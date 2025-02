Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Dầu thô "leo dốc", giá xăng dầu trong nước chiều nay tiếp tục tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Đồng loạt tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Mở phiên giao dịch sáng nay (20/2), giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch dầu thô như TradingEconomics và Oilprice đều tăng.

Cụ thể, dầu WTI được giao dịch ở mức 72 USD/thùng, tăng 0,36 USD/thùng, tương đương tăng 0,36% so với ngày hôm qua. Trong khi đó, dầu Brent giao dịch ở mức 76 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,3%.

Giá dầu Brent tăng liên tiếp 3 phiên gần đây (Ảnh: TradingEconomics).

So với tháng trước, giá dầu các loại dù giảm song mức giảm được thu hẹp dần. Dầu thô thế giới tháng 2/2025 vẫn ghi nhận mức giảm so với tháng 1/2025, trong đó dầu WTI giảm 5,74%, trong khi dầu Brent giảm gần 4,7%. Đà giảm giá dầu thô tháng 2 đã bắt đầu thu hẹp dần so với các tháng trước đó.

Theo các nhà phân tích thế giới, giá dầu hôm nay chịu tác động từ thông tin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu, gây áp lực lên giá dầu.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các viên chức thương mại và kinh tế nghiên cứu các mức thuế quan "có đi có lại" đối với các quốc gia áp dụng thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, động thái có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Giá xăng dầu trong nước chiều nay tăng nhẹ?

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/02/2025 - 12/02/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với dầu của Iran, khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng căng thẳng, Trung Quốc có động thái trả đũa thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua nhìn chung có xu hướng tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/02/2025 và kỳ điều hàn h ngày 13/02/2025 là: 84,856 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,266 USD/thùng, tương đương tăng 0,31%); 86,374 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,147 USD/thùng, tương đương tăng 0,17%); 92,382 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,331 USD/thùng, tương đương giảm 0,36%); 91,282 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,555 USD/thùng, tương đương giảm 0,60%); 494,148 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 11,611 USD/tấn, tương đương tăng 2,41%).

Trong nước, tại kỳ điều hành xăng dầu lúc 15 giờ ngày 13/2, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng đồng loạt các loại xăng dầu từ ngày 13/2 đến 15 giờ ngày 20/2.

Dầu thô các loại biến động trong phiên giao dịch ngày 20/2 (Ảnh: TradingEconomics).

Dự báo của doanh nghiệp đầu mối, giá xăng dầu tại phiên điều chỉnh định kỳ chiều nay 20/2 có thể tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá xăng tăng khoảng 200-250đồng/lít; giá dầu giảm nhẹ khoảng 30-50 đồng/lít.

Hiện, giá xăng dầu hôm nay giao dịch theo giá điều chỉnh ngày 13/2, cụ thể: - Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ 20.590 đồng/lít; - Giá xăng RON 95-III bán lẻ 21.070 đồng/lít; - Giá dầu diesel bán lẻ 19.070 đồng/lít; - Giá dầu hỏa bán lẻ 19.470 đồng/ lít; - Giá dầu mazut bán lẻ 17.770 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá lần này, liên Bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.