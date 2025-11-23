Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 12:30 GMT+7

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

+ aA -
Phạm Hoài - Thành Dân Chủ nhật, ngày 23/11/2025 12:30 GMT+7
Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thổ cẩm xuất ngoại và men say níu chân du khách

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Thái ở Mai Hạ không rõ xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã được truyền qua nhiều thế hệ và trở thành nét văn hóa không thể thiếu của cộng đồng.

Tuy nhiên, trước đây, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp, chưa mang lại giá trị kinh tế cao. Câu chuyện ấy đã thay đổi hoàn toàn từ khi Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu (xóm Chiềng Châu) được thành lập vào năm 2013.

Đứng trước yêu cầu khắt khe của thị trường, Hợp tác xã đã chọn giữ nguyên kỹ thuật dệt thủ công để bảo tồn giá trị văn hóa, đồng thời liên tục đổi mới mẫu mã. Từ đôi tay khéo léo của những người thợ, các sợi chỉ rực rỡ trở thành túi, ví, khăn, giày và cả tranh treo tường. Bắt nhịp thị hiếu du khách, Hợp tác xã còn phát triển thêm các sản phẩm quà tặng hiện đại như gấu bông, lót cốc hay lót đĩa…

Sự nhạy bén ấy nhanh chóng mang lại “trái ngọt”. Năm 2020, các sản phẩm quà tặng và trang phục thổ cẩm của Hợp tác xã được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Từ những gian hàng nhỏ ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, sản phẩm của Hợp tác xã nay đã vươn ra thị trường quốc tế. Đáng tự hào hơn, Hợp tác xã đang dệt vải thô xuất khẩu sang Pháp cho Công ty Ngo' phục vụ sản xuất giày thể thao, đồng thời từng bước chinh phục cả những thị trường khó tính như Nhật Bản.

Các thành viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu chăm chú bên khung cửi truyền thống. Với tất cả công đoạn đều làm thủ công, mỗi mét vải không chỉ là sản phẩm mà còn thấm đẫm tinh hoa văn hóa của người Thái. Ảnh: Phạm Hoài.

Bà Vì Thị Oanh, Giám đốc Hợp tác xã dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch Chiềng Châu, cho biết: “Hợp tác xã ra đời nhằm đáp ứng mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa của phụ nữ Thái, đồng thời kế thừa và phát huy tinh hoa nghề dệt truyền thống. Từ thổ cẩm, Hợp tác xã đã sáng tạo nhiều sản phẩm quà tặng mang đậm nét văn hóa nhưng vẫn hiện đại như gấu bông, lót cốc, túi du lịch… được khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Pháp, ưa chuộng. Hoạt động của Hợp tác xã cũng giúp tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương”.

“Trước đây, gia đình tôi sống nhờ nương rẫy và chăn nuôi, rất khó khăn. Tôi làm việc tại Hợp tác xã đến nay đã được 8 năm. Vừa học nghề dệt thổ cẩm, vừa có thu nhập ổn định 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của gia đình tôi đã cải thiện rõ rệt”, chị Lò Thị Thoa, xóm Sài Khao chia sẻ.

Sản phẩm rượu cần Mai Hạ được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Ảnh: Thành Dân.

Song hành cùng tiếng thoi dệt vải là hương thơm nồng nàn của nghề nấu rượu truyền thống tại xóm Chiềng Hạ. Tận dụng lợi thế từ nguồn nước và bí quyết men lá gia truyền, người dân nơi đây đã liên kết hình thành làng nghề nấu rượu phục vụ du lịch. Tiêu biểu là sản phẩm rượu Láu Siêu của hộ kinh doanh Vì Thị Tồn đã đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, có mặt tại nhiều tỉnh khắp cả nước.

Chị Ngần Thị Bích (xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ) - hộ kinh doanh rượu Láu Siêu Vì Thị Tồn kể: "Nghề nấu rượu ở đây là cha truyền con nối. Khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Mai Hạ đều mê mẩn hương vị rượu cần, rượu Láu Siêu… Nhờ đó, nhà tôi và nhiều hộ trong xóm đã sống khỏe nhờ nghề, đưa sản phẩm đi tiêu thụ khắp các tỉnh, thành trong cả nước".

Khi văn hóa trở thành động lực tăng trưởng

Thành công của nghề dệt thổ cẩm Chiềng Châu hay rượu Chiềng Hạ không phải là những thành tựu đơn lẻ, mà là kết quả của chiến lược phát triển kinh tế bài bản của chính quyền địa phương.

Ông Hà Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hạ nhận định, thời gian qua, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã phát triển ổn định và đúng hướng.

Địa phương xác định, muốn nông thôn phát triển bền vững, phải rút ngắn khoảng cách với thành thị thông qua việc đa dạng hóa sinh kế. Xã đặc biệt chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống gắn liền với phục vụ du lịch. Đây là chiến lược kép, vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao.

Xã Mai Hạ tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh, góp phần tạo ra nhiều việc làm cho người dân. Ảnh: Phạm Hoài.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Mai Hạ đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho công tác dạy nghề. Các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện tăng dần mỗi năm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường. Chính quyền xã cũng ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí, khuyến khích các cơ sở mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, Mai Hạ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp. Hiện tại, Cụm công nghiệp Chiềng Châu đã có công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ván ép thanh và tấm lót đường từ tre, gỗ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, khâu quảng bá thương mại cũng được đẩy mạnh. Thông qua các hội chợ, phiên chợ đêm và các hoạt động kết nối cung cầu, sản phẩm đặc trưng của Mai Hạ ngày càng có cơ hội tiếp cận gần hơn với du khách thập phương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sập tường Hoàng thành Huế
9

Với việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sập tường Hoàng thành Huế, UBND TP Huế đưa ra các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá xúc động khi xem màn biểu diễn của các học sinh không thể nghe nói

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá xúc động khi xem màn biểu diễn của các học sinh không thể nghe nói

Mỹ Linh hoang mang khi chuyện quá khứ bị “phanh phui”

Văn hóa - Giải trí
Mỹ Linh hoang mang khi chuyện quá khứ bị “phanh phui”

Diễn viên "Về nhà đi con" lên tiếng trước thông tin "kết hôn lần 6"

Văn hóa - Giải trí
Diễn viên 'Về nhà đi con' lên tiếng trước thông tin 'kết hôn lần 6'

Cha con Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam lần đầu đóng chung phim chiếu rạp

Văn hóa - Giải trí
Cha con Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam lần đầu đóng chung phim chiếu rạp

Đọc thêm

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt
Thể thao

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt; Karim Adeyemi muốn đầu quân cho Arsenal; Robert Lewandowski từ chối Fenerbahce.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ
Tin tức

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Tin tức

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường

Đông Tây - Kim Cổ

“Gương mặt sáng nụ cười hiền hậu/ Mà kiên trung, dũng cảm, kiên cường”. Đó là ký ức của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn-Gia Định và người dân liên quận 2-4 trước đây (TP.Hồ Chí Minh) về Sáu Xuân (tức Lê Thị Bạch Cát)-người Bí thư Quận đoàn, một nữ biệt động kiên cường, dũng cảm, từng gây bao nỗi khiếp sợ cho quân thù, đã hy sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng cho rằng, dù hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã dừng với kết quả không như mong đợi nhưng cô đã làm rất tốt.

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ
Thế giới

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Thế giới

Vị thế của Tổng thống Ukraine Zelensky, giữa cuộc khủng hoảng chính trị và bê bối tham nhũng, chưa bao giờ bấp bênh hơn lúc này, tờ The Washington Post đưa tin.

Khuyến nông cơ sở là 'cầu nối' với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển
Nhà nông

Khuyến nông cơ sở là "cầu nối" với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển

Nhà nông

Thời gian qua, các mô hình phát triển sinh kế dựa vào tài nguyên rừng ở nhiều vườn quốc gia như: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Bạch Mã, Cát Tiên… đang mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, mô hình nông-lâm kết hợp bền vững cho thấy độ che phủ cây xanh được duy trì ổn định, lượng phát thải khí nhà kính giảm, thu nhập tăng từ 20 đến 40% so với sản xuất đơn thuần.

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến đường thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA
Pháp luật

Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Pháp luật

Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị can có hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hoạt động kinh doanh tiền ảo kiểu đa cấp tại các Công ty BBI Việt Nam và BBA Toàn Cầu nhưng một người hiện vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh