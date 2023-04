Giá vật liệu hôm nay 5/4: Thép giảm, áp lực từ Trung Quốc

Giá vật liệu hôm nay 5/4: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 109 nhân dân tệ xuống mức 3.975 nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, giá thép giao kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 79 Nhân dân tệ, xuống mức 3.909 Nhân dân tệ/tấn.

Trong phiên giao dịch ngày 4/4/2023, giá quặng sắt trên cả hai sàn giao dịch Đại Liên và Singapore giảm phiên thứ hai do nhu cầu thép trong mùa xây dựng cao điểm yếu và những lo ngại kéo dài về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường sau đợt phục hồi tuần trước.

Trung Quốc triệu tập các nhà kinh doanh hàng đầu để thảo luận về sự biến động trên thị trường quặng sắt

Cuộc họp do nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc tổ chức nhằm đảm bảo thị trường quặng sắt ổn định. NDRC và cơ quan quản lý thị trường cho biết, họ sẽ tăng cường giám sát thị trường và nghiêm khắc xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Đây là một bước đi mới nhất của các nhà chức trách Trung Quốc để cố gắng và kiềm chế sự gia tăng của nguyên liệu sản xuất thép có nguy cơ thúc đẩy lạm phát. Trong những tuần gần đây, đã có các cuộc kiểm tra chính thức tại các sàn giao dịch hàng hóa và cảng và cảnh báo chống lại thông tin sai lệch trên thị trường.

Các nhà phân tích cho biết các cuộc thảo luận về thị trường mà Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã gặp với một số công ty kỳ hạn ở Bắc Kinh trong phiên họp đầu tuần này để thảo luận về thị trường quặng sắt, đã làm tăng lo ngại về việc chính phủ sẽ có thêm hành động chống lại các hoạt động tích trữ và đầu cơ, gây áp lực lên giá.

Giá sắt thép xây dựng hôm nay 5/4: Ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng xấu bởi những lo ngại về việc chính phủ đàn áp các hoạt động đầu cơ do tin tức gây ra. Cơ quan lập kế hoạch nhà nước đã đưa ra một số cảnh báo trong những tuần gần đây về việc tích trữ và đầu cơ, vốn được cho là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao.

Dự báo về mưa và nhiệt độ giảm mạnh cũng ảnh hưởng đến tâm lý với thời tiết dự kiến sẽ cản trở việc xây dựng và ảnh hưởng đến tiêu thụ thép ở hạ nguồn.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt giao tháng 5 giảm 2,06% xuống 881,5 nhân dân tệ (tương đương 128,10 USD)/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 28/3.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 5 đã giảm 2,11% xuống 118,25 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần là 117,05 USD/tấn.

Giá các nguyên liệu sản xuất thép khác như than cốc và than luyện cốc giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu. Giá than cốc giảm 3,51% và than luyện cốc giảm 4,21%.

Một số nhà máy ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông phía Bắc Trung Quốc đã giảm thành công giá mua than cốc từ 50-100 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép kỳ hạn cũng suy yếu hơn, với giá thép cây giảm 2,192% xuống 4.018 nhân dân tệ/tấn, giá thép cuộn giảm 2,29%, giá dây thép cuộn giảm 0,24% và giá thép không gỉ giảm 0,95%.

Bất chấp sự suy yếu của thị trường kim loại màu hiện nay, một số nhà phân tích kỳ vọng nhu cầu thép sẽ tăng dần vào tháng 4 sau đợt thời tiết khắc nghiệt mới nhất đã tấn công nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc và ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 5/4

Ngày 21/3, một số doanh nghiệp sản xuất thép nâng 150.000 – 160.000 đồng/tấn với sản phẩm thép vằn thanh D10 CB300, lên khoảng 15,9 – 16 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Nam nâng 150.000 đồng/tấn đối với dòng thép vằn thanh D10 CB300, giá thépở hai miền lần lượt ở mức 15,99 triệu đồng/tấn và 16,03 triệu đồng/tấn. Còn tại miền Trung, Hòa Phát tăng 160.000 đồng/tấn với thép vằn thanh D10 CB300 lên 15,9 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý cũng nâng 150.000 đồng/tấn với dòng thép vằn thanh D10 CB300 lên 15,96 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Đức tại miền Bắc, dòng thép vằn thanh hiện có giá 15,96 triệu đồng/tấn sau khi doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 150.000 đồng/tấn.

Với mức tăng 150.000 đồng/tấn, giá thép vằn thanh D10 CB300 của thương hiệu Kyoei đang ở mức 15,99 triệu đồng/tấn.

Còn thép Thái Nguyên điều chỉnh tăng 100.000 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, lên mức 15,86 triệu đồng/kg; thép thanh tăng 150.000 đồng/kg, hiện có giá 15,96 đồng/kg.

Còn lại, một số doanh nghiệp như Thép miền Nam, Pomina, Thép Thái Nguyên, Vina Kyoei… vẫn chưa có động thái điều chỉnh giá thép.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép vằn thanh D10 CB300 đã có 5 đợt điều chỉnh tăng, tuỳ thương hiệu.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định tiêu thụ thép xây dựng vẫn ở mức thấp so với kỳ vọng do thị trường bất động sản trì trệ cùng với việc hệ thống ngân hàng siết chặt tín dụng.

Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 từ 23/2 bình ổn ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 150 đồng, hiện có giá 15.990 đồng/kg.

Thép Việt Ý, với dòng thép D10 CB300 tăng 150 đồng có giá mới là 15.960 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 15.910 đồng/kg.

Thép Việt Sing, cả 2 dòng thép của hãng là thép thanh vằn D10 CB300 tăng 160 đồng, lên mức 15.990 đồng/kg; thép cuộn CB240 vẫn ổn định, có giá 15.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với thép thanh vằn D10 CB300 điều chỉnh tăng 150 đồng, hiện có giá 15.960 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức giá 15.710 đồng/kg.

Thép VAS, hiện thép thanh vằn D10 CB300 tăng 150 đồng, lên mức 15.830 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 giữ ổn định ở mức 15.680 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Nhật, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá mới 16.040 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 vẫn ở mức 15.880 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát điều chỉnh tăng giá thép thanh vằn, dòng thép cuộn CB240 tiếp tục bình ổn ở mức 15.880 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 160 đồng, hiện có giá 15.890 đồng/kg.

Thép Việt Đức, thép thanh vằn D10 CB300 tăng 150 đồng, có giá 16.210 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 tiếp tục đi ngang ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS bình ổn, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.730 đồng/kg - tăng 150 đồng; thép cuộn CB240 ở mức 15.680 đồng/kg.

Thép Pomina vẫn không có thay đổi, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.520 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.580 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát có sự điều chỉnh, với thép cuộn CB240 ở mức 15.980 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 vượt ngưỡng 16.000 đồng/kg, hiện có giá 16.030 đồng/kg - tăng 150 đồng.

Thép VAS tăng mạnh giá bán 150 đồng, dòng thép cuộn CB240 lên mức 15.730 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá mới là 15.830 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.480 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.470 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.580 đồng/kg.