Giá vàng hôm nay đang tăng giảm điên cuồng, vàng nhẫn lại có diễn biến lạ

Giá vàng hôm nay 14/10: Giá vàng miếng phiên chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 14/10 sau khi tăng dữ dội trong phiên sáng, vàng miếng SJC đạt 146,4 triệu đồng/lượng thì sang phiên chiều đã đảo hướng giảm mạnh.

Mở đầu phiên giao dịch buổi chiều, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra còn 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 300 đồng/lượng so với phiên sáng. Chỉ ít phút sau, giá vàng miếng SJC giảm tiếp và mất mốc 146 triệu đồng/lượng, xuống còn 145,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/10: Giá vàng miếng phiên chiều giảm mạnh mất mốc 146 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, ở chiều mua vào, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC là 143,6 triệu đồng/lượng, giảm đến 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên sáng. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Sau khi Công ty SJC giảm mạnh giá vàng miếng, các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm theo.

Sau điều chỉnh, các cửa hàng PNJ tại TP.HCM bán ra vàng miếng SJC 145,6 triệu đồng/lượng, mua vào 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI niêm yết bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, mua vào 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý bán ra 145,6 triệu đồng/lượng, mua vào 143 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước điều chỉnh tăng giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Đầu ngày, giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.100 USD một ounce và có thời điểm chạm 4.150 USD. Tuy nhiên, sau đó, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm mạnh về 4.120 USD một ounce. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm mạnh theo giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn hôm nay: Giá vàng nhẫn hôm nay đang diễn biến trái chiều

Đáng chú ý, trong khi vàng miếng SJC tăng mạnh rồi giảm mạnh thì vàng nhẫn lại tăng bất chấp và đang tiến sát đến giá của vàng miếng.

Giá vàng nhẫn chiều 14/10 được Công ty SJC niêm yết 144,5 triệu đồng/lượng, tăng đến 700.000 đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Còn so với cuối ngày hôm qua, giá vàng nhẫn SJC đã tăng đến 3,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, Công ty SJC chấp nhận giá 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào và bán ra là 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay 14/10: Giá vàng nhẫn tăng sát vàng miếng. Ảnh: Hồng Phúc

Các doanh nghiệp khác còn bán và thu mua vàng nhẫn với giá cao hơn cả so với Công ty SJC.

Các cửa hàng PNJ tại TP.HCM bán ra vàng nhẫn PNJ với giá 145,5 triệu đồng/lượng, mua vào 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết bán ra 145,9 triệu đồng/lượng, mua vào 143,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn trơn bán ra giá 145,5 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Phú Quý mua vào vàng nhẫn 142,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi thông báo qua website, trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM) đã đặt bảng thông báo, yêu cầu khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng phải đăng ký trực tuyến trên website chính thức của công ty và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thay vì xếp hàng trực tiếp như trước.

SJC cho biết chỉ những khách đăng ký thành công mới được đến nhận vàng theo lịch hẹn. Do đó, tình trạng xếp hàng đông đúc tại điểm bán này đã giảm hẳn.

Về giao dịch vàng theo quy định mới, các doanh nghiệp tiếp tục thông báo khách giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, không giao dịch bằng tiền mặt.