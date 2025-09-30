Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Kinh tế
Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:58 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Dầu thô thế giới lao dốc cực mạnh, xăng dầu trong nước sẽ "đại hạ giá"?

An Linh Thứ ba, ngày 30/09/2025 06:58 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 30/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô lao dốc chưa từng thấy, các loại dầu thô giảm trên 2,5 USD/thùng, mức giảm mạnh nhất trong nhiều tuần qua.
Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 30/9, bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới giảm kỷ lục.

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giảm kỷ lục

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 26 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 63,1 USD/thùng, giảm 2,5 USD/ thùng, mức giảm 3,93% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,6 USD/thùng, giảm 2,5 USD/ thùng, mức giảm 3,6% về giá so với ngày hôm qua.

Dầu thô thế giới lao dốc kỳ lục trong ngày 30/9

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ gần 1% đến trên 2,3%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu nhỏ dần về mức 5,7% -  7,3% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm mạnh vào phiên đầu tuần sau khi dầu thô của khu vực người Kurd của Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô vào thứ Bảy sau hai năm rưỡi ngừng lại. Bên cạnh đó, OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng thêm một lần nữa, làm  gia tăng nỗi lo dư cung dầu thô. 

Theo thỏa thuận giữa chính quyền Iraq với khu vực người Kurd, các công ty dầu mỏ quốc tế hoạt động trong khu vực sẽ cho phép khai thác và đưa ra thị trường 180.000–190.000 thùng/ngày. Điều này diễn ra sau áp lực của Hoa Kỳ nhằm đưa dầu thô của người Kurd trở lại thị trường quốc tế, với khối lượng dự kiến ​​có thể tăng lên khoảng 230.000 thùng/ngày. 

Tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 5%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã cắt giảm lượng xuất khẩu nhiên liệu của nước này chênh lệch (CFD), một chỉ số theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá dầu thô lao dốc trên 3,6% trong ngày

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Chờ giá xăng dầu trong nước suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay 30/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 25/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng giảm mạnh trên 400 đồng/ lít tuỳ loại, trong khi dầu có loại tăng nhẹ trên 60 đồng/ lít.

Cụ thể:
- Xăng E5RON92 giảm 368 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.618 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 547 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.165 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.658 đồng/lít;
- Dầu hỏa tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.628 đồng/lít;
- Dầu mazut 180ST 3.5S tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.209 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Đồng Nai sau hợp nhất với Bình Phước có cơ hội lớn vươn thành trung tâm kinh tế phía Nam. Để đạt mục tiêu, tỉnh Đồng Nai mới cần tập trung vào 2 trụ cột: Nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện hạ tầng chiến lược gắn với sân bay Long Thành.

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động thế nào khi phần lớn chuyến bay quốc tế được đưa sang sân bay Long Thành?

Kinh tế
Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động thế nào khi phần lớn chuyến bay quốc tế được đưa sang sân bay Long Thành?

Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ

Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin
Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin

Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã kêu gọi ông Putin đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, bởi vì Nga sẽ không thắng trong trận chiến, Sky News đưa tin.

Nhìn lại cơn bão số 10 (bão BUALOI): Nhiều điểm bất thường, là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề
Nhà nông

Nhìn lại cơn bão số 10 (bão BUALOI): Nhiều điểm bất thường, là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề

Nhà nông

Nhìn lại diễn biến của cơn bão số 10 (bão BUALOI), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá bão số 10 là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt với nhiều đặc điểm hiếm thấy.

Phương Nam xúc động chia tay Tạ của 'Mưa đỏ': “Tôi rất nhớ mọi người'
Văn hóa - Giải trí

Phương Nam xúc động chia tay Tạ của "Mưa đỏ": “Tôi rất nhớ mọi người"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Mưa đỏ" chính thức khép lại hành trình chiếu rạp. Diễn viên Phương Nam – người thủ vai Tạ đã chia sẻ cảm xúc khó quên với nhân vật do mình đảm nhận.

Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê
Nhà nông

Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê

Nhà nông

Hàng năm, khi cơn mưa đầu mùa nặng hạt trên miền đất Cà Mau, cây me chua thay lá, cũng là mùa cá chốt ôm trứng từ sông, rạch tìm nơi sinh sản. Thời điểm này, người dân địa phương giăng lưới, đặt lọp, thuốc vuông bắt cá chốt trứng nấu canh chua với lá me non đãi đằng du khách món ngon dân dã xứ Cà Mau.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra 2 vụ tử vong bất thường; người đàn ông đổ xăng tự thiêu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra 2 vụ tử vong bất thường; người đàn ông đổ xăng tự thiêu

Pháp luật

Điều tra 2 vụ tử vong bất thường ở Lâm Đồng; người đàn ông đổ xăng tự thiêu ở TP.HCM; nữ sinh lớp 11 xin gia đình đi ăn với bạn rồi mất liên lạc... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?
Bạn đọc

Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở...

Hà Nội chuyển đổi gần 2.000 m2 đất làm dự án nhà ở thấp tầng trên phố Đại Từ
Nhà đất

Hà Nội chuyển đổi gần 2.000 m2 đất làm dự án nhà ở thấp tầng trên phố Đại Từ

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa điều chỉnh diện tích sử dụng đất dự án Khu nhà ở thấp tầng Đại Từ từ 2.083,6 m2 xuống 1.967,3 m2, giao cho Công ty CP 208 triển khai theo hình thức có thu tiền.

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông

Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch trở thành khu vực kinh tế đa ngành hướng ra biển với hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng, logistics của tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình).

Bắc Ninh duyệt làm đô thị có casino, sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt làm đô thị có casino, sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh mới phê duyệt quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang với quy mô gần 2.600 ha, định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, sân golf, casino, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các không gian du lịch tín ngưỡng.

10 thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp giúp kéo dài tuổi thọ, chống lão hoá
Xã hội

10 thực phẩm quen thuộc trong nhà bếp giúp kéo dài tuổi thọ, chống lão hoá

Xã hội

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ hiện khoảng 78 tuổi. Trong khi ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đang tập trung vào thuốc men và các liệu pháp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bí quyết sống khỏe, sống lâu có thể bắt đầu ngay từ những thực phẩm quen thuộc trong căn bếp.

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo
Nhà nông

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo

Nhà nông

Ven dòng sông Cái Lớn, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ (trước sáp nhập 3 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, xã Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), nhiều hộ dân đang phát triển mô hình trồng rau nhút đem lại nguồn thu nhập khá.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Lào Cai là người trồng rừng kinh tế, làm xưởng chế biến gỗ, thu 3 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Lào Cai là người trồng rừng kinh tế, làm xưởng chế biến gỗ, thu 3 tỷ/năm

Nhà nông

Ông là Phùng Thế Tài được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" là một tỷ phú nông dân trồng rừng, điều hành xưởng chế biến gỗ, bóc ván gỗ. Ông Phùng Thế Tài trồng cây quế, trồng cây chẩu, cây bồ đề điều hành xưởng chế biến gỗ, làm ván gỗ ở thôn Mạ 1 (xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trước đây, nay là xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập tỉnh).

Bà lão U80 của gia tộc Sơn Kim hé mở kế hoạch mới ngay trong các khu đô thị đắt đỏ
Nhà đất

Bà lão U80 của gia tộc Sơn Kim hé mở kế hoạch mới ngay trong các khu đô thị đắt đỏ

Nhà đất

Người sáng lập Sơn Kim Group, bà Nguyễn Thị Sơn chia sẻ giấc mơ xây dựng “Sơn Kim University” nhưng tạm gác lại, thay vào đó tập trung phát triển hệ thống trường Duy Tân gắn liền các dự án bất động sản.

“Tư lệnh” ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ nêu giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

“Tư lệnh” ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ nêu giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ Nguyễn Huy Nhuận cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3,5%/năm, với đột phá phát triển sản phẩm OCOP, giảm nghèo đa chiều gắn xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chống đầu cơ thổi giá, Bộ Xây dựng đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản tại 34 tỉnh, thành
Nhà đất

Chống đầu cơ thổi giá, Bộ Xây dựng đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản tại 34 tỉnh, thành

Nhà đất

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho Dự thảo nghị quyết thí điểm lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý, kỳ vọng tạo kênh giao dịch minh bạch, hiện đại từ năm 2026.

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova
Điểm nóng

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

Điểm nóng

Đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) của Moldova đã giành được đa số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử lập pháp được Điện Kremlin theo dõi chặt chẽ, đảm bảo số phiếu bầu gấp đôi so với Khối bầu cử yêu nước (BEP) ủng hộ Nga.

Xem phim mà tôi giật mình: Một khi cha mẹ mù mờ không dạy con điều này, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm!
Gia đình

Xem phim mà tôi giật mình: Một khi cha mẹ mù mờ không dạy con điều này, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm!

Gia đình

Có những điều chúng ta phải dạy con từ sớm!

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?
Đông Tây - Kim Cổ

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Đông Tây - Kim Cổ

Hán Hiến Đế có thể nói là thực sự là một Hoàng đế rất đáng thương, Lưu Hiệp có một tuổi thơ khó khăn, mẹ của ông là mỹ nhân Vương Vinh đã bị Hà Hoàng hậu đầu độc chết, nhờ sự bảo vệ của Thái hậu, ông đã được thoát chết.

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, sáng suốt hơn người, đến trung niên lộc rơi trúng cửa, tiền tài rực rỡ
Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, sáng suốt hơn người, đến trung niên lộc rơi trúng cửa, tiền tài rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, nhờ tài năng hơn người lại không ngừng cố gắng nên có thể tận hưởng trái ngọt sau tuổi trung niên.

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt
Lai Châu Ngày Mới

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt

Lai Châu Ngày Mới

Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã nhanh chóng cử Đội xung kích 60 người cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra cho lưới điện khu vực này. Đây là một hành động kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cao của ngành điện miền núi phía Bắc đối với đồng bào miền Trung.

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ông quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Sau dời cư về Bất Quần, Thanh Hoá ngày nay.

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, đá, có tiếng nổ to; nhiều hành khách thoát nạn khi mới nhảy ra khỏi xe được khoảng 5 giây thì đất đá ập xuống.

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này
Thể thao

Vượt qua các đối thủ mạnh châu Á, Âu và Mỹ 2 cặp đôi dancesport Việt Nam xuất sắc giành được điều này

Thể thao

Bồ Đào Nha, ngày 29/9, Đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức, với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu
Thế giới

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu

Thế giới

Ngày 29/9 tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka,Nhật Bản Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu & Giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt".

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi
Kinh tế

3,4 triệu hộ tại miền Trung và miền Bắc bị mất điện do bão số 10 Bualoi

Kinh tế

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều muộn 29/9, có khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện do bão số 10.

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga
Thế giới

Thượng đỉnh Copenhagen căng thẳng trước mặt, tình huống khiến Châu Âu lo ngại chiến tranh với Nga

Thế giới

Các quan chức châu Âu lo ngại rằng việc phá hủy máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga sẽ gây ra xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Nga - theo Politico.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ Đặng Văn Lắm là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam hiện đang là thành viên CLB Công an TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới

Thế giới

Chiều 29/9/2025, tại trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975–2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá
Video

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng giật sập nhà dân, gây thiệt hại nặng ở Thanh Hoá

Video

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái…

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam? Messi bỏ phiếu bầu cho Yamal tại Quả bóng Vàng 2025; Rooney không tin HLV Amorim có thể xoay chuyển tình thế; HLV Glasner tạo nên kỳ tích; HLV Conte cảnh báo De Bruyne.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất