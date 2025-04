Giá vàng hôm nay áp sát ngưỡng 110 triệu đồng, bất ngờ động thái của Trung Quốc

Giá vàng hôm nay tăng "điên cuồng", người giữ vàng "lãi đậm"

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào, bán ra ở mức 106,8 - 109,8 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng bán ra so với cập nhật đầu giờ sáng nay.

Còn nếu so với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng tại thương hiệu này đã tăng 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng miếng SJC. Nguồn: giavang.org.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng giá bán, lên mức 108,8 triệu đồng/lượng. Với giá mua vào là 105,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... dù giá vàng thu mua có chênh lệch khoảng 400.000 đồng/lượng giữa các thương hiệu nhưng cùng có giá bán ra 109,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, tại DOJI, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 105,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 108,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức tăng lần lượt là 2,6 triệu đồng/lượng và 2,3 triệu đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng nay.

105,8 - 108,8 cũng là giá niêm yết vàng nhẫn ở PNJ. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải hiện thu mua vàng nhẫn ở mức 105,3 triệu đồng/lượng mua vào và 108,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn ở mức 106,5 – 109,5 triệu đồng/lượng, với mức tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay trong nước và thị trường quốc tế đều bật tăng mạnh. Nguồn: kitco.

Giá vàng hôm nay trong nước tăng phi mã phần nào phản ánh xu hướng của giá vàng thế giới. Sáng nay (16/4), giá vàng thế giới tăng thêm hơn 20 USD mỗi ounce, lên mức cao kỷ lục mới tại 3.271 USD/ounce. Trước đó, chốt phiên giao dịch 15/4, kim loại quý tăng 20 USD lên 3.229 USD.

Các nhà kinh tế cho rằng, giá tăng do nhu cầu mua vàng trú ẩn của nhà đầu tư, khi chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy sự bất định. Đồng thời, đồng đôla Mỹ yếu đi càng giúp kim loại quý được hỗ trợ.

"Nhà đầu tư đang chờ diễn biến lớn tiếp theo để thúc đẩy thị trường vàng. Theo biểu đồ kỹ thuật, xu hướng vẫn là đi lên. Nhu cầu trú ẩn vẫn còn", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Đáng chý ý, bất kể giá vàng biến động như nào trong thời gian tới, các nhà phân tích lưu ý rằng, các nhà đầu tư vàng đang ngồi trên lợi nhuận vững chắc. Giá vàng hiện đã tăng 22% trong năm nay và tăng 37% trong 12 tháng qua.

"Vàng tăng một phần do USD mất giá. Việc này cho thấy vị thế tài sản an toàn của đồng đôla đang suy yếu. Vàng có thể là lựa chọn thay thế USD của nhiều nhà đầu tư", ngân hàng Commerzbank nhận định. Giá đồng bạc xanh ở mức thấp nhất 3 năm so với các tiền tệ lớn, khiến vàng bớt đắt đỏ so với người mua ngoài Mỹ.

Commerzbank cũng cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn đang là bệ đỡ cho kim loại quý. Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trở lại từ tháng 6, với tổng mức giảm 100 điểm cơ bản (1%) năm nay. Cơ quan này đã dừng việc nới lỏng từ tháng 1.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng giữa thương chiến Mỹ - Trung

Dữ liệu của Hội đồng vàng thế giới cho biết, dự trữ vàng của chính phủ Trung Quốc cũng tăng thêm một lần nữa vào tháng 3.

“PBoC đã công bố mua vàng trong 5 tháng qua và trong tháng 3 đã mua thêm 2,8 tấn”, Ray Jia, Trưởng phòng nghiên cứu Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). viết.

“Điều này đẩy lượng vàng chính thức của Trung Quốc lên 2.292 tấn, tương đương 6,5% tổng dự trữ. Trong quý 1/2025, Trung Quốc báo cáo đã mua 12,8 tấn vàng”.

Dự trữ vàng chính thức của Trung quốc tăng mạng trong 5 tháng liên tiếp (tính đến ngày 31/3/2025). Nguồn: WGC.

Ông cho biết, tổng dự trữ của Trung Quốc đã tăng 2,3% lên 3.500 tỷ đô la Mỹ trong quý 1, chủ yếu nhờ đồng đô la yếu hơn (đẩy giá tài sản tính bằng đô la Mỹ lên), lợi suất trái phiếu kho bạc giảm (làm tăng giá trị trái phiếu) và lượng vàng nắm giữ tăng kết hợp với giá vàng tăng mạnh, tăng 20% ​​lên 230 tỷ đô la và "tăng hơn 1% vào mức tăng tổng dự trữ trong quý".

Nhìn về phía trước, Jia cho biết, WGC kỳ vọng nhu cầu đầu tư vàng sẽ vẫn mạnh trong thời gian tới khi cuộc chiến thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gây tổn hại đến tăng trưởng và tài sản trong nước.

Ông cho biết: “Sức mạnh của giá vàng toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự tái cấu trúc trật tự thương mại thế giới và sự biến động của thị trường thế giới, sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ”.

Không chỉ vậy, các công ty bảo hiểm Trung Quốc gần đây cũng đã tham gia vào thị trường vàng, với bốn công ty trở thành thành viên của SGE vào tháng 3.

"Sự tham gia của họ sẽ duy trì nhu cầu đầu tư vàng dài hạn tại Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn kinh tế và thương mại đang diễn ra", Jia cho biết, nhưng cũng cảnh báo rằng ngay cả với kỳ nghỉ lễ Lao động sắp tới vào tháng 5, "giá vàng cao kỷ lục và những lo ngại về kinh tế đang làm lu mờ triển vọng nhu cầu trang sức".