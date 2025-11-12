Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Thế giới bật tăng dữ dội, giá trong nước điều chỉnh mạnh

Phiên giao dịch rạng sáng nay 12/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới bất ngờ tăng trong phiên giao dịch thứ 4 ngày 12/11.

Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Dầu thô thế giới bật tăng dữ dội

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 47 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 61 USD/thùng, tăng mạnh 0,9 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,56% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,18 USD/thùng, tăng mạnh 1,12 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,75% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước tăng 2,6% đến 2,9%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô vẫn suy giảm từ 9,3% đến trên 10%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng lên 64,7 USD/thùng vào thứ Hai, kéo dài đà tăng trong phiên thứ Ba, được hỗ trợ bởi hy vọng rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử có thể kết thúc trong tuần này và nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel tăng trở lại.

Việc đóng cửa kéo dài 42 ngày có thể kết thúc sớm sau khi Thượng viện thông qua một biện pháp tài trợ tạm thời, với việc Hạ viện chuẩn bị xem xét vào thứ Tư. Phí bảo hiểm nhiên liệu tăng cũng thu hút lực mua và các nhà giao dịch kỹ thuật có thể bổ sung thêm hỗ trợ nếu giá vượt trên các mức quan trọng.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga liên quan đến xung đột Ukraine dường như đang có hiệu lực, với các báo cáo cho thấy các chuyến hàng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp và Lukoil tuyên bố bất khả kháng đối với xuất khẩu từ Iraq.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ đang đến gần hơn khi New Delhi giảm lượng dầu mua của Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay 12/11 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 6/11, theo đó, giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi dầu tăng:



- Xăng E5RON92 giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;

- Xăng RON95-III bán lẻ 20.416 đồng/lít;

- Dầu diesel bán lẻ 19.323 đồng/lít;

- Dầu hỏa bán lẻ 19.395 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).