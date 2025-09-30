Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Dầu thô thế giới lao dốc cực mạnh, xăng dầu trong nước sẽ "đại hạ giá"?

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 30/9, bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới giảm kỷ lục.

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giảm kỷ lục

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 26 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 63,1 USD/thùng, giảm 2,5 USD/ thùng, mức giảm 3,93% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,6 USD/thùng, giảm 2,5 USD/ thùng, mức giảm 3,6% về giá so với ngày hôm qua.

Dầu thô thế giới lao dốc kỳ lục trong ngày 30/9

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ gần 1% đến trên 2,3%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu nhỏ dần về mức 5,7% - 7,3% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm mạnh vào phiên đầu tuần sau khi dầu thô của khu vực người Kurd của Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô vào thứ Bảy sau hai năm rưỡi ngừng lại. Bên cạnh đó, OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng thêm một lần nữa, làm gia tăng nỗi lo dư cung dầu thô.

Theo thỏa thuận giữa chính quyền Iraq với khu vực người Kurd, các công ty dầu mỏ quốc tế hoạt động trong khu vực sẽ cho phép khai thác và đưa ra thị trường 180.000–190.000 thùng/ngày. Điều này diễn ra sau áp lực của Hoa Kỳ nhằm đưa dầu thô của người Kurd trở lại thị trường quốc tế, với khối lượng dự kiến ​​có thể tăng lên khoảng 230.000 thùng/ngày.

Tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 5%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã cắt giảm lượng xuất khẩu nhiên liệu của nước này chênh lệch (CFD), một chỉ số theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá dầu thô lao dốc trên 3,6% trong ngày

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Chờ giá xăng dầu trong nước suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay 30/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 25/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng giảm mạnh trên 400 đồng/ lít tuỳ loại, trong khi dầu có loại tăng nhẹ trên 60 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 368 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.618 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 547 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.165 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.658 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.628 đồng/lít;

- Dầu mazut 180ST 3.5S tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.209 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).