường cũng tăng.

Theo ông Hòa, Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng trong đó có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng, nhưng đến nay vẫn chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng và tới nay Ngân hàng Nhà nước vẫn độc quyền.

“Không biết tới đây có doanh nghiệp nào được cấp phép để tham gia nhập khẩu vàng hay không? Hoặc khi nhập khẩu có gặp vướng mắc về thủ tục, giấy tờ gì nữa không”, ông Hòa nói và đề xuất Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề này để kiểm soát được giá vàng, tránh ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá cũng như kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia vàng, dù NHNN đã ban hành Thông tư hướng dẫn về nhập khẩu vàng, song sớm nhất sang năm 2026, thì vàng nhập khẩu mới có thể về đến Việt Nam. Trong khi chờ đợi thị trường có thêm nguồn cung mới, giao dịch chợ đen vẫn còn sôi động.

Mặc dù việc nhập khẩu vàng vật chất là rất cần thiết, song các chuyên gia cho rằng, giải pháp này cũng chỉ giải tỏa cơn khát tạm thời. Để quản lý hiệu quả thị trường vàng, cần sớm thành lập sàn giao dịch vàng.

Được biết, NHNN và các cơ quan đang xem xét thí điểm thành lập sàn giao dịch vàng. Trong giai đoạn đầu thí điểm, sàn sẽ hoạt động theo mô hình sàn vàng vật chất, về sau sẽ phát triển các sản phẩm phái sinh vàng.