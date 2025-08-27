Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Lao dốc không phanh

Cụ thể, rạng sáng nay 27/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Bất ngờ lao dốc không phanh

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,4 USD/thùng, giảm mạnh 1,3 USD/ thùng, tương đương mức giảm 2% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, giảm 1,36 USD/ thùng, tương ứng mức giảm 2% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô ngày 27/8 sụt giảm mạnh, giá dầu thô bình quân tháng 8 so với tháng liền kề suy giảm nhanh, dầu WTI tháng 8 giảm gần 4,87%, dầu Brent giảm 2,7%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm 15% đến gần 16% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 2,3% xuống còn 67,2 USD/thùng vào thứ Ba, thoái lui khỏi mức cao nhất trong gần ba tuần trước đó khi các nhà đầu tư cân nhắc các rủi ro địa chính trị và lo ngại về nhu cầu toàn cầu.

Đợt tăng giá hôm thứ Hai được thúc đẩy bởi lo ngại về sự gián đoạn tiếp theo sau khi Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, làm dấy lên việc gia tăng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với Nga, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu bên trong nước Nga.

Tổng thống Trump đã cảnh báo về các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow nếu các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ, ngay cả khi các báo cáo cho thấy các cuộc thảo luận lặng lẽ về các thỏa thuận năng lượng giữa các quan chức Hoa Kỳ và Nga.

Đồng thời, các mối đe dọa của Hoa Kỳ về mức thuế quan cao đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu thô của Nga đã làm tăng thêm một lớp bất ổn cho dòng chảy thương mại toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 27/8 trong nước biến động khó lường

Hiện, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 21/8, theo đó giá xăng tăng đồng loạt, giá dầu giảm nhẹ.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 21/8, giá bán lẻ xăng tăng từ 100 đồng đến hơn 200 đồng/ lít, trong khi giá dầu giảm từ 170 đồng đến 26 đồng/ lít, kg.

- Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.464 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.092 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S, giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.905 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.814 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn, tương đương giảm 1,50%).