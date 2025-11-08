Giá vàng hôm nay (8/11): Vàng trong nước neo ở mức cao, thế giới có vượt ngưỡng quan trọng?

Giá vàng hôm nay 8/11, vàng SJC và nhẫn không biến động

Giá vàng hôm nay 8/11 (cập nhật lúc 7 giờ 30 phút sáng), ghi nhận vàng SJC và nhẫn bất động so với phiên giao dịch trước đó, sau khi trải qua nhiều phiên bứt phá.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới cần động lực để tăng giá

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 8/11 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.999 USD/ounce, tăng mạnh 23 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, với việc chính phủ Mỹ đóng cửa thời gian dài kỷ lục, các nhà kinh tế ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và sự bất ổn đó đang len lỏi vào thị trường vàng. Các nhà phân tích hiện đang tìm kiếm hướng đi từ các nguồn khác, bao gồm thị trường chứng khoán và đồng USD.

Thị trường vàng đã kết thúc tuần gần như đúng với thời điểm bắt đầu, với ngưỡng kháng cự quan trọng và rào cản tâm lý 4.000 USD/ounce. Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng các yếu tố cơ bản dài hạn của vàng vẫn vững chắc, nhưng họ lưu ý rằng cần có một chất xúc tác khác để tạo ra động lực mới.

Mặc dù giá vàng có thể chững lại trong vài tuần tới, các nhà phân tích cho rằng kim loại quý này có nhiều tiềm năng tăng giá hơn là rủi ro giảm giá.



Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank nhận định, giá vàng có thể sẽ dao động đi ngang trong thời gian tới. Mặc dù những sóng gió trong chính sách thương mại đã lắng dịu phần nào, nhưng những xung đột vẫn chưa được giải quyết. Do đó, vàng có thể vẫn được ưa chuộng như một kênh trú ẩn an toàn, mặc dù đồng USD gần đây đã tăng giá trở lại.

"Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ được cắt giảm mạnh hơn so với những gì thị trường đang phản ánh. Nếu những bất ổn bao trùm nền kinh tế Mỹ được giải quyết khi dữ liệu được công bố trở lại, thị trường có thể biến động theo hướng tích cực, qua đó thúc đẩy giá vàng", bà Lambrecht nhận định.

Theo ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, tiềm năng tăng giá của vàng vẫn còn ngay cả khi giá tiếp tục đi ngang. Ông Brown nói thêm, ngưỡng 4.000 USD/ounce có thể là một "mục tiêu khó chinh phục".

"Tôi vẫn thấy vàng đang tạo ra một biên độ tương đối rộng từ 3.900 - 4.400 USD/ounce và đây có vẻ là một biên độ hợp lý mà chúng ta có thể giao dịch trong thời điểm hiện tại. Theo tôi, rủi ro trong phạm vi đó vẫn tiếp tục nghiêng về phía tăng giá, bởi không chỉ do nhu cầu trú ẩn an toàn và lo ngại về kỳ vọng lạm phát chưa được neo giữ, vốn đã đẩy giá vàng lên cao ngay từ đầu, vẫn chưa hề giảm bớt, mà còn do nhu cầu từ các tổ chức phân bổ dự trữ vẫn còn mạnh mẽ", ông Brown nhận định.