Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 29/08/2025 06:51 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thô thế giới leo thang, trong nước tăng mạnh

+ aA -
An Linh Thứ sáu, ngày 29/08/2025 06:51 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 29/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước bật tăng dữ dội trong phiên điều chỉnh định kỳ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cụ thể, rạng sáng nay 28/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thô tăng liên tiếp

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 64,26 USD/thùng, tăng 0,1 USD/ thùng, tương đương tăng 0,17% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,16 USD/thùng, tăng 0,11 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,17% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh mẽ phiên giao dịch ngày 29/8 (Ảnh: Tranding Economics).

Do giá dầu thô ngày 28/8 hồi phục nhẹ trở lại sau khi suy giảm mạnh trong ngày 27/8 khiến giá dầu thô bình quân tháng 8 giảm nhanh, dầu WTI tháng 8 giảm gần 7,1%, trong khi dầu Brent giảm 4,9% so với giá dầu thô tháng liền kề trước dó. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 13% đến trên 15% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 0,8% lên 68,6 USD/thùng vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm trước đó do triển vọng mờ nhạt về một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine. Điều này làm giảm kỳ vọng về nguồn cung bổ sung của Nga ra thị trường dầu thô toàn cầu. 

Bên cạnh đó, hy vọng về việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô của Moscow của Mỹ cũng trở nên mờ nhạt hơn trong khi đó, các nhà giao dịch trên thị trường dầu thô đang chờ đợi những phát biểu từ Tổng thống Trump có thể báo hiệu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn với dầu thô của Nga.

Đáng chú ý, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu và làm gia tăng thêm sự bất ổn. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng gây sức ép buộc Ấn Độ giảm quy mô mua hàng của Nga sau khi tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hoá Ấn Độ vào Mỹ lên 50%. 

Triển vọng chung đối với dầu thô vẫn bi quan và các nhà sản xuất khác trong và ngoài OPEC+ dự kiến ​​sẽ đẩy thị trường vào tình trạng thặng dư vào cuối năm.

Giá xăng dầu hôm nay: Bật tăng dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 29/8 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 28/8, trong đó giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 140 đồng đến hơn 450 đồng/ lít.

Cụ thể:
- Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng, giá bán lẻ 19.771 đồng, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;
- Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.363 đồng/lít.
- Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.357 đồng/lít;
- Giá dầu hoả tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.225 đồng/lít;
- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nóng: Cách nhận 100.000 đồng tiền quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 qua VNeID

Nhiều ngân hàng đã gửi thông báo đến các chủ tài khoản, hướng dẫn liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID.

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Kinh tế
Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Kinh tế
Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Kinh tế
Lâm Đồng: Đang diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để gỡ vướng, phát triển kinh tế tư nhân

Chứng khoán VIX góp vốn thành lập Công ty Sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Kinh tế
Chứng khoán VIX góp vốn thành lập Công ty Sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Không thắng liền 3 trận, điều gì đang xảy ra với HLV Teguramori và Hà Nội FC?
Thể thao

Không thắng liền 3 trận, điều gì đang xảy ra với HLV Teguramori và Hà Nội FC?

Thể thao

Người hâm mộ Hà Nội FC thấy sốt ruột khi đội bóng sau 3 trận chỉ có 1 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, và họ nhắc đến tương lai của HLV Teguramori.

Bí ẩn nơi chôn giấu 9 bánh heroin trong đường dây ma túy 'khủng' vừa bị cảnh sát triệt phá
Pháp luật

Bí ẩn nơi chôn giấu 9 bánh heroin trong đường dây ma túy "khủng" vừa bị cảnh sát triệt phá

Pháp luật

Sau khi bắt quả tang 2 người đang vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy, cảnh sát mở rộng điều tra, khám xét các nơi tình nghi và khi đào nền phòng ngủ một đối tượng ở Điện Biên đã phát hiện thêm 9 bánh heroin.

Sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, xe buýt, đường sắt đô thị hoạt động hết công suất
Kinh tế

Sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, xe buýt, đường sắt đô thị hoạt động hết công suất

Kinh tế

Sáng nay (30/8), sau buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, xe buýt và đường sắt đô thị hoạt động hết công suất góp phần nhanh chóng giải tỏa lượng lớn người dân rời khu vực trung tâm.

Góc nhìn pháp lý vụ nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 9 người khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 9 người khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ

Bạn đọc

Theo luật sư, đây là vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, kéo dài nhiều năm, tác động tiêu cực đến người dân. Việc khởi tố các bị can về các tội danh Nhận hối lộ và Đưa hối lộ là có căn cứ, phù hợp với quy định luật pháp về phòng chống tham nhũng.

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?
Gia đình

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất, giúp cầu an, rước lộc cho gia đình?

Gia đình

Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất là băn khoăn của không ít gia đình trong thời điểm hiện tại để có được lễ Cúng Rằm tháng 7 tốt nhất.

Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí đến các địa phương để tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập
Tin tức

Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí đến các địa phương để tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Tin tức

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 152/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Châu Âu né tránh can dự chiến tranh Ukraine, đá quả bóng sang cho ông Trump
Thế giới

Châu Âu né tránh can dự chiến tranh Ukraine, đá quả bóng sang cho ông Trump

Thế giới

Châu Âu đang đặt cược vào nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải quyết cuộc chiến Nga – Ukraine, đồng thời không muốn trực tiếp can dự, theo tờ Bild ngày 29/8 dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức.

Hai đời Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị bắt và 'vòng xoáy' hối lộ hàng chục tỷ như nào?
Pháp luật

Hai đời Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị bắt và "vòng xoáy" hối lộ hàng chục tỷ như nào?

Pháp luật

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ vì sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, cấp giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trước đó, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cũng 2 lần bị khởi tố về tội danh trên.

Điểm danh dàn xe 'khủng' của Cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trong tổng duyệt diễu binh 2/9
Media

Điểm danh dàn xe "khủng" của Cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trong tổng duyệt diễu binh 2/9

Media

Sự xuất hiện của các khối xe đặc chủng thuộc Bộ Công an đã khiến người dân hò reo, phấn khích khi theo dõi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành 2/9 diễn ra vào sáng 30/8.

Quả bí khổng lồ nặng hơn 170kg ở Lâm Đồng, phá kỷ lục quả bí lớn nhất Việt Nam
Media

Quả bí khổng lồ nặng hơn 170kg ở Lâm Đồng, phá kỷ lục quả bí lớn nhất Việt Nam

Media

Quả bí nặng hơn 170kg của anh Nguyễn Nhật Quang (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã phá kỷ lục quả bí lớn nhất Việt Nam của Công ty Langbiang Farm được xác lập vào năm 2019.

CLB Quảng Ninh tái hợp 3 ngôi sao từng chơi cho ĐT Việt Nam
Thể thao

CLB Quảng Ninh tái hợp 3 ngôi sao từng chơi cho ĐT Việt Nam

Thể thao

CLB Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2025/2026 chuẩn bị khai mạc và họ vừa đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ xuất sắc là Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân.

Truy tìm ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến nam sinh tử vong
Pháp luật

Truy tìm ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến nam sinh tử vong

Pháp luật

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 1.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm ở Củ Chi và Hóc Môn
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm ở Củ Chi và Hóc Môn

Chuyển động Sài Gòn

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và đền tưởng niệm ở Củ Chi và Hóc Môn

Một phường mới ở TP.HCM, gần 800 người dân hân hoan đồng diễn mừng Tết Độc lập
Chuyển động Sài Gòn

Một phường mới ở TP.HCM, gần 800 người dân hân hoan đồng diễn mừng Tết Độc lập

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 30/8, trong khuôn khổ Ngày hội “Tết Độc lập” phường Bình Thạnh, TP.HCM, 750 người trong trang phục cờ đỏ sao vàng tham gia đồng diễn mừng Quốc khánh 2/9.

Mô hình chăn nuôi mới, trồng cây mới, khởi nghiệp nông nghiệp lan tỏa cách giảm nghèo ở nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Mô hình chăn nuôi mới, trồng cây mới, khởi nghiệp nông nghiệp lan tỏa cách giảm nghèo ở nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Những mái nhà “ba cứng” đang dần thế chỗ cho nhà tạm, nhà dột nát. Những mô hình chăn nuôi mới, trồng cây mới, khởi nghiệp nông nghiệp đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho hàng ngàn hộ nghèo. Ở tỉnh Gia Lai mới (sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định), giảm nghèo giờ không chỉ là con số. Đó là câu chuyện của niềm tin và nghị lực sống.

Khởi tố vợ chồng 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ' tội trốn thuế
Tin tức

Khởi tố vợ chồng "trùm giang hồ" Vi "ngộ" tội trốn thuế

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố đối vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ của Vy là Phạm Thị Hương Giang.

Maria Dobrova - Nữ điệp viên bất khuất giữa lòng nước Mỹ
Đông Tây - Kim Cổ

Maria Dobrova - Nữ điệp viên bất khuất giữa lòng nước Mỹ

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1963, tại Hoa Kỳ, nữ điệp viên mật Liên Xô, Đại úy Maria Dobrova bất ngờ mất tích. Sau 4 năm tìm kiếm, đến năm 1967, Tổng cục Tình báo quân sự kết luận: Hiện tại không thể xác định được nguyên nhân mất tích của bà. Có khả năng bà đã rơi vào tay các cơ quan tình báo Mỹ, hoặc đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Bảng lương mới của giáo viên sẽ tăng sau Nghị quyết số 71-NQ/TW: 'Chúng tôi vô cùng vui mừng'
Xã hội

Bảng lương mới của giáo viên sẽ tăng sau Nghị quyết số 71-NQ/TW: "Chúng tôi vô cùng vui mừng"

Xã hội

Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên.

TP.HCM xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong giải quyết chính sách cho người nghỉ việc khi sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử lý nghiêm hành vi trục lợi trong giải quyết chính sách cho người nghỉ việc khi sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với sự cán bộ chịu tác động khi sáp nhập.

Ông Zelensky tung 'tối hậu thư an ninh 3 điểm' để đàm phán hòa bình với Nga
Thế giới

Ông Zelensky tung 'tối hậu thư an ninh 3 điểm' để đàm phán hòa bình với Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/8 vừa công bố cái gọi là “ba trụ cột” bảo đảm an ninh mà ông cho rằng đất nước mình cần có trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công trong tương lai.

Tin sáng (30/8): 4 cầu thủ ngoại tại V.League có tên ở ĐTQG đợt FIFA Days tháng 9 gồm những ai?
Thể thao

Tin sáng (30/8): 4 cầu thủ ngoại tại V.League có tên ở ĐTQG đợt FIFA Days tháng 9 gồm những ai?

Thể thao

4 cầu thủ ngoại tại V.League có tên ở ĐTQG đợt FIFA Days tháng 9 gồm những ai?; Betis chốt phương án mua Antony; Man City chờ Ederson ra đi để chiêu mộ Gianluigi Donnarumma; Cristiano Ronaldo ghi bàn trong lượt trận mở màn Saudi Pro League; Vợ của Loris Karius có công việc mới.

'Đưa nông sản, dược liệu Việt Nam vươn xa', lộ trình không còn xa của Công ty chế biến nông sản Sao Mai
Doanh nghiệp

"Đưa nông sản, dược liệu Việt Nam vươn xa", lộ trình không còn xa của Công ty chế biến nông sản Sao Mai
13

Doanh nghiệp

"Đưa nông sản, dược liệu Việt Nam vươn xa", lộ trình không còn xa của Công ty chế biến nông sản Sao Mai khi đơn vị này đưa nhà máy hiện đại vào vận hành vào ngày mai (31/8).

HLV Lê Quốc Vượng lên tiếng về thông tin CLB Hoà Bình giải thể
Thể thao

HLV Lê Quốc Vượng lên tiếng về thông tin CLB Hoà Bình giải thể

Thể thao

Vừa qua, thông tin CLB Hoà Bình khả năng không tham dự giải hạng Nhất 2025/2026 khiến làng bóng đá xôn xao. Tuy nhiên hôm nay (29/8), đội bóng này đã được “giải cứu” và vẫn dự giải bình thường…

Tiêm botox làm đẹp tại nhà, 2 phụ nữ liệt toàn thân, suy hô hấp, thở máy
Xã hội

Tiêm botox làm đẹp tại nhà, 2 phụ nữ liệt toàn thân, suy hô hấp, thở máy

Xã hội

Tin vào người quen và lời quảng cáo, không ít chị em tiêm botox để căng da làm đẹp tại các cơ sở không phải cơ sở y tế và bị ngộ độc, tê liệt toàn thân.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hơn 17.000 tỷ đồng
Nhà đất

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hơn 17.000 tỷ đồng

Nhà đất

Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Dự án được xem là “cú hích” chiến lược cho phát triển đô thị, du lịch và kinh tế của tỉnh.

Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, Blue Whales hội tụ trong đại nhạc hội Rock “Trái tim Việt Nam”
Âm nhạc

Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, Blue Whales hội tụ trong đại nhạc hội Rock “Trái tim Việt Nam”

Âm nhạc

“Rock Concert – Trái tim Việt Nam” hứa hẹn khán giả sẽ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình đám cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, nay được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Giải mã sức mạnh của 'Hổ mang chúa' Su-30MK2 vừa 'vẽ lửa' trên trời Hà Nội
Video

Giải mã sức mạnh của "Hổ mang chúa" Su-30MK2 vừa "vẽ lửa" trên trời Hà Nội

Video

Với biệt danh "Hổ mang chúa", tiêm kích Su-30MK2 đã chứng tỏ uy lực của mình qua màn trình diễn ngoạn mục trong lễ Tổng duyệt diễu binh. Nhưng sức mạnh thực sự của nó còn vượt xa những gì mắt thường nhìn thấy: đó là tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, tầm bay 3.000km không cần tiếp dầu và khả năng hủy diệt mục tiêu từ tàu chiến đến các công trình kiên cố trên mặt đất.

Hàng nghìn người dân 'thắp lửa' bằng poster do Báo Dân Việt tặng để cổ vũ lễ Tổng duyệt A80
Media

Hàng nghìn người dân "thắp lửa" bằng poster do Báo Dân Việt tặng để cổ vũ lễ Tổng duyệt A80

Media

Sáng 30/8, hàng nghìn người dân đã tập trung tại khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Tổng duyệt A80. Cầm trên tay cả nghìn tấm poster do Báo Dân Việt tặng miễn phí, họ đã cùng nhau "thắp lửa", tạo nên một hình ảnh hùng tráng khi đoàn quân đi qua.

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM làm Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định “Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.HCM”. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM kẹt cứng ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM kẹt cứng ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Hàng nghìn xe nối nhau rời thành phố, gây ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường huyết mạch dẫn ra cao tốc, đặc biệt là khu vực nút giao An Phú.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

5

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân