Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thô thế giới leo thang, trong nước tăng mạnh

Cụ thể, rạng sáng nay 28/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Dầu thô tăng liên tiếp

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 64,26 USD/thùng, tăng 0,1 USD/ thùng, tương đương tăng 0,17% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,16 USD/thùng, tăng 0,11 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,17% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh mẽ phiên giao dịch ngày 29/8 (Ảnh: Tranding Economics).

Do giá dầu thô ngày 28/8 hồi phục nhẹ trở lại sau khi suy giảm mạnh trong ngày 27/8 khiến giá dầu thô bình quân tháng 8 giảm nhanh, dầu WTI tháng 8 giảm gần 7,1%, trong khi dầu Brent giảm 4,9% so với giá dầu thô tháng liền kề trước dó. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 13% đến trên 15% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 0,8% lên 68,6 USD/thùng vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm trước đó do triển vọng mờ nhạt về một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine. Điều này làm giảm kỳ vọng về nguồn cung bổ sung của Nga ra thị trường dầu thô toàn cầu.

Bên cạnh đó, hy vọng về việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu thô của Moscow của Mỹ cũng trở nên mờ nhạt hơn trong khi đó, các nhà giao dịch trên thị trường dầu thô đang chờ đợi những phát biểu từ Tổng thống Trump có thể báo hiệu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn với dầu thô của Nga.

Đáng chú ý, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu và làm gia tăng thêm sự bất ổn. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng gây sức ép buộc Ấn Độ giảm quy mô mua hàng của Nga sau khi tăng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hoá Ấn Độ vào Mỹ lên 50%.

Triển vọng chung đối với dầu thô vẫn bi quan và các nhà sản xuất khác trong và ngoài OPEC+ dự kiến ​​sẽ đẩy thị trường vào tình trạng thặng dư vào cuối năm.

Giá xăng dầu hôm nay: Bật tăng dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 29/8 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 28/8, trong đó giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 140 đồng đến hơn 450 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng, giá bán lẻ 19.771 đồng, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.363 đồng/lít.

- Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.357 đồng/lít;

- Giá dầu hoả tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.225 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).