Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Thị trường đồng loạt "bứt tốc" tuần mới

Rạng sáng nay 28/7, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới đứt mạch giảm giá, hồi phục nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Bắt đầu hồi phục

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 20 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 65,17 USD/thùng, nhích tăng nhẹ 0,1USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,17% theo ngày. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,46 USD/thùng, tăng 0,1 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,25%.

Giá dầu thô thế giới tháng 5 so với tháng liền kề trước đó dao động nhẹ, trong đó dầu WTI tăng 0,12%, dầu Brent tăng 2,5% so với giá tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô hiện nay vẫn có xu hướng giảm mạnh trên 14%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu Brent tăng lên 68,48 USD/thùng vào ngày 27 tháng 7 năm 2025, tăng 0,18% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã tăng 2,61%, nhưng vẫn thấp hơn 14,16% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một thị trường chuẩn cho mặt hàng này.



Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Xăng dầu trong nước khó lường

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 24/7, theo đó giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, trong khi đó dầu các loại tăng nhẹ.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương, từ 15 giờ ngày 24/7, giá xăng các loại giảm từ 200-216 đồng/ lít, trong khi đó dầu tăng từ 200-300 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 202 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.279 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 430 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 216 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.709 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 330 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.129 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 199 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.628 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 99 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.379 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 17/7/2025 - 23/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế nhập khẩu mới của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; EU công bố gói trừng phạt mới đối với dầu của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 17/7/2025 và kỳ điều hành ngày 24/7/2025 là: 76,816 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,194 USD/thùng, tương đương giảm 1,53%); 78,506 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,194 USD/thùng, tương đương giảm 1,50%); 87,656 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,036 USD/thùng, tương đương tăng 1,20%); 90,952 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,772 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 412,466 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 3,924 USD/tấn, tương đương giảm 0,94%).