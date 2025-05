Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Dầu thô tăng mạnh

Rạng sáng nay 18/5, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, lúc 7 giờ phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm mạnh. Cụ thể, dầu WTI giao dịch ở mức 62,5 USD/thùng, tăng 0,87 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,4% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,4 USD/thùng, tăng hơn 0,8USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,3%.

Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến bình quân giá dầu thô tháng 5 giảm so với tháng 4/2025, bình quân tháng này giá dầu thô giảm từ 2,3% đến 3,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 5 năm 2024, giá dầu thô hiện giảm trên 21%.

Tranding Economics, giá dầu thô Brent tương lai giảm 2,4% xuống còn 64,50 USD/thùng vào thứ 5 do chịu áp lực từ kỳ vọng ngày càng tăng về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Iran.

Tổng thống Donald Trump phát biểu từ Qatar cho biết các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra, trong khi một quan chức Iran tỏ ý sẵn sàng ký một thỏa thuận để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Trong đó, một thỏa thuận như vậy có thể mở khóa tới 1 triệu thùng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày của Iran, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, đà giảm giá dầu thô thế giới có thể bị ngăn cản khi OPEC+ được dự đoán sớm tăng sản lượng theo kế hoạch vào tháng 6. OPEC+ có thể điều chỉnh chiến lược của mình để cân bằng thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Xăng dầu trong nước biến động

Hiện, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo phiên điều hành giá xăng dầu ngày 1/5, theo đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh tăng đồng loạt mặt hàng xăng dầu trong nước với hơn 400 đồng/lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 403 đồng/ lít, giá bán lẻ lên 19.180 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III, tăng 415 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.594 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 419 đồng/ lít, giá bán lẻ 17.228 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa tăng 285 đồng/ lít, giá bán lẻ 17.226 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 627 đồng/ lít, giá bán lẻ 16.160 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 08/5/2025 - 14/5/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thỏa thuận tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông; OPEC+ đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng là chủ yếu.’

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/5/2025 và kỳ điều hành ngày 15/5/2025 là: 75,493 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,213 USD/thùng, tương đương tăng 3,02%); 76,993 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,130 USD/thùng, tương đương tăng 2,85%); 78,380 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,600 USD/thùng, tương đương tăng 2,08%); 79,113 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,343 USD/thùng, tương đương tăng 3,05%); 426,983 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,826 USD/tấn, tương đương tăng 5,39%).