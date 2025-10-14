Giá vàng hôm nay đang tăng dựng đứng vượt 146 triệu đồng, không ai ngờ tăng dữ như vậy chỉ sau 1 đêm

Giá vàng hôm nay: Giá vàng miếng SJC hôm nay vượt 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 14/10 tăng sốc khi vừa mở phiên đã lập kỷ lục mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Đây mức giá kỷ lục của giá vàng miếng trong nước ghi nhận được từ trước đến nay.

Trong khi đó, ở chiều mua vào, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC là 144,9 triệu đồng/lượng, tăng đến 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Nhờ vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra rút ngắn chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/10: Giá vàng miếng SJC hôm nay vượt 146 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn được phép kinh doanh vàng miếng tại TP.HCM cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC.

Các cửa hàng PNJ tại TP.HCM niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, mua vào 144,9 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, mua vào 144,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, mua vào 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay: Giá vàng nhẫn hôm nay tiến sát 144 triệu đồng/lượng

Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay cũng lập đỉnh mới khi tiến sát đến mốc 144 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn bán ra 143,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC chấp nhận mua vào vàng nhẫn với giá 141,6 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên giá vàng nhẫn được doanh nghiệp mua vào với giá vượt 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/10: Giá vàng nhẫn hôm nay tiến sát 144 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc

Giá nhẫn trơn PNJ tại TP.HCM giao dịch bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, mua vào 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn trơn DOJI hôm nay cũng niêm yết bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, mua vào 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn trơn Phú Quý bán ra 145,4 triệu đồng/lượng, mua vào 142,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng vọt chỉ sau một đêm và lập kỷ lục khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều khách chờ mua vàng tại tiệm vàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định cho biết thấy sốc với giá vàng vì không ngờ giá vàng tăng dữ dội như vậy chỉ sau 1 đêm.

Việc giá vàng tăng nóng cùng với nhu cầu tìm kiếm tăng cao khiến website cập nhật giá vàng của một số doanh nghiệp lớn phải “đứng hình” sáng 14/10. Đến 9h30, một số website vẫn chưa thể truy cập được.

Giá vàng trong nước tăng nóng theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.100 USD một ounce và thậm chí đang tiếp tục tăng dữ dội. Sang phiên sáng 14/10, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, hiện vượt 4.140 USD.

Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng mạnh là do căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang trở lại và nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thêm thuế nhập khẩu 100% lên hàng Trung Quốc, sau khi nước này siết xuất khẩu đất hiếm.