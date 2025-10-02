Giá xăng dầu hôm nay 2/10: OPEC+ tăng cung, giá dầu thế giới lao dốc phiên thứ 3 liên tiếp

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 2/10, bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm kỷ lục.

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Lao dốc không phanh

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 61,8 USD/thùng, giảm 0,5 USD/ thùng, mức giảm 0,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,48 USD/thùng, giảm 0,54 USD/ thùng, mức giảm 0,82% về giá so với ngày hôm qua.

Dù không giảm mạnh song giá dầu vẫn có xu hướng lao dốc liên tiếp.

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ 5,3% đến 5,6%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu trên 11% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống dưới 66 USD/ thùng vào thứ Tư, mức thấp nhất trong hơn ba tuần, kéo dài chuỗi ba ngày trượt dốc khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) cân nhắc việc tăng nguồn cung nhanh hơn.

Được biết, cuộc họp của nhóm OPEC+ diễn ra mới đây đã thảo luận về việc tăng sản lượng thêm 500.000 thùng mỗi ngày mỗi tháng trong ba tháng, bất chấp dự báo lớn cảnh báo thị trường đã bị cung vượt cầu. Cơ quan thống kê thông tin năng lượng của Mỹ (IEA) dự báo cung dầu thô sẽ gia tăng kỷ lục vào năm tới, trong khi một số tổ chức khác cảnh báo về tình trạng dư cung trong quý I/2026.

Thêm vào áp lực, sản lượng của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7 cũng đẩy nguồn cung tăng thêm. Các nhà giao dịch nghi ngờ rằng OPEC+ sẽ tăng toàn bộ sản lượng, với việc Saudi Arabia thận trọng về giới hạn công suất. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hạn chế của Nga và các hạn chế xăng kéo dài chỉ mang lại sự hỗ trợ không đáng kể, vì các biện pháp đã được dự đoán và nhắm mục tiêu hẹp.

Toàn thị trường nguyên nhiên liệu thế giới lao dốc cực mạnh sau 3 ngày liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Chờ giá xăng dầu trong nước suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay 2/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 25/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng giảm mạnh trên 400 đồng/ lít tuỳ loại, trong khi dầu có loại tăng nhẹ trên 60 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 368 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.618 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 547 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.165 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.658 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.628 đồng/lít;

- Dầu mazut 180ST 3.5S tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.209 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).